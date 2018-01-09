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Вчера 20:41159

Причины и последствия неправильного прикуса зубов

При нормальном прикусе верхние зубы смыкаются с нижними, слегка выступая вперед. Но у некоторых людей наблюдаются существенные отклонения от нормы. Рассмотрим, каковы же причины неправильного прикуса и чем чреваты последствия.

Прикус  или смыкание зубов определяет, насколько правильно развивается и функционирует зубочелюстная система. Различают 6 типов неправильных прикусов. Среди них: сжимающий и (при недоразвитости одного сегмента челюсти сверху или снизу). 

Если нижняя челюсть недоразвита, это прогнатический прикус, а когда она выдается вперед – мезиальный. В случае несмыкания зубов – открытый прикус, а если нижние резцы скрываются под верхними более чем наполовину – глубокий.

Наиболее распространенные причины и последствия неправильного прикуса 

Чаще всего неправильное развитие прикуса кроется в младенчестве или начинается в  утробе матери. Самыми главными причинами проблемы считают:

• челюсти во время родов;

• кормление искусственными смесями;

• длительное сосание пальца или соски;

• поздняя смена молочных зубов постоянными;

• нехватка кальция;

• внутриутробная патология;

• нарушенное дыхание;

• кариес.

Во взрослом возрасте прикус может стать неправильным, если во время не протезировать удаленные или утраченные при травме зубы. В каждом конкретном случае стоматолог-ортодонт индивидуально разбирается с причинами неправильного прикуса и информирует об их последствиях.

К наиболее распространенным последствиям не исправленного прикуса относятся:

- повышенная чувствительность зубов;

- быстро истирается их эмаль;

- повышенная нагрузка на конкретные зубы травмирует их и ведет к потере;

- невозможность закрыть рот вызывает сухость слизистой и доступ инфекциям внутрь организма;

- прикусывание и травмирование при жевании внутренней поверхности щек;

- неэстетичный внешний вид.

Диагностика неправильного прикуса

Для постановки диагноза используются результаты симметроскопии, электромиотонометрии и МРТ височно-нижнечелюстного сустава. Дополнительно специалист может назначить рентгеноскопию и компьютерную 3D-цефалометрию.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно диагностировать у себя неправильный прикус и тем более заниматься самолечением в домашних условиях народными средствами. Обращайтесь к профессиональным врачам. Только там можно правильно диагностировать и квалифицированно наметить пути исправления неправильного прикуса зубов.

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Общество
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