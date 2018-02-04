Почувствуй свободу вождения с Renault Capture! ® Комфортное вождение, которое приносит удовольствие; важные детали, которые подчеркивают достоинства экстерьера вашего автомобиля и выделяют его среди других; удобный салон, где приятно находиться; надежность, не подводящая в длительных поездках; возможность езды на плохих дорогах; длительный срок эксплуатации благодаря использованию высококачественных деталей. Если для вас эти критерии так же важны, как и для нас, то ваш выбор - обновленный полноприводной кроссовер Renault Capture.

Автомобиль является эпохальным, он открывает новую эру в дизайне. Яркий среди других автомобилей, стильный Каптюр обладает широкими возможностями персонализации.

Идеальный внешний дизайн, новый эксклюзивный микс цветов и свежие дизайнерские решения, воплощенные в кузове “слоновая кость” - с таким экстерьером и элегантностью кроссовера вам точно придется отбиваться от брошенных в сторону автомобиля взглядов! Кроме цветового сочетания “слоновая кость-коричневый каштан” также доступны и другие классические варианты внешнего оформления этой версии Рено Каптур.

Уникальный Captur соединил в себе две ключевые составляющие: технологии и дизайн. Стильные детали, узнаваемый экстерьер сделают ваш автомобиль выразительным пятном среди потока других машин на дороге.

Вождение и передвижение в качестве пассажира стало еще более комфортным: в Рено Каптуре можно задать необходимую температуру в салоне, что не только будет поддерживаться на протяжении всего времени поездки, но также предотвратит запотевание стекол автомобиля.

Среди значительных усовершенствований и лучшая видимость при езде в темное время суток: в Renault Capture видимость лучше на 20 %, в отличие от предыдущей версии.

Опция круиз-контроля - еще одно инновационное решение и неоспоримое улучшение данного кроссовера: опция позволяет поддерживать указанную скорость в долгих поездках. Изменение заданной скорости осуществляется при помощи кнопок, расположенных на рулевом колесе. В Рено Каптуре также предполагается функция ограничения скорости, что будет несомненным плюсом в том случае, если вы передвигаетесь по городу. А с усилителем экстренного торможения можно еще на одну долю увереннее чувствовать себя во время передвижения как в городских условиях, так и на пригородных трассах.

Датчики дождя и света в автомобиле включаются автоматически в случае наступления непогоды, а скорость их работы зависит от интенсивности осадков “за бортом”. Автоматически работают также датчики света, включая ближний свет фар с наступлением темного времени суток.

Мультимедийная навигационная система кроссовера - яркий пример системы нового поколения. Сенсорный экран размером 7 дюймов не только отобразит нужную дорожную информацию, но также позволит слушать любимую музыку в несколько легких движений! Доступ обеспечивается через Bluetooth или USB/AUX-порт.

Являясь внедорожником, Рено Каптур способен обеспечить наиболее высокую степень безопасности, при этом оставаясь максимально комфортным как для водителя, так и для пассажиров.