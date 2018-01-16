Советы по приобретению недвижимости в Сумах Что нужно знать при покупке вторичного жилья? Как обойтись без посредников? Как купить квартиру дешево? Где искать на какую стоимость ориентироваться? Эти и другие советы в нашей статье.

Выясняем примерную стоимость.

Опрос знакомых, которые недавно купили квартиру малоинформативен, цены ежемесячно меняются. Более точные цифры вы можете получить на интернет-порталах недвижимости, но это только начальные цены, рассчитанные на торг.

Можно воспользоваться газетами и сайтами с рекламой, они также помогут вам получить контакты агентств недвижимости. Мониторинг цен в агентствах не обязывает вас заключать с ними договора.

С чего начать выбор недвижимости Сум без посредников?

Если вы хотите приобрести квартиру самостоятельно, прежде всего, определитесь с желаемым районом. Это может быть ваш родной, где прошло детство, центральный и престижный или же из относительно новых.

Узнавая расценки на жилье в конкретном районе, думайте по средствам ли это вам, и учтите, чем дальше от центра, тем дешевле. Если недвижимость – это инвестиция, вложение на будущее, выясняйте, как обстоит дело с инфраструктурой, какой район со временем станет более доходным.

Объявления: где скрыт подвох?

При изучении предложений ищите квартиры, продаваемые хозяевами. Но помните, что фраза: "посредников просьба не беспокоить" в 90% случаев написана представителями агентств, чтобы отсечь конкурентов.

И даже когда в объявлении указано, что оно от владельца жилища, не исключено, что он работает с риэлтором. Хитрость состоит в том, что в стоимости квартиры заложены деньги на оплату услуг специалиста, который консультирует продавца и ничем не будет полезен вам.

И еще один момент: практически все пишут, что жилье в хорошем состоянии, однако нужно дотошно выяснять, что имеется в виду, так как у всех разные представления о том, что такое хороший ремонт.

Как купить квартиру дешево?

Покупка квартиры в Сумах на портале sumyi.mesto.ua/sale - это возможность сэкономить. При этом если вы видите в объявлении слово «торг», торгуйтесь прямо по телефону. Люди специально завысили стоимость и позволяют вам снизить ее, так будьте настойчивыми.

Кроме того, нужно знать, чем меньше площадь, тем дешевле цена, но сейчас 3-х, 4-х комнатные квартиры не популярны, так как нужно много платить за отопление, поэтому их стоимость незначительно выше востребованных «двушек».

К недорогим квартирам относя все в панельных домах, особенно угловые и на 5 этаже, обычно они сырые и холодные. Значение для стоимости имеет проект и район, Курская естественно дешевле, чем Харьковская.

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