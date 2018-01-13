Анекдоты недели - 131

В аптеке.
- Вам что, молодые люди?
- Семь упаковок глюконата кальция.
- Все?
- Активированного угля, пожалуйста, шесть упаковок... И пять коробочек аспирина.
- Господи, что у вас?!
- Первенство общежития по шашкам.
***
Папа, чтобы улучшить репутацию дочери, покрасил стены в подъезде.
***
- Понравились вашему сынишке подарки?
- Ой... Разбил сыночек все подарки... И машинку, и танк, и елку разбил, и все игрушки на елке...
- И мой подарок разбил?
- Да нет, ваш молоточек целый.
***
Девчонки, не заводите молодых любовников! Я сегодня всю ночь вместо кувырканий объясняла, кто такие пионеры и что такое диафильмы.
***
- Дорогой, ты станешь отцом!
- Эх, а я хотел стать космонавтом.
***
Сегодня о решении объединиться заявили телеканал "Анонимные алкоголики" и телеканал "Охота и рыбалка".
***
Девушки, вы мечтали о шикарных дорогих автомобилях и богатых мужчинах, подносящих вам пачки денег?
Ваша мечта сбылась!
Нашему автосалону требуется кассир!
***
- Олечка, может, 150 граммов коньячку для храбрости?
- Не надо, я сюда уже храбрая пришла.
***
Если вы легли в кровать и вспомнили, что не выключили свет в ванной, то лучше пойдите и выключите сразу, потому что после часа раздумий, выключать его или нет, вы все равно пойдете и выключите его.
***
Исправить, конечно, уже ничего нельзя. Но окончательно испортить - можно.
***
Депутаты объявили о новом празднике - Дне трезвости.
Народ в шоке: как отмечать-то?!
***
Идут два украинца по хутору. Один другому говорит:
- Кум, у тебя свиньи курят?
- Нет.
- А, кум, ну тогда у тебя сарай горит...
***
- Студент, почему вы не сделали домашнее задание?
- Не успел...
- Девки, небось?
- Нет, что вы!
- Студент, вы меня огорчаете!
***
На собеседовании:
- А куда делась предыдущая сотрудница?
- Ушла в декрет.
- Опасно у вас тут...
***
- Что-то ты похудела?
- Да на работе зарплату не платят, работаю до позднего вечера, начальник на нервы действует.
- Так ты поменяй работу.
- Не могу, мне еще три килограмма осталось сбросить.
***
- Весь день искал дома сосиски, но так и не нашел. Потом посмотрел на довольное лицо тестя и понял: сосиски в тесте...
***
- Люся, какой бы ты хотела сувенир из Германии?
- BMW…
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