17 февраля в истории 17 февраля именины празднуют: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Николай, Сергей, Федор, Юрий.

День спонтанного проявления доброты

Знаменательные события

1598 - боярин Борис Годунов по решению Земского собора взошёл на трон Московского государства

1600 - в Риме сожжен Джордано Бруно

1852 - Эрмитаж открыли для публики

1880 - произошло пятое неудачное покушение на Александра II

1944 - в ходе победной для Советского Союза Корсунь-Шевченковской операции (Вторая мировая война) гибнет командующий войск Вермахта генерал Штеммерман

1947 - день рождения Международной ассоциации юристов (организация заявляет, что она формирует будущее сообщества юристов во всем мире, а также воздействует на реформы в сфере международного права)

1947 - сигнал радиостанции "Голос Америки" достиг и советского слушателя (заведовал русской службой радиостанции знаменитый "невозвращенец" Александр Бармин)

1972 - СССР и Республика Нигер установили дипломатические отношения

1979 - началась одна из первых войн между странами коммунистического блока: китайско-вьетнамский конфликт (победитель так и не выявлен, но ряд исследователей склоняются к мнению, что Китай потерпел поражение)

1983 - этот день считается датой рождения языка программирования Ада (структурный, модульный язык программирования, содержащий высокоуровневые средства программирования параллельных процессов)

1993 - в Российской Федерации учреждено РАО "Газпром" (мировой лидер в добыче нефти и газа, занимает 24-е место среди мировых компаний, о компании говорят, что она является "газовой дубинкой" в руках правительства России при решении различных политических вопросов)

1955 - создана Одесская киностудия художественных фильмов

1990 - первым почетным членом Римского клуба от Украины стал выдающийся ученый, общественный деятель, президент Национальной академии наук Украины академик Борис Патон

2008 - балканская область Косово провозгласило независимость от Сербии, этот акт получил признание 69 государств.

17 февраля родились

625 - У Хоу наложница китайского императора Тайцзуна, фактическая правительница Китая (660-705)

1867 - один из руководителей Севастопольского восстания 1905, революционер Пётр Петрович Шмидт (вошел в историю как лейтенант Шмидт)

1890 - британский естествоиспытатель Роналд Фишер (внес огромный вклад в развитие современной прикладной математической статистики)

1902 - советский военачальник Василий Митрофанович Шатилов (командовал дивизией, солдаты которой, водрузили Знамя Победы над рейхстагом)

1906 - советская писательница Агния Львовна Барто (известна в первую очередь своими детскими стихотворениями)

1907 - Евгений Абалаков советский скульптор и известный альпинист

1908 - Олекса Федорович Влызько, украинский поэт и прозаик, жертва сталинского террора

1917 - Никола́й Фёдорович Гамале́я, русский и советский врач, микробиолог и эпидемиолог, почётный член АН СССР, академик АМН СССР. Лауреат Сталинской премии

1918 - Влади́мир Васи́льевич Щерби́цкий — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины (1972—89 гг.)

1920 - участник движения Сопротивления во Франции в годы Второй мировой войны, Василий Васильевич Порик (его отряду удалось освободить узников концлагеря Бомон)

1924 - Геворг Вартанян советский и армянский разведчик, Герой Советского Союза

1943 - украинская актриса Раиса Степановна Недашковская, народная артистка Украины, в настоящее время художественный руководитель Театра "Под звездным небом"

1947 - Вячеслав Малежик советский и российский эстрадный певец, поэт, композитор, Заслуженный артист России

1957 - канадская певица, исполнительница кельтской музыки в мире Лорина Маккеннитт

1963 - самый знаменитый баскетболист всех времен и народов Майкл Джордан (умудрился в одном сезоне стать олимпийским чемпионом, чемпионом НБА и самым ценным игроком регулярного сезона, данное достижение пока никем не побито)

1967 - российский писатель, драматург, режиссёр, актёр Евгений Валерьевич Гришковец (активный юзер в контакте, facebook, twitter)

1981 - американская актриса и фотомодель, скандалистка и светская львица Пэрис Хилтон (ее личная жизнь часто становится достоянием общественности)

Умерли 17 февраля

1600 - Джордано Бруно итальянский философ и поэт

1673 - Жан Мольер французский драматург-комедиограф и актер

1827 - Иоганн Песталоцци швейцарский педагог

1856 - Генрих Гейне немецкий поэт, публицист, критик

1919 - Вера Холодная русская актриса немого кино

1920 - Ефим Волков русский художник-пейзажист, академик

1984 - Павел Батицкий советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

1988 - Александр Башлачев советский рок-музыкант и поэт

2002 - Лев Кулиджанов советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, Народный артист СССР 2006 - Евгений Самойлов советский актер театра и кино, Народный артист СССР.