Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:39203

Выборы 2019 г. в Украине будут проходить под влиянием США

Руководство Украины дало принципиальное согласие на выполнение всех требований американцев, на которых настаивает посольство США.

Без выполнения политических требований, выдвинутых Госдепартаментом, продолжение дальнейшей программы сотрудничества, в том числе по получению следующего транша МВФ, фактически невозможно.

  1. Антикоррупционный суд до конца года согласно рекомендациям Венецианской комиссии.
  2. Смена руководства Центризбиркома.
  3. Отставка руководства "Укроборонпрома" и структурные изменения в оборонной промышленности.

В пакет не входит, но подразумевается также:

  1. Никаких отставок главы НАБУ А. Ситника и прекращение давления на НАБУ со стороны других госструктур и парламента.
  2. Обеспечение независимой прослушки для НАБУ и избрание адекватных авторитетных аудиторов НАБУ.
  3. Структурные изменения в руководстве Минобороны и Генерального штаба согласно Стратегическому оборонному бюллетеню.

Вместе с тем, США, Канада и Евросоюз намерены поддержать проведение властями Украины конкурентных демократических выборов в установленные сроки. Американцы не считают, что Украине на данный момент нужны потрясения, они полагают, что следующие выборы выведут на новый уровень развитие демократии в Украине, если будет обеспечена конкуренция.

Вместе с тем, американское влияние не подразумевает вмешательство в оперативное управление государством. Обозначены определенные коридоры развития. Постоянный контроль и внимание американцы проявляют, прежде всего, к деятельности НАБУ и САП. За деятельностью этих структур осуществляется постоянный мониторинг, консультирование, сопровождение. Наши союзники считают, что деятельность этих структур - единственно возможный предохранитель украинской политики, который способен удержать украинских политиков в каких-то рамках.

В случае выполнения политических требований, экономические проблемы сотрудничества, и например - необходимость повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, МВФ готов обсуждать и переносить по срокам.

В общем, не исключено, что будут какие-то не стыковки, какие-то попытки как-то что-то скорректировать, но, по моему мнению, задачи будут выполнены, ничего нереалистичного здесь нет, а накануне выборов без транша МВФ государство будет парализовано, кредит жизненно необходим. Думаю, эти задачи будут поддержаны и гражданским обществом.

Думаю, что все эти политические требования на самом деле абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы показать не столько даже Западу, а прежде всего самим себе, что мы способны выстраивать систему сдержек и противовесов, что руководство государства способно создавать правила для самих себя и подчиняться им. 

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"

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