Гиркин по решению суда должен родственникам жертв катастрофы MH17 400 млн долларов Родственники жертв рейса MH17, который потерпел крушение летом 2014 года на Донбассе, выиграли суд против российского боевика Игоря Гиркина ("Стрелкова").

Соответствующие документы Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс получила нидерландская телепрограмма ZEMBLA.

Сообщается, что родственники 25 жертв катастрофы MH17 обратились в суд с требованием компенсации. Судебное производство открыли против Игоря Гиркина, который на тот момент был командиром боевиков и "министром обороны ДНР".

Согласно решению суда, суммарная компенсация родственникам жертв трагедии должна составить 400 млн долларов. Также сообщается, что шанс получить компенсацию "равен нулю", потому что Гиркин не явился на заседание суда, по зарегистрированному в Москве адресу его также не нашли.

Адвокаты родственников жертв катастрофы заявили о намерении просить ареста его имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка Британии уверена, что самолет MH17 на Донбассе сбили из российского оружия.

"Мы знаем, и не имеем никакого сомнения, что российские военные предоставили и впоследствии вывезли обратно ракетную пусковую установку", - заявили в британской разведке.

Boeing-777 "Малазийских авиалиний" сбили над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Среди пассажиров было 80 несовершеннолетних, в том числе три малолетних ребенка.

Международная следственная комиссия подтвердила, что именно РФ поставила сепаратистам "Бук", из которого был уничтожен самолет. В ответ на это в Минобороны РФ заявляли, что "никакие российские зенитные ракетные комплексы, и в том числе "Бук", российско-украинскую границу никогда не пересекали". Кроме того в СМИ появились видеозаписи перевозки "Бука" к предполагаемому месту пуска.

Источник: rbc.ua