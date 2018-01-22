10 февраля в истории 10 февраля именины празднуют: Акулина, Владимир, Георгий, Игнатий, Ираклий, Леонтий, Ольга, Павел, Федор.

Знаменательные события

1635 - основана Французская Академия - ведущее научное общество Франции, специализированное в области французского языка и литературы

1636 - день рождения утюга: его первое документальное упоминание

1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.

1810 - состоялось торжественное открытие Одесской оперы

1931 - Нью-Дели становится столицей Индии

1940 - в Украине началась кампания насильственной депортации населения из Галичины и Волыни

1940 - ОУН раскололась на «бандеровцев» и «мельниковцев»

1942 - вручен первый «золотой диск» (от компании грамзаписи «Виктор» Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo)

1948 - Постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая Дружба» Мурадели, в которой беспощадно критиковалась творчество Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели, а также многих художников прошлого

1957 - стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане

1972 - BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы «Wings» Give Ireland Back to the Irish («Отдайте Ирландию ирландцам»)

1992 - на экраны США вышел фильм «Основной инстинкт»

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея

1995 - во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире

2006 - найдены саркофаги в Долине царей

2006 - открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия)

2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников за всю историю космонавтики

10 февраля родились

1773 - Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета

1881 - Джузеппе Унгаретти, итальянский поэт

1881 - Борис Зайцев русский писатель, критик и литературовед

1890 - Борис Пастернак русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат

1897 - Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори; Нобелевский лауреат

1898 - Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор

1902 - Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат

1903 - Матвей Блантер советский композитор, автор популярных песен, Народный артист СССР

1907 - Василий Ремесло, украинский селекционер пшеницы, академик

1911 - Мстислав Всеволодович Келдыш, российский математик и механик, главный теоретик космонавтики, президент Академии наук СССР

1915 - Владимир Зельдин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР

1919 - Александр Володин советский и российский драматург, поэт, сценарист

1920 - Алекс Комфорт, британский сексолог, автор многочисленных книг («Удовольствие секса», «Больше удовольствия», «Сексуальное поведение в обществе», «Сексуальные последствия инвалидности)

1922 - Арпад Генц, венгерский драматург, президент Венгрии

1923 - Чанг Че китайский сценарист и режиссер

1931 - Томас Бернхард, австрийский писатель и драматург

1936 - Богдан Николаевич Горынь, украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины, журналист, бывший диссидент

1938 - Георгий Александрович Вайнер, советский и российский писатель и журналист

1947 - Евгений Савчук, народный артист Украины, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка"

1961 - Сергей Пенкин, певец с уникальным диапазоном голоса в четыре октавы

1962 - Клиффорд Ли Бертон американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica

Умерли 10 февраля

1755 - Шарль Монтескьe французский просветитель, правовед и философ

1837 - Александр Пушкин русский поэт, драматург и прозаик

1891 - Софья Ковалевская русский математик, писатель и публицист

1923 - Вильгельм Рентген немецкий физик, Нобелевский лауреат

1968 - Питирим Сорокин российский и американский социолог

1996 - Олег Волков советский писатель, публицист, мемуарист

2017 - Юрий Поярков, советский волейболист, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира.