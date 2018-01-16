1 февраля в истории 1 февраля именины празднуют: Федор, Антон, Арсений, Григорий, Макар, Марк, Николай, Петр.

Знаменательные события

1587 - Подписание английской королевой Елизаветой I смертного приговора Марии Стюарт

1671 - Царь Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной

1673 - немецкий ученый Готфрид Лейбниц продемонстрировал сконструированную им суммирующую «арифметическую машину»

1709 - команда английского корабля обнаружила на необитаемом острове Хуан Фернандес в Тихом океане моряка Александра Селкирка, который стал прототипом Робинзона Крузо

1732 - Подписание российско-иранского Рештского договора

1816 - Создан «Союз спасения» - первая тайная политическая организация декабристов

1865 - Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении 13-й поправки в Конституцию США, отменившую рабство Этот день – Национальный день свободы в США

1884 - вышло в свет первое издание Oxford English Dictionary (Оксфордский словарь английского языка)

1922 - политбюро ЦК КП (б) приняло решение о вывозе 8 млн. пудов хлеба из голодающей Украины в Россию

1929 - Cостоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия»

1930 - газета «Таймс» напечатала первый в мире кроссворд

1930 - Постановление ЦИК и СНК СССР «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством». Начало массовой коллективизации

1954 - состоялась премьера первой телевизионной «мыльной оперы» (Secret Storm)

1958 - США стали второй после СССР страной, самостоятельно запустившей искусственный спутник Земли

1973 - Впервые за свою историю Лондонская фондовая биржа допустила к торгам брокеров-женщин

1992 - Российско-американская декларация о завершении «холодной войны»

1993 - Министерство юстиции Украины зарегистрировало новую политическую партию - Народный рух Украины. Сегодня НРУ считается одной из самых старых партий в Украине

1994 - Вступили в силу Шенгенское соглашения, подписанные странами ЕС и предусматривающие введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского союза

2003 - При заходе на посадку на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл «Колумбия», погибли все семь членов экипажа.

2007 - введен в эксплуатацию киевский небоскреб «Парус»

1 февраля родились

1805 - Луи Огюст Бланки, французский революционер, утопист-коммунист

1842 - Влади́мир Дона́тович Орло́вский — российский художник-пейзажист, ученик А. П. Боголюбова, автор многочисленных работ, выполненных в Москве и Санкт-Петербурге для императорской четы Александра III

1857 - Владимир Бехтерев, российский психиатр, основоположник рефлексотерапии, невропатолог, психиатр, психолог, физиолог»

1884 - Евгений Замятин советский писатель и публицист

1895 - Джон Форд, американский кинорежиссер (7 «Оскаров»)

1897 - Евгений Филимо́нович Маланю́к — украинский писатель и поэт, культуролог-энциклопедист, публицист, литературный критик

1901 - Кларк Гейбл американский актер, кинозвезда и секс-символ 1930-1940-х годов

1907 - Гу́рий Никола́евич Са́вин — советский учёный в области механики. Академик АН УССР, руководитель отдела Института машиностроения и автоматики АН УССР

1931 - Анатолий Алексеевич Лебедев, учёный-механик

1931 Борис Ельцин советский и российский государственный деятель, политик, 1-й Президент РФ (1991-1999)

1935 - Владимир Аксенов, советский космонавт, дважды Герой Советского Союза

1939 - Екатерина Максимова русская балерина и хореограф, Народная артистка СССР

1941 - Анатолий Фирсов советский хоккеист, олимпийский чемпион

1942 - Лев Лещенко, российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, создатель и художественный руководитель Государственного театра эстрадных представлений «Музыкальное агентство»

1951 - Анатолий Панфилов советский и российский политический и общественный деятель

1954 - Юрий Лоза советский и российский певец, композитор, автор песен

1965 - Шерилин Фенн, американская киноактриса ( «Твин Пикс»)

1965 - Брэндон Ли, американский актер, мастер восточных единоборств (погиб на съемках фильма «Ворон» в 1993 году)

1971 - Рон Велт, барабанщик группы Offspring

1987 - Джузеппе Росси итальянский футболист, нападающий

Умерли 1 февраля

1851 - Мэри Шелли английская писательница, автор книги «Франкенштейн»

1875 - Уильям Беннетт английский композитор

1944 - Пит Мондриан голландский художник

1976 - Джордж Хойт Уипл американский врач, профессор, Нобелевский лауреат

1986 - Альва Мюрдаль шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат

2001 - Николай Девятков советский и российский ученый в области электроники, академик

2014 - Василий Петров советский военачальник, генерал армии, Маршал и Герой Советского Союза.