Украинцы не увидят матчи ЧМ-2018 по футболу в России

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) не будет транслировать матчи чемпионат мира по футболу, который состоится летом нынешнего года в России. Об этом рассказал глава телекомпании Зураб Аласания.

"Мы отказываемся его (ЧМ-2018 – ред.) показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это трудное решение. "Общественное" может показывать чемпионат мира в Москве? Нет", – подчеркнул он.

Аласания отметил, что рынок украинского телевидения, который также имел договоренности о параллельном показе, узнав о позиции НОТУ, уже начал отказываться вести трансляцию ЧМ-2018.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о бойкоте чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ или о протестах в рамках мероприятия.

Кроме того, Украина отказалась от своей квоты на приобретение билетов на матчи ЧМ-2018.

Источник: "Корреспондент"