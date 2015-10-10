21 февраля в истории 21 февраля именины празднуют: Макар, Александр, Андрей, Захар, Степан, Федор

Международный день родного языка

Всемирный день экскурсовода

Знаменательные события

1431 - начался суд над Жанной д'Арк. По приговору суда она была сожжена на костре в Руане «за ересь, ведьмовство и ношение мужской одежды» 30 мая этого же года

1613 - Земский собор избрал 16-летнего Михаила Федоровича московским царем - первый из династии Романовых

1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму переименованы на Севастополь

1784 - заложен город Николаев князем Григорием Потемкиным на полуострове при слиянии Ингула и Южного Буга как флотский и корабельный город

1816 - в Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна

1816 - в Петербурге основана первая тайная организация декабристов - «Союз спасения»

1842 - американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку

1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»

1878 - в Нью-Хейвен выпущена первая в мире телефонная книга. Первая книга включала 50 имен

1901 - американский пассажирский пароход «Рио-де-Жанейро» разбился на подводных камнях у входа в пролив Золотые Ворота. В результате катастрофы погибло 128 человек, выжило 81

1906 - приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе лейтенант Петр Шмидт

1919 - в Киеве вышел первый номер газеты «Коммунар» (позже переименован в «Вечерний Киев»)

1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)

1931 - начался выпуск средства против тошноты и похмелья «Alka Seltzer»

1947 - в США появилась фотокамера «Полароид»

1978 - в Советском Союзе состоялся первый полет самого тяжелого на тот момент вертолета Ми-26

1993 - в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях - 6 м 15 см

1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении

1998 - песня Селин Дион «My Heart Will Go On» возглавила чарт. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Титаник» и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой

2008 - США сбили собственный спутник-шпион; в последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году

2014 – решением Верховной Рады вернули в действие Конституцию 2004 года

2014 – Верховной Радой принято решение по декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко, таким образом, разрешив ее освобождение

2014 – отставка и.о. министра внутренних дел Виталия Захарченка, согласно решению Верховной Рады

21 февраля родились

1728 - Петр III (Петр Федорович Романов), российский император в 1761-1762гг

1783 - Федор Толстой русский художник и скульптор

1835 - Михаил Микешин, российский скульптор, художник, график, автор памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, иллюстратор "Кобзаря" Шевченко.

1836 - Лео Делиб французский композитор

1850 - Викентий Хвойка, украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур

1875 - Жанна Луиза Кальман, одина из старейших людей на Земле. Эта женщина умерла в 1997 году в возрасте 122 лет

1876 - Петр Кончаловский русский и советский живописец, Народный художник РСФСР

1892 - Хэрри Стэк Салливан американский психолог, один из основателей неофрейдизма

1905 - Лев Атаманов, кинорежиссер, один из основателей советской мультипликации

1925 - Игорь Наумович Шамо́ — украинский советский композитор, Народный артист Украинской ССР, лауреат Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко, автор музыки гимна города Кие

1933 - Нина Саймон (Юнис Кейтлин Веймон), легендарная джазовая певица, которая обладала характерным вокалом

1942 - Вера Алентова, русская актриса ( «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и многие другие)

1943 - Дэвид Лоренс Геффен, американский продюсер, основатель фирмы грамзаписи «Geffen Records»

1946 - Алан Рикман британский актер театра и кино, режиссер

1952 - Виталий Чуркин советский и российский дипломат

1957 - Николай Расторгуев, российский поп-певец, лидер группы «Любэ», народный артист России.

1963 - Уильям Болдуин, американский актер, брат Алека и Стефена Болдуинов ( «Не говори ничего», «Главный подозреваемый», «Вирус», «Честная игра», «Рожденный четвертого июля»)

1979 - Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса ( «Сердеедки», «Я знаю, что ты делал прошлым летом», «Не могу ждать», «Спаси меня», «Вечеринка для пятерых »)

1987 - Эллен Пейдж канадская актриса

Умерли 21 февраля

1677 - Бенедикт Спиноза нидерландский философ-рационалист, натуралист

1920 - Владимир Маковский русский художник-передвижник, академик

1972 - Бронислава Нижинская русская балерина, хореограф и педагог

1984 - Михаил Шолохов советский писатель, Нобелевский лауреат

2010 - Владимир Мотыль советский и российский кинорежиссер

2013 - Алексей Герман советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России.