Анекдоты недели - 130 За каждой рассерженной женщиной стоит мужчина, который абсолютно не в курсе, что он сделал не так...

Одесса:

- Сема, и шо ты сейчас делаешь?

- Заливную рыбу.

- Ого! Ты шо, умеешь-таки готовить заливную рыбу?

- А шо ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...

***

Шел как-то раз Маугли по лесу и увидел слоника, упавшего в яму. Достать слоника Маугли так и не смог, но яму закопал, чтобы другие слоники в нее не попали.

***

- Как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?

- Жизнь налаживается.

***

- Милая, летел к тебе... на крыльях любви!

- Три дня?!

- Сносило ветром...

***

Бабка с дедом стоят на улице и целуются. Прохожий:

- Что, свадьба золотая? Поздравляю!

- Нет, ипотеку выплатили…

***

Знаете ли вы, что...

...половым путем передаются не только венерические заболевания, но и хорошее настроение.

***

Моя девушка ничего не боится, когда я рядом. Она говорит: "Самое страшное уже произошло".

***

Отец спрашивает у Вовочки:

- Сынок, ты зачем всему классу рассказал, что математичка с физруком в кинотеатре целовались?

- Она меня сама об этом попросила.

- То есть как сама?

- Она сказала мне: "Вовочка, ты все время смеешься на задней парте!

Расскажи всем, мы тоже посмеемся!"

***

Муж жене:

- Давай поиграем в ролевые игры.

- Это как?

- Ну, как будто ты Красная Шапочка, а я волк.

- Класс, давай!

- Ну, тогда иди, пеки пирожки...

***

- Вы не курите, здоровье бережете?

- Нет, деньги на водку экономлю.

***

- Тебе какая водка больше нравится?

- 0.75! Хотя 0.5 тоже, в общем-то, неплохая.

***

Пьяный ночью упал в лужу на четвереньки. Посмотрел вниз, ба! - звезды! Посмотрел вверх, ба! - тоже звезды! И думает:

- Надо же, в космос запустили, и ведь с собой ни куска хлеба!

***

- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?

- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…

***

- Мамочка, а откуда берутся дети?

- Ты знаешь, это очень длинная история, я тебе ее как-нибудь потом расскажу.

- Ну, мамочка, хотя бы самое начало...

***

Журналист берет интервью у 85-тилетнего пенсионера:

- В чем секрет вашего долголетия?

- Нет денег на похороны...

***

- Привет! Как жизнь у тебя?

- Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши.

- Это как?

- Ну, каждый день новый пакетик чая!

***

Жена:

- Я у тебя, как Золушка - стираю, убираю, готовлю...

Муж в ответ:

-Я ж тебе говорил, выйдешь за меня - жить будешь, как в сказке!