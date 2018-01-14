Анекдоты недели - 132

- Вовочка, кто такой, по твоему мнению, воинствующий атеист?
- Ну это тот, кто терпеть не может верующих и активно с ними борется.
- А пример воинствующего атеиста привести можешь?
- Отелло!
- ?!
- Ну он же спросил Дездемону, молилась ли та на ночь. Та ответила "да", и он ее за это задушил.
***
Традиционно самые крупные взятки получают борцы с коррупцией.
***
- Обними меня!
- Не, я током бьюсь.
- А я шваброй! Обнимай, говорю!!!
***
- Ты - девушка моей мечты! Красивая, остроумная, веселая...
- Ты говоришь так только для того, чтобы затащить меня в постель!
- Ого! Ты же еще невероятно умная!
***
Когда путана еще и колесо на фуре поменяла, дальнобойщик понял, что нашел свою судьбу.
***
Оптимисту жить нравится. Пессимисту - приходится.
***
Моя бабушка думает, что если 50 раз сказать слово "алё" с разной интонацией, то связь восстановится.
***
Лучше быть последним в списке миллиардеров, чем первым в списке "Лучшие работники месяца".
***
- До каких пор ты будешь шляться по бабам?! У нас уже трое детей и еще ни одного от тебя!
***
Не важно, с какой ноги ты встал. Главное, не на кота.
***
- Мне только 30 лет, а у меня уже трехэтажный дом, телочки, экологически чистые продукты с огорода. И не надо мне завидовать!
- Петрович, кончай играть в "Веселую ферму". Нам еще два вагона с плиткой разгружать!
***
Эротично есть банан может любая дура. А вот ты попробуй томно и призывно скушать холодец!
***
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на ступеньки?
- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.
***
- В полиции мне сказали, что на меня написали заявление, будто мои собаки гонялись за людьми на мотоциклах. А у моих собак нет никаких мотоциклов...
***
Некрасиво хамить незнакомым людям. Сначала надо познакомиться.
***
Женщина 10 лет из кожи вон лезет, чтобы изменить повадки мужа, а потом жалуется, что это уже не тот человек, за которого она вышла замуж.
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