Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:06129

20 февраля в истории

20 февраля именины празднуют: Александр, Лука, Петр.

Революция достоинства
Всемирный день социальной справедливости  

Знаменательные события

1649 - средина Национально-освободительной войны. Богдан Хмельницкий начал переговоры с поляками об определении границ Запорожского войска
1666 - основан один из крупнейших городов Канады - Монреаль
1872 - в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей
1872 - впервые был введен в эксплуатацию электрический лифт (запатентован в США)
1877 - премьера балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", которая состоялась в московском Большом театре
1909 - опубликован «Первый манифест футуризма»

1919 -  Совет Народных комиссаров принял декрет о гражданском браке, разводе, о введении книг актов гражданского состояния, а также об организации отделов ЗАГСа

1925 - в Харькове состоялся Первый Всеукраинский съезд представителей колхозов, сельскохозяйственных обществ и работников по коллективизации сельского хозяйства
1940 - в свет вышла первая серия популярного и сегодня мультфильма «Том и Джерри»
1960 - на сцене обычной школы в Сиэтле состоялось первое выступление всемирно известного в будущем гитариста-виртуоза Джимми Хендрикса
1962 - американский космонавт Джон Гленн три раза облетел Землю на корабле "Френдшип-7". Средняя скорость его полета составила 27000 км/ч
1986 - на космическую орбиту выведена научная станция «Мир»
1988 - австралийская певица Кайли Миноуг впервые возглавила британский чарт с песней "I Should Be So Lucky". Эта песня возглавляла чарт течение пяти недель
1988 - основана группа «Агата Кристи». На сегодняшний день на счету группы девять студийных альбомов, пять сборников, два альбома с ремиксами, три макси-сингла и восемнадцать видеоклипов
1998 - поставлен рекорд в зимних олимпийских играх: 15-летняя американка Тара Липински выиграла соревнования по фигурному катанию и стала самой молодой победительницей зимней Олимпиады за все время ее существования
2014 - началась аннексия Крыма Россией

2014 – Революция достоинства в Киеве. "Кровавый четверг".Бойцы спецподразделений милиции общественной безопасности "Беркут" применили спецсредства и огнестрельное оружие против мирных митингующих на улице Институтской. По данным Генеральной прокуратуры Украины, в результате противоправных действий силовиков  в этот день были убиты 39 активистов

20 февраля родились

1844 - Людвиг Больцман австрийский физик-теоретик

1844 - Джошуа Слока, канадский моряк, который впервые совершил кругосветное плавание единолично
1886 - Бела Кун венгерский и советский политический деятель и журналист
1887 - Удовиченко Александр Иванович, украинский военный и общественный деятель, генерал армии УНР, вице-президент УНР в изгнании (1954-1961)
1898 - Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка"
1902 - Ансель Адамс, фотограф. Наиболее впечатляющим достижением Анселя Адамса есть черно-белые фотографии Национальный парк Йосемити и Эллоустоун, Большого Каньона в Аризоне
1903 - Лев Доватор советский военный деятель, генерал-майор, Герой Советского Союза
1905 - Улас Самчук, украинский писатель, журналист, публицист, редактор

1951 - Гордон Браун, британский премьер-министр
1963 - Йен Браун, вокалист и основатель британской группы Stone Roses, так же успешный сольный исполнитель
1966 - американская супермодель и актриса Синди Кроуфорд. За свою карьеру Синди Кроуфорд появлялась на обложках более 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper's Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure
1967 - Курт Кобейн, популярный американский рок-музыкант (Nirvana)
1975 - Брайн Литтрел, американский поп-певец, член группы Backstreet Boys
1985 - Юлия Волкова, участница российского поп-дуэта "Тату"
1988 - Рианна, барбадосская R&B-певица. По состоянию на октябрь 2008 года пять раз возглавляла Billboard Hot 100 (синглы «SOS», «Umbrella», «Take a Bow», «Disturbia», «Live Your Life»)

Умерли 20 февраля

 1805 - Даниил Самойлович русский военный врач, основатель российской эпидемиологии

1907 - Анри Муассан французский химик, Нобелевский лауреат

 1949 - Василий Лебедев-Кумач советский поэт-песенник

1996 - Одри Мэнсон американская модель, актриса театра и кино

2001 - Ирина Бугримова советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов

 2005 - Хантер Томпсон американский писатель и журналист, основатель гонзо-журналистики

 2017 - Виталий Чуркин советский и российский дипломат.

Общество Майдан Революция Достоинства
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