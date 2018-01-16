3 февраля в истории 3 февраля именины День ангела празднуют: Анна, Агния, Валерий, Евгений, Иван, Илья, Максим.

Знаменательные события

1488 - Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки, мыса Доброй Надежды

1565 - Иван Грозный учредил опричнину

1815 - В Швейцарии основана первая в мире фабрика по производству твердого сыра

1826 - Александр Грибоедов был арестован по подозрению в причастности к восстанию декабристов

1867 - Муцухито стал императором Японии (император Мэйдзи)

1921 - В Польше начал работу парламент УНР (в изгнании)

1932 - Отдел нацменьшинств Сибирского крайисполкома принял решение о переводе на украинский язык низового аппарата Павлоградского, Полтавского, Славгородского, Ордынского, Ключевского, Карасуского, Знаменского и Черлацкого районов

1933 - В Кембридже состоялось торжественное открытие Мондовской лаборатории

1940 - в г. Виннипег был учрежден Комитет украинцев Канады

1945 - войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева успешно завершили наступательную Сандомирско-Силезскую операцию на юге Польши

1957 - Состоялся запуск «Спутника-2», который доставил в космос первый живое существо земного происхождения - собаку по кличке Лайка

1961 - Боб Дилан записал в Нью-Йорке первые песни в собственном исполнении

1966 - АМС Луна-9, запущенная 31 января, впервые в мире осуществила посадку на поверхность Луны в районе Океана Бур и передала первую лунную фотопанораму

1968 - Пол Маккартни без участия остальных «битлов» записал песню Lady Madonna

1972 - Открылись XI зимние Олимпийские игры в Саппоро (Япония) XI зимние Олимпийские игры проводились с 3 по 13 февраля 1972 года в городе Саппоро (Япония)

1984 - В Лонг-Бич (Калифорния) родился первый ребенок, зачатый методом in vivo (искусственное оплодотворение женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери)

1994 - Верховная Рада Украины ратифицировала в полном объеме Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1)

2009 - Компания AOL (aol.com) в очередной раз заблокировала доступ к своим серверам по протоколу ICQ для пользователей альтернативных клиентов с территории бывшего СССР

3 февраля родились

1735 - Игнаций Красицкий, выдающийся польский поэт XVIII в.

1809 - Феликс Мендельсон-Бартольди, немецкий композитор (самое известное произведение - марш Мельденсона)

1847 - Александер Грэм Белл, изобретатель телефона

1851 - Генрих Трюбнер немецкий художник

1864 - Владимир Иванович Самийленко — украинский поэт, драматург и переводчик

1872 - Иван Александрович Фомин, архитектор, один из основателей неоклассицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве

1874 - Гертруда Стайн, американская писательница, автор выражения «потерянное поколение»

1898 - Алвар Аалто, финский архитектор. Благодаря своей фамилии, он является первым почти во всех энциклопедиях мира

1936 - Джеймс Бриджес, американский кинорежиссер и сценарист («Китайский синдром» - «Оскар», 1980)

1881 - Яков Протазанов, советский кинорежиссер, один из основоположников российского кинематографа

1906 - Валентина Токарская, советская, русская актриса, звезда Московского мюзик-холла и Театра сатиры, народная артистка РФ

1941 - Эдуард Володарский советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР

1942 - Евгений Шапошников советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации

1973 - Андрей Чернышов российский актер театра и кино, телеведущий

1974 - Игорь Пелых, украинский телеведущий, журналист, продюсер (погиб в автокатастрофе в 2009 году)

Умерли 3 февраля

1252 - Святослав III Всеволодович великий князь Владимирский (1246-1248)

1870 - Константин Данзас русский офицер, друг и секундант А.С. Пушкина

1924 - Томас Вудро Вильсон 28-й президент США (1913-1921), Нобелевский лауреат

1956 - Эмиль Борель французский математик, профессор

1994 - Георгий Щедровицкий советский философ и методолог, общественный и культурный деятель

1997 - Михаил Якушин советский футболист и хоккеист, футбольный тренер

2013 - Оскар Фельцман советский и российский композитор, Народный артист России.