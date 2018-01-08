Анекдоты недели - 130

Одесса:
- Сема, и шо ты сейчас делаешь?
- Заливную рыбу.
- Ого! Ты шо, умеешь-таки готовить заливную рыбу?
- А шо ее готовить-то: кусок воблы, глоток пива...
***
Шел как-то раз Маугли по лесу и увидел слоника, упавшего в яму. Достать слоника Маугли так и не смог, но яму закопал, чтобы другие слоники в нее не попали.
***
- Как называется, когда в жизни начинает происходить полная лажа?
- Жизнь налаживается.
***
- Милая, летел к тебе... на крыльях любви!
- Три дня?!
- Сносило ветром...
***
Бабка с дедом стоят на улице и целуются. Прохожий:
- Что, свадьба золотая? Поздравляю!
- Нет, ипотеку выплатили…
***
Знаете ли вы, что...
...половым путем передаются не только венерические заболевания, но и хорошее настроение.
***
Моя девушка ничего не боится, когда я рядом. Она говорит: "Самое страшное уже произошло".
***
Отец спрашивает у Вовочки:
- Сынок, ты зачем всему классу рассказал, что математичка с физруком в кинотеатре целовались?
- Она меня сама об этом попросила.
- То есть как сама?
- Она сказала мне: "Вовочка, ты все время смеешься на задней парте!
Расскажи всем, мы тоже посмеемся!"
***
Муж жене:
- Давай поиграем в ролевые игры.
- Это как?
- Ну, как будто ты Красная Шапочка, а я волк.
- Класс, давай!
- Ну, тогда иди, пеки пирожки...
***
- Вы не курите, здоровье бережете?
- Нет, деньги на водку экономлю.
***
- Тебе какая водка больше нравится?
- 0.75! Хотя 0.5 тоже, в общем-то, неплохая.
***
Пьяный ночью упал в лужу на четвереньки. Посмотрел вниз, ба! - звезды! Посмотрел вверх, ба! - тоже звезды! И думает:
- Надо же, в космос запустили, и ведь с собой ни куска хлеба!
***
- Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько денег-то взял?
- Так я уже давно откладывал понемногу на черный день. И вот он пришел…
***
- Мамочка, а откуда берутся дети?
- Ты знаешь, это очень длинная история, я тебе ее как-нибудь потом расскажу.
- Ну, мамочка, хотя бы самое начало...
***
Журналист берет интервью у 85-тилетнего пенсионера:
- В чем секрет вашего долголетия?
- Нет денег на похороны...
***
- Привет! Как жизнь у тебя?
- Жизнь у меня хорошая, даже с элементом роскоши.
- Это как?
- Ну, каждый день новый пакетик чая!
***
Жена:
- Я у тебя, как Золушка - стираю, убираю, готовлю...
Муж в ответ:
-Я ж тебе говорил, выйдешь за меня - жить будешь, как в сказке!
В номинации "Прорыв года" в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Ухрюпинска....
Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз....
В Новый год всё сбывается – даже то, что в другое время сбыть не удаётся!...
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер....
— Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!...