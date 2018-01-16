4 февраля в истории 4 февраля именины празднуют: Георгий, Гавриил, Ефим, Иван, Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей, Юрий.

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Знаменательные события

1708 - кантата № 71 («Выборная кантата») стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха

1717 - В России вышел учебник «Юности честное зерцало» - пособие по воспитанию и обучению светского юношества

1719 - Петр I издает указ о проведении первой переписи населения Российской империи

1793 - Второе разделение Польши, в результате которого Волынь и Подолье приобщены к Российской империи

1824 - Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первые резиновые галоши

1857 - День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца

1861 - Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки

1906 - департамент полиции в Нью-Йорке постановил использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников

1911 - Компания «Роллс-Ройс» учредила эмблему для своих автомобилей

1918 - Войска УНР подавили Январское восстание большевиков

1932 - Открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США)

1943 - в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера «Доброго человека из Сезуана» Бертольда Брехта

1944 -Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК , в США увидел свет номер «The Journal of Experimental Medicine» со статьей об одном из важнейших открытий в биологии

1944 - Иван Никитович Кожедуб, летчик-ас Красной Армии, первым получил звание Героя Советского Союза

1944 - в Париже состоялась премьера «Антигоны» Жана Ануя

1945 - в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция.

1956 - Совет Министров СССР постановил организовать Крымский музей изобразительного искусства во дворце Воронцова

1961 - День начала освободительной войны в Анголе

1971 - объявлено о банкротстве британской компании «Роллс-ройс»

1974 - после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово

1976 - Открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)

1998 - в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом

2004 - Начала работу социальная сеть Facebook

2005 - Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко на должности премьер-министра Украины

2009 - Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе из ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике

4 февраля родились

1494 - Франсуа Рабле, французский писатель, автор «Гаргантюа и Пантагрюэля»

1746 - Тадеуш Костюшко, польский и литовский военный и политический деятель, национальный герой Польши

1880 - Климе́нт Васи́льевич Кви́тка — украинский и советский музыковед-фольклорист. Один из основоположников советской музыкальной этнографии. Автор многих теоретических работ, посвящённых украинскому музыкальному фольклору

1885 - Степан Балей, украинский и польский психолог. Автор "Очерка психологии" (1922) - первого украинского учебника по психологии в Галичине, два труда посвятил психологии творчества Т.Г.Шевченко

1873 - Михаил Пришвин русский и советский писатель, автор произведений о природе

1875 - Людвиг Прандтля, немецкий физик, «отец аэродинамики», создатель аэродинамической трубы

1881 - Яков Протазанов советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа

1881 - Клим Ворошилов, советский военный и политический деятель

1897 - Людвиг Эрхард немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда

1902 - Чарльз Линдберг, американский пилот (первый одиночный перелет через Атлантику)

1906 - Клайд Уильям Томбо, американский астроном. Открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон (1930), новую комету, сотни астероидов и переменных звезд

1933 - Игорь Кваша, российский актер и ведущий программы «Жду тебя»

1945 - Полад Бюль-Бюль оглы советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана

1967 - Сергей Гриньков советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион

Умерли 4 февраля

1694 - Наталья Нарышкина русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I

1894 - Адольф Сакс бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна

1928 - Хендрик Лоренц нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат

1940 - Николай Ежов советский государственный и политический деятель, нарком НКВД

1987 - Карл Роджерс американский психолог и педагог

2007 - Илья Кормильцев российский поэт, переводчик, автор текстов для «Nautilus Pompilius»

2017 - Георгий Тараторкин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.