10 февраля в истории

Знаменательные события
1635 - основана Французская Академия - ведущее научное общество Франции, специализированное в области французского языка и литературы
1636 - день рождения утюга: его первое документальное упоминание
1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму получили название Севастополь.
1810 - состоялось торжественное открытие Одесской оперы
1931 - Нью-Дели становится столицей Индии
1940 - в Украине началась кампания насильственной депортации населения из Галичины и Волыни
1940 - ОУН раскололась на «бандеровцев» и «мельниковцев»
1942 - вручен первый «золотой диск» (от компании грамзаписи «Виктор» Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo)
1948 - Постановление ЦК ВКПБ об опере «Великая Дружба» Мурадели, в которой беспощадно критиковалась творчество Прокофьева, Хачатуряна, Мурадели, а также многих художников прошлого
1957 - стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане
1972 - BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы «Wings» Give Ireland Back to the Irish («Отдайте Ирландию ирландцам»)
1992 - на экраны США вышел фильм «Основной инстинкт»
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея
1995 - во время испытательного полета возле Киева потерпел катастрофу опытный самолет Ан-70, который не имел аналогов в мире
2006 - найдены саркофаги в Долине царей
2006 - открылись XX зимние Олимпийские игры в Турине (Италия)
2009 - на орбите Земли произошло первое столкновение неповрежденных искусственных спутников за всю историю космонавтики
10 февраля родились
1773 - Василий Каразин, украинский просветитель, метеоролог, агроном, инициатор создания Харьковского университета
1881 - Джузеппе Унгаретти, итальянский поэт
1881 - Борис Зайцев русский писатель, критик и литературовед
1890 - Борис Пастернак русский и советский поэт и писатель, Нобелевский лауреат
1897 - Джон Эндерс, американский вирусолог, открыл вакцину против кори; Нобелевский лауреат
1898 - Бертольд Брехт, немецкий драматург и режиссер-новатор
1902 - Уолтер Браттейн, американский физик, один из изобретателей транзистора, Нобелевский лауреат
1903 - Матвей Блантер советский композитор, автор популярных песен, Народный артист СССР
1907 - Василий Ремесло, украинский селекционер пшеницы, академик
1911 - Мстислав Всеволодович Келдыш, российский математик и механик, главный теоретик космонавтики, президент Академии наук СССР
1915 - Владимир Зельдин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР
1919 - Александр Володин советский и российский драматург, поэт, сценарист
1920 - Алекс Комфорт, британский сексолог, автор многочисленных книг («Удовольствие секса», «Больше удовольствия», «Сексуальное поведение в обществе», «Сексуальные последствия инвалидности)
1922 - Арпад Генц, венгерский драматург, президент Венгрии
1923 - Чанг Че китайский сценарист и режиссер
1931 - Томас Бернхард, австрийский писатель и драматург
1936 - Богдан Николаевич Горынь, украинский политический и общественный деятель, народный депутат Украины, журналист, бывший диссидент
1938 - Георгий Александрович Вайнер, советский и российский писатель и журналист
1947 - Евгений Савчук, народный артист Украины, художественный руководитель Национальной заслуженной академической капеллы Украины "Думка"
1961 - Сергей Пенкин, певец с уникальным диапазоном голоса в четыре октавы
1962 - Клиффорд Ли Бертон американский музыкант, второй бас-гитарист группы Metallica
Умерли 10 февраля
1755 - Шарль Монтескьe французский просветитель, правовед и философ
1837 - Александр Пушкин русский поэт, драматург и прозаик
1891 - Софья Ковалевская русский математик, писатель и публицист
1923 - Вильгельм Рентген немецкий физик, Нобелевский лауреат
1968 - Питирим Сорокин российский и американский социолог
1996 - Олег Волков советский писатель, публицист, мемуарист
2017 - Юрий Поярков, советский волейболист, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира.