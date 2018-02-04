"Эффект 3200"

"Рост минималки у бюджетников потянул за собой повышение заработков в частном секторе, — говорит HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина. — Но вопрос: откуда взялась повышенная зарплата, если не у всех работодателей был экономический зазор, чтобы платить больше? Белые ставки работникам бизнесмены подняли за счет уменьшения своей прибыли, потом постепенно увеличили стоимость конечной продукции, и рост зарплат повлек за собой новый виток цен. У меня нет ощущения, что новые зарплаты улучшили уровень жизни народа, так как далеко не все компании использовали это как стимул к повышению эффективности работы. И сегодня не все готовы повышать заработки дальше".

Экономист Иван Никитченко также уверен, что рост зарплат, безусловно, оказал влияние на рост цен, но не считает это влияние значительным:

"С одной стороны, рост выплат для бюджетников всегда ведет к инфляции. С другой — из-за роста минзарплаты увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, и он компенсировал ее поднятием цен. Но больше повлияла девальвация гривни, рост цен на нефтепродукты".

Что дальше

Как разъяснили нам в Минэкономразвития, с 1 января этого года выросли не только минзарплаты, но и должностные оклады бюджетников по Единой тарифной сетке (ЕТС), так как оклад для 1-го разряда ЕТС равен прожминимуму для трудоспособных на 2018 г., а он вырос с 1600 до 1762 грн. Но для 1—11 разрядов (всего их 24) уравниловка осталась, так как их зарплата оказалась ниже минимальной и только с 12-го разряда она выше — 3735 грн.

"Год назад молодые врачи были недовольны, что у них зарплата почти такая же, как у медсестер и санитарок, а ответственности намного больше, потом им начали доплачивать за интенсивность работы, и ситуация понемногу исправилась, — рассказала нам медсестра столичной райбольницы Ирина Дымова. — Но у всех нас начали копиться долги по зарплатам, которые частично погасили перед Новым годом. Сейчас ждем повышенную зарплату за январь, обещают выдать полностью".

Кстати, во второй половине этого года минималка может вырасти еще раз — до 4100 грн, что еще в прошлом году предлагал президент. Но из-за отсутствия денег в казне на рост заработков бюджетников повышение отложили, предварительно на полгода. Президент Украналитцентра Александр Охрименко прогнозирует, что "грязные" зарплаты все равно продолжат рост в этом году из-за того, что все больше украинцев после введения безвиза уезжают на заработки в Польшу и Чехию:

"Деньги заробитчан, присылаемые родным, косвенно влияют на рост цен у нас, поэтому для сохранения потребительского спроса в частном секторе постепенно будут расти нелегальные зарплаты, а официальные у все большего числа работников бизнес покажет на уровне минимума или чуть выше".

Зарплаты "ударили" по заводам

За год долги по зарплатам увеличились почти на треть и, по данным Госстата, достигли 2,37 млрд грн. Если не учитывать безнадежные долги предприятий-банкротов, то работающие структуры задолжали более половины этой суммы — 1,27 млрд грн. Охрименко связывает рост долга с повышением минзарплаты.

"Больнее всего это ударило по промышленности, которая, в отличие от торговли и сервиса, платит, в основном, белые зарплаты, — анализирует Охрименко. — Учитывая низкую покупательную способность населения, цены на промтовары не могли вырасти пропорционально росту зарплат, поэтому у бизнеса начали накапливаться долги. В этом году, если еще раз поднять минзарплаты, ситуация с задолженностью усугубится".

По поводу долгов бюджетникам эксперт прогнозирует, что они уменьшатся у медиков и госслужащих, но начнут накапливаться у преподавателей, артистов, ученых. Причина в том, что в прошлом году была обратная тенденция — правительство погашало недоимку в сфере образования, науки, но накапливало в других сферах бюджета. Теперь будет наоборот, так как денег на выплату повышенных зарплат в казне не хватает.

Источник: "Сегодня"