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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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19 февраля в истории

19 февраля именины празднуют: Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.

Революция достоинства
Всемирный день защиты морских млекопитающих
Начало  Великого поста

Знаменательные события

1793 - в связи с революцией во Франции императрица Екатерина II издала указ, которым прерывались все отношения с Францией, запрещался ввоз в Россию журналов и других сочинений из Франции
1800 - консулом Франции стал генерал Наполеон I Бонапарт
1855 - день рождения синоптической карты - французский математик Леверье составил первую карту погоды (также по его совету во Франции начала разворачиваться сеть метеорологических станций)
1878 - начало эры аудиозаписи - американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф (первый прибор для записи и воспроизведения звука)
1915 - в ходе Первой мировой войны войска Антанты начали Дарданелльскую операцию (основные цели: захват проливов Босфор и Дарданеллы и города Константинополь), которая закончилась жестоким поражением союзников
1918 - начался Ледовый поход Балтийского флота— операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и переводу их из Ревеля и Гельсингфорса в Кронштадт в годы Первой мировой войны
1921 - напечатан первый номер газеты "Труд"
1938 - закончила свою работу первая в мире дрейфующая научная станция «Северный полюс-1»

1954 - полустров Крым вышел из состава РСФСР и присоединился к Украине (данное решение принял генсек Никита Хрущов)
1990 - день рождения графического редактора Photoshop
1992 - трезубец утвержден в качестве малого герба Украины, данное решение приняла Верховная Рада Украины
1999 - премьер-министр Украины Павел Лазаренко задержан сотрудниками ФБР в США
2002 -  конвейера сошел первый украинский вертолет
2008 - бессменный Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своём уходе из большой политики (это случилось предположительно из-за тяжелого состояния здоровья диктатора)

2014 - Революция достоинства. Кровавое противостояние на Майдане в Киеве 

19 февраля родились

1473 - польский астроном Николай Коперник (автор гелиоцентрической системы мира, Коперник одним из первых высказал мысль о всемирном тяготении)
1630 - Шиваджи национальный герой Индии

1792 - Родерик Мурчисон английский геолог

1833 - Эли Дюкоммен швейцарский журналист, борец за мир, Нобелевский лауреат
1843 - Аделина Патти итальянская певица

1859 - выдающийся шведский физик и химик Сванте Август Аррениус (лауреат Нобелевской премии по химии, основные его работы были в области растворов)
1869 - Ованес Туманян армянский поэт и писатель, общественный деятель
1903 - советский историк и писатель Владислав Глинка
1929 - Олег Васильевич Коркушко, украинский терапевт и геронтолог

1931 - Алла Ларионова советская актриса театра и кино

1933 -  Эльза Леждей советская актриса, Заслуженная артистка РСФСР
1937- в  Днепропетровске начался судебный процесс над «Национальным союзом немцев в Украине»

1940 - руководитель Туркмении с 1985 по 2006, диктатор Сапармурат Атаевич Ниязов
1945 - русский певец и композитор Юрий Михайлович Антонов
1948 - голландский политический деятель Пим Фортайн (придерживался жестких антиисламских взглядов, был убит радикалом Волкертом ван дер Графом, что стало первым политическим убийством в Нидерландах за 100 с лишним лет)
1951 - Геннадий Батыгин советский и российский философ и социолог, профессор
1952 - современный японский писатель и кинорежиссер Рю Мураками
1956 - Олег Митяев российский бард, музыкант, актер, Народный артист России
1963 - британский соул-исполнитель Сил
1964 - российский писатель и драматург Дмитрий Липскеров
1967 - знаменитый голливудский актёр Бенисио дель Торо (сыграл в таких фильмах как "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Траффик" и многих других)

1979 - Витас российский и украинский эстрадный певец и актер

1989 -  Арсен Галстян российский дзюдоист, олимпийский чемпион

 Умерли 19 февраля

 1897 - Карл Вейерштрасс немецкий математик, академик

1920 - Петр Кащенко русский врач-психиатр и общественный деятель

1945 - Николай Богданов-Бельский русский художник-передвижник, академик живописи

1952 - Кнут Гамсун норвежский писатель, Нобелевский лауреат

 2000 - Анатолий Собчак советский и российский государственный деятель и политик

2003 - Игорь Горбачев советский и российский актер театра и кино, режиссер, педагог, Народный артист СССР

2008 - Наталья Бессмертнова советская балерина, педагог, Народная артистка СССР

2008 - Егор (Игорь) Летов советский музыкант, поэт, лидер рок-группы «Гражданская оборона»

 2014 - Валерий Кубасов советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза

2016 - Умберто Эко итальянский философ, ученый, писатель

2016 - Харпер Ли американская писательница.

Общество Майдан Начало Великого поста Революция Достоинства
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