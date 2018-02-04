18 февраля в истории

Знаменательные события
1268 - Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве
1762 - Пётр III издаёт Манифест о вольности дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно выезжать за границу)
1814 - очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский
1855 - на российский престол взошел Александр II (вошел в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ)
1885 - опубликована книга Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
1895 - в Париже полностью провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена
1911 - впервые была осуществлена доставка почты самолетом
1913 - английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин "изотоп"
1930 - американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету Плутон
1942 - в Карибском море затонула французская подводная лодка «Сюркуф»
1945 - закончилась Западно-Карпатская операция советской армии
1960 - открылись VIII зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли (США)..
1979 - впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег
1981 - СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой
1986 - государственный деятель Борис Ельцин избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка)
2014 – кровавые события в Киеве в Мариинском парке, на улице Грушевского, Крепостном переулке, улице Институтской
18 февраля родились
1404 - Леон Баттиста Альберти итальянский гуманист, писатель, ученый
1745 - Алессандро Вольта итальянский физик и физиолог
1825 - английский естествоиспытатель Генри Уолтер Бейтс (предложил использовать в биологии явление мимикрии)
1836 - индийский религиозный лидер, проповедник Рамакришна
1838 - австрийский физик Эрнст Мах (оказал огромное влияние на развитие физики)
1856 - София Федоровна Русова, украинский педагог, прозаик, литературовед и общественный деятель, одна из пионерок украинского женского движения. Девичья фамилия — Линдфорс. Жена Александра Русова. Мать Юрия и Михаила Русовых
1895 - Маршал Советского Союза Семён Константинович Тимошенко (выдающийся военачальник, во время Второй мировой войны задержал немцев под Смоленском на целый месяц, даже Гитлер по достоинству оценил талант Тимошенко)
1898 - знаменитый итальянский конструктор, основатель одноименной автомобильной компании Энцо Феррари (в настоящее время "Феррари" это признак качества и скорости)
1906 - Амазасп Бабаджанян советский военачальник, главный Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза
1909 - Ярвинен Матти Хенрик финский легкоатлет (метатель копья), олимпийский чемпион
1921 - Оскар Фельцман советский и российский композитор, Народный артист России
1924 - советский философ Эвальд Ильенков (известное его произведение "Диалектика идеального", с 1991 года его учениками проводятся ежегодные Ильенковские чтения)
1932 - чешский и американский кинорежиссёр Милош Форман (снял шедевр американского кино "Пролетая над гнездом кукушки", после этого к Форману пришла мировая слава и известность)
1933 - Йоко Оно Леннон японская и американская художница, певица, вдова Джона Леннона
1952 - Александр Барыкин советский и российский певец, композитор, гитарист
1953 - Аркадий Укупник российский композитор, поп-певец и продюсер, Заслуженный артист России
1954 - знаменитый американский киноактёр Джон Траволта (сыграл главную роль в культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво")
1973 - Ирина Лобачева российская фигуристка, тренер, серебряный призер Олимпийских игр
1974 - знаменитый российский теннисист Евгений Александрович Кафельников (победитель турнира Большого шлема, в спорте известен под прозвищем "Калашников").
1975 - талантливый английский футболист, капитан клуба "Манчестер Юнайтед", Гари Невилл
Умерли 18 февраля
1405 - Тамерлан среднеазиатский государственный деятель, полководец
1546 - Мартин Лютер немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык 1564 - Микеланджело Буонарроти итальянский скульптор, живописец, поэт эпохи Возрождения
1913 - Анастасия Вяльцева русская эстрадная певица
1937 - Серго Орджоникидзе советский государственный и политический деятель
1945 - Дмитрий Карбышев советский военачальник, генерал-лейтенант инженерных войск
1967 - Роберт Оппенгеймер американский физик, создатель американской атомной бомбы
1891 – Иван Филипович Бутенко, украинский и российский оперный певец.