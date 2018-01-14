Анекдоты недели - 132 Для меня единственный действенный способ экономии денег - это спать как можно больше.

- Вовочка, кто такой, по твоему мнению, воинствующий атеист?

- Ну это тот, кто терпеть не может верующих и активно с ними борется.

- А пример воинствующего атеиста привести можешь?

- Отелло!

- ?!

- Ну он же спросил Дездемону, молилась ли та на ночь. Та ответила "да", и он ее за это задушил.

***

Традиционно самые крупные взятки получают борцы с коррупцией.

***

- Обними меня!

- Не, я током бьюсь.

- А я шваброй! Обнимай, говорю!!!

***

- Ты - девушка моей мечты! Красивая, остроумная, веселая...

- Ты говоришь так только для того, чтобы затащить меня в постель!

- Ого! Ты же еще невероятно умная!

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Когда путана еще и колесо на фуре поменяла, дальнобойщик понял, что нашел свою судьбу.

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Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.

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Моя бабушка думает, что если 50 раз сказать слово "алё" с разной интонацией, то связь восстановится.

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Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке "Лучшие работники месяца".

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- До каких пор ты будешь шляться по бабам?! У нас уже трое детей и еще ни одного от тебя!

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Не важно, с какой ноги ты встал. Главное, не на кота.

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- Мне только 30 лет, а у меня уже трехэтажный дом, телочки, экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне завидовать!

- Петрович, кончай играть в "Веселую ферму". Нам еще два вагона с плиткой разгружать!

***

Эротично есть банан может любая дура. А вот ты попробуй томно и призывно скушать холодец!

***

Хозяин - гостю:

- Посветить вам на ступеньки?

- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

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- В полиции мне сказали, что на меня написали заявление, будто мои собаки гонялись за людьми на мотоциклах. А у моих собак нет никаких мотоциклов...

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Некрасиво хамить незнакомым людям. Сначала надо познакомиться.

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Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.