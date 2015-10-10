21 февраля в истории

Знаменательные события
1431 - начался суд над Жанной д'Арк. По приговору суда она была сожжена на костре в Руане «за ересь, ведьмовство и ношение мужской одежды» 30 мая этого же года
1613 - Земский собор избрал 16-летнего Михаила Федоровича московским царем - первый из династии Романовых
1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму переименованы на Севастополь
1784 - заложен город Николаев князем Григорием Потемкиным на полуострове при слиянии Ингула и Южного Буга как флотский и корабельный город
1816 - в Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна
1816 - в Петербурге основана первая тайная организация декабристов - «Союз спасения»
1842 - американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку
1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»
1878 - в Нью-Хейвен выпущена первая в мире телефонная книга. Первая книга включала 50 имен
1901 - американский пассажирский пароход «Рио-де-Жанейро» разбился на подводных камнях у входа в пролив Золотые Ворота. В результате катастрофы погибло 128 человек, выжило 81
1906 - приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе лейтенант Петр Шмидт
1919 - в Киеве вышел первый номер газеты «Коммунар» (позже переименован в «Вечерний Киев»)
1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
1931 - начался выпуск средства против тошноты и похмелья «Alka Seltzer»
1947 - в США появилась фотокамера «Полароид»
1978 - в Советском Союзе состоялся первый полет самого тяжелого на тот момент вертолета Ми-26
1993 - в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях - 6 м 15 см
1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении
1998 - песня Селин Дион «My Heart Will Go On» возглавила чарт. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Титаник» и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой
2008 - США сбили собственный спутник-шпион; в последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году
2014 – решением Верховной Рады вернули в действие Конституцию 2004 года
2014 – Верховной Радой принято решение по декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко, таким образом, разрешив ее освобождение
2014 – отставка и.о. министра внутренних дел Виталия Захарченка, согласно решению Верховной Рады
21 февраля родились
1728 - Петр III (Петр Федорович Романов), российский император в 1761-1762гг
1783 - Федор Толстой русский художник и скульптор
1835 - Михаил Микешин, российский скульптор, художник, график, автор памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, иллюстратор "Кобзаря" Шевченко.
1836 - Лео Делиб французский композитор
1850 - Викентий Хвойка, украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур
1875 - Жанна Луиза Кальман, одина из старейших людей на Земле. Эта женщина умерла в 1997 году в возрасте 122 лет
1876 - Петр Кончаловский русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
1892 - Хэрри Стэк Салливан американский психолог, один из основателей неофрейдизма
1905 - Лев Атаманов, кинорежиссер, один из основателей советской мультипликации
1925 - Игорь Наумович Шамо́ — украинский советский композитор, Народный артист Украинской ССР, лауреат Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко, автор музыки гимна города Кие
1933 - Нина Саймон (Юнис Кейтлин Веймон), легендарная джазовая певица, которая обладала характерным вокалом
1942 - Вера Алентова, русская актриса ( «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и многие другие)
1943 - Дэвид Лоренс Геффен, американский продюсер, основатель фирмы грамзаписи «Geffen Records»
1946 - Алан Рикман британский актер театра и кино, режиссер
1952 - Виталий Чуркин советский и российский дипломат
1957 - Николай Расторгуев, российский поп-певец, лидер группы «Любэ», народный артист России.
1963 - Уильям Болдуин, американский актер, брат Алека и Стефена Болдуинов ( «Не говори ничего», «Главный подозреваемый», «Вирус», «Честная игра», «Рожденный четвертого июля»)
1979 - Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса ( «Сердеедки», «Я знаю, что ты делал прошлым летом», «Не могу ждать», «Спаси меня», «Вечеринка для пятерых »)
1987 - Эллен Пейдж канадская актриса
Умерли 21 февраля
1677 - Бенедикт Спиноза нидерландский философ-рационалист, натуралист
1920 - Владимир Маковский русский художник-передвижник, академик
1972 - Бронислава Нижинская русская балерина, хореограф и педагог
1984 - Михаил Шолохов советский писатель, Нобелевский лауреат
2010 - Владимир Мотыль советский и российский кинорежиссер
2013 - Алексей Герман советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России.
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