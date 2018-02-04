Без выполнения политических требований, выдвинутых Госдепартаментом, продолжение дальнейшей программы сотрудничества, в том числе по получению следующего транша МВФ, фактически невозможно.

Антикоррупционный суд до конца года согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Смена руководства Центризбиркома. Отставка руководства "Укроборонпрома" и структурные изменения в оборонной промышленности.

В пакет не входит, но подразумевается также:

Никаких отставок главы НАБУ А. Ситника и прекращение давления на НАБУ со стороны других госструктур и парламента. Обеспечение независимой прослушки для НАБУ и избрание адекватных авторитетных аудиторов НАБУ. Структурные изменения в руководстве Минобороны и Генерального штаба согласно Стратегическому оборонному бюллетеню.

Вместе с тем, США, Канада и Евросоюз намерены поддержать проведение властями Украины конкурентных демократических выборов в установленные сроки. Американцы не считают, что Украине на данный момент нужны потрясения, они полагают, что следующие выборы выведут на новый уровень развитие демократии в Украине, если будет обеспечена конкуренция.

Вместе с тем, американское влияние не подразумевает вмешательство в оперативное управление государством. Обозначены определенные коридоры развития. Постоянный контроль и внимание американцы проявляют, прежде всего, к деятельности НАБУ и САП. За деятельностью этих структур осуществляется постоянный мониторинг, консультирование, сопровождение. Наши союзники считают, что деятельность этих структур - единственно возможный предохранитель украинской политики, который способен удержать украинских политиков в каких-то рамках.

В случае выполнения политических требований, экономические проблемы сотрудничества, и например - необходимость повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, МВФ готов обсуждать и переносить по срокам.

В общем, не исключено, что будут какие-то не стыковки, какие-то попытки как-то что-то скорректировать, но, по моему мнению, задачи будут выполнены, ничего нереалистичного здесь нет, а накануне выборов без транша МВФ государство будет парализовано, кредит жизненно необходим. Думаю, эти задачи будут поддержаны и гражданским обществом.

Думаю, что все эти политические требования на самом деле абсолютный минимум, необходимый для того, чтобы показать не столько даже Западу, а прежде всего самим себе, что мы способны выстраивать систему сдержек и противовесов, что руководство государства способно создавать правила для самих себя и подчиняться им.

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ"