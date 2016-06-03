Facebook 14 лет

Сначала она была создана только для студентов элитных вузов США. За первый месяц на сайте зарегистрировалось половина студентов Гарварда. Впоследствии добавились студенты и выпускники других вузов. Для регистрации нужно было получить приглашение. 26 сентября 2006 сайт был открыт для всех лиц, старше 13 лет. В США это ограничение действует до сих пор, такое требование законодательства.
28 июня 2017 количество пользователей Facebook достигло 2 млрд человек. После запрета российских соцсетей в Украине количество украинских аккаунтов увеличилось до 10 млн. Соцсеть стала самой популярной в Украине.
Источник: gazeta.ua
Агенство агентства Bloomberg опубликовало в ТОП-200 самых богатых людей планеты. В рейтинге не оказалось ни одного украинца....