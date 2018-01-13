Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12629

Анекдоты недели - 131

До чего же у нас система образования далека от жизни! Ну кому, скажите, пригодилась теория относительности? А вот уроки Камасутры не прошли бы даром!

В аптеке.

- Вам что, молодые люди?

- Семь упаковок глюконата кальция.

- Все?

- Активированного угля, пожалуйста, шесть упаковок... И пять коробочек аспирина.

- Господи, что у вас?!

- Первенство общежития по шашкам.

***

Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.

***

- Понравились вашему сынишке подарки?

- Ой... Разбил сыночек все подарки... И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке...

- И мой подарок разбил?

- Да нет, ваш молоточек целый.

***

Девчонки, не заводите молодых любовников! Я сегодня всю ночь вместо кувырканий объясняла, кто такие пионеры и что такое диафильмы.

***

- Дорогой, ты станешь отцом!

- Эх, а я хотел стать космонавтом.

***

Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".

***

Девушки, вы мечтали о шикарных дорогих автомобилях и богатых мужчинах, подносящих вам пачки денег?

Ваша мечта сбылась!

Нашему автосалону требуется кассир!

***

- Олечка, может, 150 граммов коньячку для храбрости?

- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.

***

Если вы легли в кровать и вспомнили, что не выключили свет в ванной, то лучше пойдите и выключите сразу, потому что после часа раздумий, выключать его или нет, вы все равно пойдете и выключите его.

***

Исправить, конечно, уже ничего нельзя. Но окончательно испортить - можно.

***

Депутаты объявили о новом празднике - Дне трезвости.

Народ в шоке: как отмечать-то?!

***

Идут два украинца по хутору. Один другому говорит:

- Кум, у тебя свиньи курят?

- Нет.

- А, кум, ну тогда у тебя сарай горит...

***

- Студент, почему вы не сделали домашнее задание?

- Не успел...

- Девки, небось?

- Нет, что вы!

- Студент, вы меня огорчаете!

***

На собеседовании:

- А куда делась предыдущая сотрудница?

- Ушла в декрет.

- Опасно у вас тут...

***

- Что-то ты похудела?

- Да на работе зарплату не платят, работаю до позднего вечера, начальник на нервы действует.

- Так ты поменяй работу.

- Не могу, мне еще три килограмма осталось сбросить.

***

- Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте...

***

- Люся, какой бы ты хотела сувенир из Германии?

- BMW…

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