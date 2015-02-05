2 февраля в истории 2 февраля именины празднуют: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Римма.

День сурка

Знаменательные события

1274 - во Флоренции произошла первая встреча Данте и Беатриче, чей образ на протяжении всей жизни вдохновлял создателя «Божественной комедии»

1536 - Испанскими конкистадорами основан Буэнос-Айрес - красивейший город Южной Америки - столица Аргентины

1596 - в окрестностях города Пятки (современное село в 18 км от города Чуднова Житомирской области) произошла битва, вошедшая в историю под названием «Битва под Пяткой»

1701 - Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

1823 - в Венеции состоялась премьера оперы Россини "Семирамиды"

1841 - первое упоминание о "Дне сурка" (одна из самых популярных традиций США, заключающаяся в определении длительности и условий погоды весны за поведением специально «назначенного» сурка)

1852 - в Лондоне на Флит-стрит открылся первый общественный туалет

1852 - в Париже состоялась премьера "Дамы с камелиями" Александра Дюма (сына)

1863 - Сэмюэл Клеменс впервые подписался как Марк Твен

1868 - Открытие музыкальной школы в Киеве (теперь Киевского института музыки имени Р. М. Глиэра

1870 - агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть

1892 - Уильям Пейнтер получил патент на металлическую бутылочную пробку

1892 - в Намеоки (Иллинойс, США) состоялась самая продолжительная в истории встреча по боксу (между Гарри Шарпом и Фрэнком Кросби)

1912 - Фредерик Лоу прыгнул с парашютом со статуи Свободы

1922 - в Париже, как раз в день 40-летия автора, тиражом 1000 экземпляров опубликован роман Джеймса Джойса "Улисс"

1932 - нарком снабжения СССР Анастас Микоян издал приказ о создании постоянного запаса хлеба в Закавказье в количестве 2 млн. пудов пшеницы и 2 млн. пудов кукурузы за счет Украины и Кубани.

1935 - впервые в судебной практике использован детектор лжи (Портедж, Висконсин)

1940 - состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры

1943 - Завершилась Сталинградская битва

1944 - советские войска заняли города Луцк и Ровно

1956 - С полигона Капустин Яр осуществлен первый пуск ракеты с ядерной головной частью (операция «Байкал»)

1963 - В Ровно запустили крупнейший в Европе льнокомбинат

1986 - в Индии состоялась встреча Папы Римского с далай-ламой

1999 - на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывесили крупнейшую в мире (на то время) наружную рекламу - панно шампуня "Органикс" (126,5 х 17 м)

2 февраля родились

1812 - Евгений Гребинка, украинский и русский писатель

1829 - Альфред Эдмунд Брем, немецкий зоолог, автор многотомника «Жизнь животных»

Ива́н Па́влович Пулю́й — украинский и австро-венгерский физик и электротехник, организатор науки, общественный деятель. Известен пионерскими работами по исследованию катодных лучей

1849 - Павол Орсага (Гвездослав), самый известный национальный поэт Словакии

1875 - Фриц Крейслер австро-американский скрипач и композитор

1882 - Джеймс Джойс, ирландский писатель, создатель «потока сознания»

1883 - Михаил Гнесин советский композитор, музыкальный деятель, педагог, профессор

1885 - Михаил Фрунзе советский государственный деятель и военачальник

1896 - Аннабель Кортни Вудсворд, долгое время главный балетмейстер на Бродвее, автор «эффекта глубины» (с использованием зеркал на сцене)

1901 - Яша Хейфец американский скрипач еврейского происхождения

1901 - Валерья́н Петро́вич Пидмоги́льный — советский украинский писатель, переводчик

1904 - Валерий Чкалов советский летчик, Герой Советского Союза

1910 - Ольга Михайловна МАЛАШЕНКО — искусствовед, директор Киевского музея русского искусства (1953-1966)

1918 – Израиль Цалевич Гольдште́йн — советский кинорежиссёр, оператор и сценарист

1935 - Евгений Велихов советский и российский ученый, физик-теоретик, академик

1939 - Виталий Филиппенко, народный артист Украины, композитор

1941 - Чарли Уоттс, перкуссионист рок-группы Rolling Stones

1946 - Ферра Фосет, американская киноактриса («Ангелы Чарли»)

1944 - Александр Мороз, украинский политик и общественный деятель, Председатель Верховной Рады Украины в 1994-1998 и 2006-2007 годах

1947 - Ален Мак-Кей, рок-музыкант (Earth, Wind & Fire)

1977 - Шакира, колумбийская певица. Ее имя в переводе с арабского означает «женщина, полная изящества и благодати», а на хинди - «богиня света»

Умерли 2 февраля

1907 - Дмитрий Менделеев русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог 1939 - Владимир Шухов советский инженер, изобретатель, ученый, почетный академик

1940 - Всеволод Мейерхольд русский и советский режиссер, актер, педагог

1942 - Даниил Хармс советский писатель, поэт, прозаик

1956 - Петр Кончаловский русский и советский живописец, Народный художник РСФСР

1970 - Бертран Рассел английский математик, философ, общественный деятель, Нобелевский лауреат

1989 - Юрий Богатырев советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2015 - трагически погиб в ДТП лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко.