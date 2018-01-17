В Украине опять меняется погода: сильный дождь, мокрый снег и гололед Спасатели предупредили, что такая погода может привести к нарушению движения транспорта, работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

В Украине 8 и 9 февраля ожидается осложнение погодных условий. По данным Укргидрометцентра, это связано с влиянием активного циклона в стране, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Так, в четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет сильный дождь, мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега.

В пятницу, 9 февраля, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег. В эти дни по всей Украине прогнозируется усиление ветра до 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных). Призываем быть осторожными в этот период и учитывать предупреждения синоптиков!" - отметили в ГосЧС.

Источник: 112.ua