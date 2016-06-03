Facebook 14 лет 14 лет назад, 4 февраля 2004 года начала работу социальная сеть Facebook. Ее разработчиком стал студент Гарварда Марк Цукерберг.

Сначала она была создана только для студентов элитных вузов США. За первый месяц на сайте зарегистрировалось половина студентов Гарварда. Впоследствии добавились студенты и выпускники других вузов. Для регистрации нужно было получить приглашение. 26 сентября 2006 сайт был открыт для всех лиц, старше 13 лет. В США это ограничение действует до сих пор, такое требование законодательства.

28 июня 2017 количество пользователей Facebook достигло 2 млрд человек. После запрета российских соцсетей в Украине количество украинских аккаунтов увеличилось до 10 млн. Соцсеть стала самой популярной в Украине.

Источник: gazeta.ua