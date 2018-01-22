11 февраля в истории

Знаменательные события
660 до н. э. - согласно легенде, вождь японских племен Дзимму основал государство Япония и положил начало императорскому роду страны
1697 - Петр I именным указом разрешил продажу табака
1809 - Роберт Фултон запатентовал пароход
1826 - математик Николай Лобачевский публично сообщил о создании неевклидовой геометрии Лобачевского
1829 - В Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов
1830 - создана Малороссийская комиссия по производству сахара
1852 - Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома «Мертвых душ».
1865 - Чарльз Лютвидж Доджсон придумал себе псевдоним Льюис Кэрролл
1878 - опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания)
1922 - в Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина
1928 - Открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария)
1929 - между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения, согласно которым Ватикан был провозглашен суверенным государством, действующим на основе теократии
1945 - в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция - вершинная дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного порядка
1953 - премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пэн"
1963 - Киеве началась конференция по вопросам культуры украинского языка. Ее участники обратились к высшим органам государственной власти с требованием предоставить украинскому языку статус государственного
1963 - Beatles записали свой первый альбом Please Please Me
1989 - состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко (теперь - Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко)
2006 - вице-президент США Дик Чейни случайно ранил на охоте своего друга юриста Гарри Уиттингтона
11 февраля родились
1670 - Самойло Величко, украинский казацкий летописец
1768 - Джеймс Причард, английский этнолог, который впервые объединил все расы и народы Земли единым названием homo sapiens
1800 - Уильям Генри Фокс Талбот (Тальбот), английский физик, один из изобретателей фотографии
1847 - Томас Алва Эдисон, американский изобретатель
1875 - Василий Качалов, выдающийся русский актер
1887 - Бьюла Луиза Генри американская изобретательница, автор около 110 изобретений
1894 - Виталий Бианки советский писатель, автор многих произведений для детей
1900 - на III съезде украинских студенческих общин в Харькове основали Революционную украинскую партию
1902 - Любовь Орлова советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР
1909 - Джозеф Лео Манкевич, американский кинорежиссер ("Клеопатра"), сценарист и продюсер
1917 - Сидни Шелдон американский писатель и сценарист
1917 - Татьяна Яблонская, украинская художница
1918 - Александр Солженицын, русский писатель, Нобелевский лауреат
1922 - Лесли Нилсен, американский комедийный киноактер («Голый пистолет»)
1926 - Лесли Нильсен канадский и американский актер
1934 - Мэри Квант, английский модельер, автор идеи мини-юбки
1961 - Кэри Лоуэлл, американская модель и актриса («Лицензия на убийство» - о Дж. Бонде), жена Ричарда Гира
1964 - Шерил Кроу, американская певица
1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса
Умерли 11 февраля
1650 - Рене Декарт французский философ, математик, физик, физиолог
1829 - Александр Грибоедов русский дипломат, драматург и поэт
1868 - Жан Фуко французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко
1904 - Владимир Марковников русский химик, основатель научной школы
1932 – Александр Михайлович Богомолец, родоначальник всемирно известной медицинской династии Богомольцев
1948 - Сергей Эйзенштейн советский режиссер, сценарист, теоретик кино, педагог, художник
1955 - Ольга Хохлова русская балерина, жена Пабло Пикассо
2012 - Уитни Хьюстон американская эстрадная певица, актриса, продюсер.