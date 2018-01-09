Причины и последствия неправильного прикуса зубов

Прикус или смыкание зубов определяет, насколько правильно развивается и функционирует зубочелюстная система. Различают 6 типов неправильных прикусов. Среди них: сжимающий и (при недоразвитости одного сегмента челюсти сверху или снизу).
Если нижняя челюсть недоразвита, это прогнатический прикус, а когда она выдается вперед – мезиальный. В случае несмыкания зубов – открытый прикус, а если нижние резцы скрываются под верхними более чем наполовину – глубокий.
Наиболее распространенные причины и последствия неправильного прикуса
Чаще всего неправильное развитие прикуса кроется в младенчестве или начинается в утробе матери. Самыми главными причинами проблемы считают:
• челюсти во время родов;
• кормление искусственными смесями;
• длительное сосание пальца или соски;
• поздняя смена молочных зубов постоянными;
• нехватка кальция;
• внутриутробная патология;
• нарушенное дыхание;
• кариес.
Во взрослом возрасте прикус может стать неправильным, если во время не протезировать удаленные или утраченные при травме зубы. В каждом конкретном случае стоматолог-ортодонт индивидуально разбирается с причинами неправильного прикуса и информирует об их последствиях.
К наиболее распространенным последствиям не исправленного прикуса относятся:
- повышенная чувствительность зубов;
- быстро истирается их эмаль;
- повышенная нагрузка на конкретные зубы травмирует их и ведет к потере;
- невозможность закрыть рот вызывает сухость слизистой и доступ инфекциям внутрь организма;
- прикусывание и травмирование при жевании внутренней поверхности щек;
- неэстетичный внешний вид.
Диагностика неправильного прикуса
Для постановки диагноза используются результаты симметроскопии, электромиотонометрии и МРТ височно-нижнечелюстного сустава. Дополнительно специалист может назначить рентгеноскопию и компьютерную 3D-цефалометрию.
Ни в коем случае нельзя самостоятельно диагностировать у себя неправильный прикус и тем более заниматься самолечением в домашних условиях народными средствами. Обращайтесь к профессиональным врачам. Только там можно правильно диагностировать и квалифицированно наметить пути исправления неправильного прикуса зубов.
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