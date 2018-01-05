31 января в истории 31 января именины празднуют: Ксения, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Илларион, Кирилл, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана.

Международный день ювелира

Знаменательные события

1714 - Пётр I учреждает в Петербурге Кунсткамеру, старейший музей России

1729 - В Стамбуле издана первая печатная книга с арабским шрифтом - толковый словарь Джаухари в переводе на турецкий язык

1865 - Дмитрий Менделеев защитил диссертацию «О соединении спирта с водою». Многие уверены, что в ней он заложил основу рецепта русской водки

1892 - Прошли первые соревнования на лыжном трамплине Холменколлен в Осло

1893 - Зарегистрирован товарный знак «Кока-Кола»

1921 - День основания МТУСИ (Московский технический университет связи и информатики

1924 - На 2-м съезде Советов СССР была утверждена окончательная редакция первой конституции СССР

1941 - Создана Киевская киностудия научно-популярных фильмов

1942 - Завершилась Барвенковско-Лозовская наступательная операция

1958 - «Эксплорер-1» стал первым спутником Соединенных Штатов на околоземной орбите

1961 - США произвела запуск космической ракеты с шимпанзе Хэм на борту. Ракета имела скорость 8000 км/ч и поднялась на высоту 250 км над Землей. Шимпанзе была возвращена без повреждений

1968 - Провозглашена независимость Республики Науру, крошечного государства в южной части Тихого океана

1968 - Вьетнамская война: партизаны НФОЮВ при поддержке северовьетнамской армии начинают Тетское наступление

1989 - Закрыто американское посольство в Кабуле, Афганистан

1999 - Вышла первая часть культовой серии игр Silent Hill

2000 - После взлёта из международного аэропорта Абиджана (Кот-д'Ивуар) потерпел катастрофу кенийский аэробус A310, погибли 169 человек

2003 - Легализация гомосексуальных браков в Бельгии

2009 - В Республике Коми сгорел Дом ветеранов. Все проживающие интерната (23 человека) погибли при пожаре

31 января родились

36 до н. э. - Антония Младшая, мать Германика и Клавдия

1543 - Токугава Иэясу, правитель Японии, принц Минамото, основатель династии сёгунов Токугава

1797 - Франц Шуберт австрийский композитор

1865 - Алексей Бахрушин русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея

1868 - Теодор Вильям Ричардс американский химик, Нобелевский лауреат

1902 - Альва Мюрдаль шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат

1910 - Валентина Степановна Гризодубова, летчица, Герой Советского Союза

1911 - Ванга (настоящее имя Вангелия Пандева-Гуштерова), болгарская народная целительница, ясновидящая

1921 - Владислав Стржельчик советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР 1924 - Тенгиз Абуладзе грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии

1938 - Беатрикс, королева Нидерландов c 30 апреля 1980 года

1952 - Надя Рушева советский художник-график

1956 - Вера Глаголева, советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России

1977 - Керри Вашингтон, американская актриса. Известность ей принесла роль жены Рэя Чарльза в фильме «Рэй» в 2004 году

1981 - Джастин Тимберлейк, американский певец. Джастин - обладатель премии Эмми и шести премий Грэмми. Джастин Тимберлейк пришел к славе в качестве одного из солистов бойз-бэнда 'N Sync

1982 - Елена Папаризу, греческая певица. Победительница Евровидения 2005. Елена свободно говорит на шведском, английском и греческом языках, также она учила французский и испанский

Умерли 31 января

1933 - Джон Голсуорси английский прозаик, драматург и поэт, Нобелевский лауреат

1956 - Алан Милн английский писатель, сказочник, поэт

1970 - Михаил Миль советский ученый и конструктор вертолетов

1972 - Матвей Захаров советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор 1975 - Анна Книппер (Тимирева) русская поэтесса, гражданская жена адмирала Колчака

1987 - Верико Анджапаридзе советская и грузинская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

2001 – Ярош Александр Андриянович, украинский научный деятель, педагог, врач-невропатолог, доктор медицинских наук, профессор, автор более 400 научных работ

2005 - Феликс Штильмарк советский и российский эколог, охотовед, писатель

2011 - Николай Доризо советский и российский поэт, писатель и публицист.

2016 – Шаблий Олег Николаевич, украинский ученый-физик, общественный деятель, педагог.