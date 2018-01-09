Причины и последствия неправильного прикуса зубов При нормальном прикусе верхние зубы смыкаются с нижними, слегка выступая вперед. Но у некоторых людей наблюдаются существенные отклонения от нормы. Рассмотрим, каковы же причины неправильного прикуса и чем чреваты последствия.

Прикус или смыкание зубов определяет, насколько правильно развивается и функционирует зубочелюстная система. Различают 6 типов неправильных прикусов. Среди них: сжимающий и (при недоразвитости одного сегмента челюсти сверху или снизу).

Если нижняя челюсть недоразвита, это прогнатический прикус, а когда она выдается вперед – мезиальный. В случае несмыкания зубов – открытый прикус, а если нижние резцы скрываются под верхними более чем наполовину – глубокий.

Наиболее распространенные причины и последствия неправильного прикуса

Чаще всего неправильное развитие прикуса кроется в младенчестве или начинается в утробе матери. Самыми главными причинами проблемы считают:

• челюсти во время родов; • кормление искусственными смесями; • длительное сосание пальца или соски; • поздняя смена молочных зубов постоянными; • нехватка кальция; • внутриутробная патология; • нарушенное дыхание; • кариес.

Во взрослом возрасте прикус может стать неправильным, если во время не протезировать удаленные или утраченные при травме зубы. В каждом конкретном случае стоматолог-ортодонт индивидуально разбирается с причинами неправильного прикуса и информирует об их последствиях.

К наиболее распространенным последствиям не исправленного прикуса относятся:

- повышенная чувствительность зубов; - быстро истирается их эмаль; - повышенная нагрузка на конкретные зубы травмирует их и ведет к потере; - невозможность закрыть рот вызывает сухость слизистой и доступ инфекциям внутрь организма; - прикусывание и травмирование при жевании внутренней поверхности щек; - неэстетичный внешний вид.

Диагностика неправильного прикуса

Для постановки диагноза используются результаты симметроскопии, электромиотонометрии и МРТ височно-нижнечелюстного сустава. Дополнительно специалист может назначить рентгеноскопию и компьютерную 3D-цефалометрию.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно диагностировать у себя неправильный прикус и тем более заниматься самолечением в домашних условиях народными средствами. Обращайтесь к профессиональным врачам. Только там можно правильно диагностировать и квалифицированно наметить пути исправления неправильного прикуса зубов.

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