Главный военный прокурор о легализации оружия в Украине Главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что в Украине нужно легализовать рынок оружия для того, чтобы уменьшить уровень преступности.

Что делает украинец? Тянет домой все, а из дома – ничего. Граната, патроны, пистолет – на всякий случай. Вы не видите, что чуть ли не ежедневно бытовые разборки заканчиваются гранатометанием? По моему убеждению, легализируйте рынок и объем оружия. Сделайте это с вменяемой правилами: ты дееспособен, стал на учет, зарегистрировал оружие. Если убьешь кого-то сознательно – тебя привлекут за это к ответственности. Однако, когда грабитель будет знать, что ему в лоб могут выстрелить, то не пойдет на преступление, – объяснил Матиос.

Кроме того, главный военный прокурор привел пример соседней Молдовы, которая много лет назад приняла закон об оружии. За первый год его действия уровень уличной преступности в стране упал на 40 процентов.

Однако, по мнению Матиос, вопрос легализации оружия в Украине должна решить Верховная Рада.

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни и подтвердил, что сам носит табельное оружие.