Известные трансгендеры и трансвеститы Украины и мира (фото до и после) Певец Борис Апрель удивил страну в эфире вокального шоу, представ в новом теле - он стал женщиной Анной Эйприл. Но в Украине и мире есть еще масса звездных трансгендеров и транссексуалов. Кто они и чем прославились?

В выходные в Украине стартовал новый сезон известного вокального телешоу, и четверку жюри в составе Тины Кароль, Джамалы, Сергея Бабкина и Потапа поразило выступление девушки, которая спела хит Бейонсе Smashed into you.

В исполнительнице, которая назвала себя Зианджей, поначалу никто из жюри якобы не узнал певца Бориса Апреля. Хотя давно уже известно, что несколько лет назад парень уехал в США, где сделал операцию по смене пола. И вот теперь, называясь именами Анна Эйприл и Зианджа, транссексуал вышел на сцену и решил покорять украинцев своим явно изменившимся вокалом и непривычным внешним видом.

Кроме Бориса Апреля, в Украине известны еще как минимум несколько трансгендеров, среди которых травести-дива Монро, модели Адриана Доронина, Кира Маркс, Саша Шаталова. А во всем мире знаменитых трансов пруд пруди, хотя в основном они представляют модельный бизнес.

Разница между трансгендером и транссексуалом

Многие до сих пор путают понятия "трансгендеры" и "трансексуалы", хотя разница между ними есть.

Трансгендеры - люди, чья внутренняя природа, как они считают, не совпадает с их физическим воплощением. В определенном возрасте такие личности меняют пол с помощью хирургического вмешательства и/или гормональной терапии, либо не делают этого.

Трансексуалы - те трансгендеры, кто сменил свой пол хирургическим путем.

Трансгендеры не всегда являются трансексуалами, и чаще всего трансгендерность не имеет отношения к сексуальной ориентации.

Трансгендеры в Украине

Борис Апрель/Анна Эйприл/Зианджа

Борис Круглов (настоящее имя) родился в 1990 году в Черноморском (Крым) в семье кораблестроителя. Мальчик с детства любил петь, поэтому родители отдали его в музыкальную школу по классу вокала, которую он успешно закончил.

Борис Апрель до смены пола (фото из сети) В 15 лет Борис твердо решил стать певцом, но родители не одобряли его решения. Поэтому юноша, обманув родителей, приехал в Киев. Здесь он пытался поступить на вокальное отделение Национального университета культуры и искусств, но неудачно. Музыкальная карьера Бориса Апреля началась в 2008 году, когда он стал участником проекта Фабрика звезд-2. Парень придумал себе сценический псевдоним, перекрасил волосы. Он удивлял членов жюри не только вокалом, но и эпатажным внешним видом, харизмой. Необычная внешность и манера поведения вызывала у окружающих смех, на что парень практически не реагировал. Борис Апрель вышел в финал проекта, но по результатам зрительского голосования стал третьим. После этого Апрель участвовал во многих шоу, написал несколько песен. В 2010 году он принял участие в суперфинале Фабрики звезд. Выбыв из проекта, артист пропал. После окончания университета в 2012 году он уехал в США. В 2014 году, в день своего 24-летия, певец рассказал фанатам, что является трансексуалом и сделал операцию по смене пола. Сегодня ее зовут Анна Эйприл. Анна сообщила, что у нее есть любимый молодой человек. Все старые аккаунты в социальных сетях, где ее знали под именем Борис Апрель, Аня уже удалила.

Обновленный Борис Арпель - это Анна Эйприл (фото: 1+1) 28 января 2018 года Анна Эйприл, или Зианджа, приняла участие в слепых прослушиваниях 8 сезона украинского Голоса, и прошла в следующий тур.

Травести-дива Монро

В юности и сейчас. Монро не меняла пол, но с 18-20 лет сменила имидж (фото из Сети) Александр Шевченко (настоящее имя) родился в 1978 году в Киеве в семье инженеров. В 2000 году получил специальность магистра химии высокомолекулярных соединений. Свою карьеру Монро начала в 1999 году в качестве ведущего шоу-программ гей-клуба Клетка. В 2001 году Монро создала первый и единственный в то время профессиональный коллектив травести Фабрика звезд. С 2001 по 2004 год коллектив дал 500 концертов по всей Украине, в основном в гей-клубах и гей-френдли заведениях. Монро неоднократно принимала участие в конкурсах красоты Мисс травести. За свою творческую деятельность успела побывать также в роли арт-директора нескольких ночных клубов, автором рубрик в журналах, блоггером на интернет-порталах о жизни звезд, ведущей телешоу. В 2016 году Монро стала писательницей, автором книги "Хорошо, что я не баба". Позже дебютировала на сцене в качестве певицы. Вопросы пола стали интересовать Монро, как она уверяет, в 18 лет. После визита к психологу, Саша понял, что не является трансексуалом, ведь не желает менять свой пол. "Я отдаю себе отчет, что паспорт и физиология у меня мужская, но в душе ощущаю себя королевой красоты", - говорит Монро.

В юности и сейчас: с 18 лет Монро мечтала прославиться на всю страну (фото из Сети) Сегодня Монро - успешная телеведущая, актриса, общественный деятель, травести-артистка и светская львица.

Андриана Доронина

Эта киевская модель раньше была Андреем Дорониным и снималась для глянцевых журналов в мужском образе.

Андрей Доронин (фото: fb.ru) Он родился в Крыму и с раннего детства страдал от насмешек, потому что сильно был похож на девочку. В 2012 году Андрей принял участие в шоу Маша и модели, где его заметила ведущая шоу и по совместительству владелица самого большого модельного агентства в Украине Мария Манюк. Позже андрогин Андрей подписал контракт с крупнейшим агентством Elite Model Look и работал по контракту в Париже, Китае. После того, как Андрею отказали в контракте по причине того, что коротко остриженные волосы лишили его очарования, в 2014 году он находился на грани суицида. Справиться с проблемой ему помогла мама. Он начал принимать гормоны и постепенно превратился в Андриану. Она пока не сделала операцию по смене пола, о которой так мечтает.

Андриана Доронина (фото: fb.ru) Сейчас Андриана Доронина - видеоблогер-трансгендер. У нее есть свой канал, на который подписаны более 50 тысяч зрителей.

Кира Маркс

О трансгендерной модели Кире Маркс известно не так много. Сама девушка рассказывает, что преображаться из мужчины в женщину начала еще тогда, когда училась в школе. Мама негативно восприняла желание сына превратиться в женщину и в семье были постоянные скандалы.

Однажды парень сделал попытку суицида и был помещен в психиатрическую клинику, где провел почти месяц. Уже будучи студентом, по настоянию матери попал в реабилитационный центр.

Кира Маркс Со временем мама приняла женскую сущность сына и даже предлагала оплатить операцию по смене пола. Но пока девушка принимает необходимые гормоны. Несмотря на свое женское обличье, Кире нравятся не мужчины, а женщины, а общество не понимает, зачем же тогда ей необходима операция по смене пола. По словам Киры, большинство трансгендерных украинок в качестве гормонотерапии использует противозачаточные таблетки с синтетическим эстрогеном и блокаторами тестостерона, которые не требуют рецепта. А купить натуральный эстроген в ампулах в Украине нельзя. Сама она заказывает гормон в Индии.

Саша Шаталова

Трансгендерная украинская модель, тоже не транссексуалка. Большую часть времени проводит за границей.

Родился Александр Шаталов в Крыму. С раннего возраста мальчику начали нравиться представители мужского пола, он был открытым геем. Превратиться в девушку Саша решил в 2015 году - понял, что так будет больше нравится парням и более свободно чувствовать себя в социуме.

Саша Шаталова - украинская модель-трансгендер, которая раньше была Александром Шаталовым Саша не делала операцию по смене пола, ограничившись операцией по увеличению груди, а также депиляцией и гормонотерапией. Трансгендеры в мире

Лили Эльбе (мужское имя от рождения - Эйнар Вегенер Могенс)

Первый человек в мире, который сделал операцию по смене пола. До операции был известным художником и сам позировал своей жене - иллюстратору в Vogue в качестве женщины-модели.

Эйнар до смены пола (фото: wellcomeimages.org) Лили Эльбе и его жена Герда Вегенер считались самыми модными представителями богемы Парижа, в котором жили с 1912 года. Пол мужчина сменил легально в Берлине и Дрездене в результате четырех операций в 1930-32 гг. Случай Эльбе стал сенсацией в датских и немецких газетах, а в 1930 году датский суд расторг его брак с Гердой. Транссексуал сменил паспорт и имя на Лили Ильзе Эльвенес.



Эльбе в 1926 году вовсю переодевался в женщину и позировал супруге (фото:wellcomeimages.org)

В 2016 году вышел фильм "Девушка из Дании", снятого по мотивам биографии Лили Эльбе. Роль Лили сыграл обладатель премии Оскар Эдди Редмэйн.

В надежде когда-нибудь выносить и родить ребенка, Лили в сентябре 1931 года подверглась серии операций по вживлению матки. Эльбе умерла в 48 лет из-за отторжения организмом пересаженной матки (это была ее пятая операция, и одна из первых операций такого рода в мире).

Кейтлин Дженнер

Сегодня она - американская телезвезда, а в прошлом - Брюс Дженнер, олимпийский чемпион Монреаля 1976 года. Брюс выиграл золото в десятиборье с мировым рекордом.

Кейтлин Дженнер известна также тем, что является отчимом светской львицы Ким Кардашьян.

Отчим Ким Кардашьян - Кетлин Дженнер (фото amp.twimg.com) В новом обличье снимается в разных телешоу, привлекая внимание общественности к вопросам равенства прав трансгендеров. А так Брюс выглядел до перевоплощения в женщину:

1976 год. Президент США Форд (в центре) в Белом доме представляет олимпийского чемпиона Брюса Дженнера (справа) президенту Либерии Уильяму Толберту (официальное фото Белого дома) Лиа Т. (Леандро Серезо) Бразильская модель-андрогин, одна из первых моделей-трансгендеров. Леа украшала собой обложки таких журналов как: ELLE, Love, Vogue, Interview. Она - лицо бренда Givenchy. Тягу к женскому обличью Леандро Медейрос Серезо (настоящее имя при рождении) испытал в детстве. После того, как стал знаменитым в шоу-бизнесе, сделал операцию по смене пола.

Леа на обложке ELLE в декабре 2017 года Обложка с трансгендером Леа воспроизводит легендарную картину Сандро Боттичелли "Рождение Венеры". Девушка - муза дома Givenchy. Сестры Вачовски (Братья Вачовски) Знаменитые американские братья-кинорежиссеры, известные как Ларри и Эндрю Вачовски, после операций стали Ланой и Лилли. Прославились своей кинотрилогией Матрица, лентами Связь, Облачный Атлас, Восхождение Юпитер и пр.

Братья Вачовски до операций (фото: East News) Сестры Вачовски - открытые трансгендерные женщины с 2012 года.

Вачовски после операции (фото GLOBAL LOOK PRESS)

Джина Росеро

Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в Америке. В расцвете карьеры потрясла поклонников, своего агента и друзей громким заявлением. Пригласив журналистов и ведущих самых известных телешоу, девушка, призналась, что до переезда в США жила на Филиппинах и была мальчиком.

Так выглядела Джина в детстве (фото: 4tololo.ru) Когда парень подрос, он прилетел в США для осуществления мечты и в 17 лет сделал операцию по смене пола, сменил имя на Джину Росеро и стал моделью женского нижнего белья. Откровенное признание не помешало модели развиваться в своей профессии.

Джина Росеро сегодня (фото livejournal) Чез Боно Честити Сан Боно родилась в 1969 году и была дочерью певицы Шер. В 2011 году она превратилась в мужчину и взяла имя Чез Боно. Сегодня это один из самых известных трансгендеров Америки. 48-летний Чез сегодня является ЛГБТ-правозащитником, писателем, актером и музыкантом. При рождении он был назван Честити Сан Боно в честь фильма Chastity, в котором Шер сыграла бисексуальную женщину по имени Честити. Боно сделал каминг-аут в 18 лет.