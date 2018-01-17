Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Вчера 20:45163

Геращенко: главная цель Путина не Крым и Донбасс

Кремль не оставит в покое Украину и под выборы будет еще больше дестабилизировать ситуацию.

Планы президента РФ Владимира Путина по Украине не ограничиваются Донбассом и Крымом. Он хочет контролировать всю страну через лояльную ему украинскую власть, на появление которой в Кремле рассчитывают после выборов в Украине.

Об этом газете "Голос Украины" заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По ее словам, Кремль попытается на предстоящих в Украине выборах привести к власти лояльных ему политиков.

"На самом деле Путину нужен не Донбасс и не Крым. Его антиукраинская политика – создание постсоветской империи, и Украина для него в этом строении – главный камень. У меня, как у человека, который принимает участие в переговорном процессе, нет сомнений, что Путин не собирается уходить с Донбасса в ближайшее время. Его цель – заморозка конфликта, и он будет использовать эту тему для дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине. Главный оппонент Путина – это президент Украины Петр Порошенко, который смог добиться международной поддержки Украины и санкций против РФ. Поэтому Путин будет делать все для того, чтоб привести "пятую колонну" в парламент – он заинтересован в пророссийском режиме в Украине. Путин будут колотить ситуацию в Украине до выборов – и парламентских, и президентских", – рассказала Геращенко.

Политика
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