Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:0698

21 февраля в истории

21 февраля именины празднуют: Макар, Александр, Андрей, Захар, Степан, Федор

Международный день родного языка
Всемирный день экскурсовода

Знаменательные события

1431 - начался суд над Жанной д'Арк. По приговору суда она была сожжена на костре в Руане «за ересь, ведьмовство и ношение мужской одежды» 30 мая этого же года
1613 - Земский собор избрал 16-летнего Михаила Федоровича московским царем - первый из династии Романовых
1784 - согласно указу Екатерины II порт и крепость  Ахтиар в Крыму переименованы на Севастополь
1784 - заложен город Николаев князем Григорием Потемкиным на полуострове при слиянии Ингула и Южного Буга как флотский и корабельный город
1816 - в Петербурге венчались принц Вильгельм Оранский и великая княжна Анна Павловна
1816 - в Петербурге основана первая тайная организация декабристов - «Союз спасения»
1842 - американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку
1848 - Карл Маркс и Фридрих Энгельс опубликовали «Манифест коммунистической партии»
1878 - в Нью-Хейвен выпущена первая в мире телефонная книга. Первая книга включала 50 имен
1901 - американский пассажирский пароход «Рио-де-Жанейро» разбился на подводных камнях у входа в пролив Золотые Ворота. В результате катастрофы погибло 128 человек, выжило 81
1906 - приговорен к смертной казни руководитель восстания в Севастополе лейтенант Петр Шмидт
1919 - в Киеве вышел первый номер газеты «Коммунар» (позже переименован в «Вечерний Киев»)
1920 - образована Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
1931 - начался выпуск средства против тошноты и похмелья «Alka Seltzer»

1947 - в США появилась фотокамера «Полароид»
1978 - в Советском Союзе состоялся первый полет самого тяжелого на тот момент вертолета Ми-26
1993 - в Донецке Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом в закрытых помещениях - 6 м 15 см
1995 - в России запрещена реклама табака и алкоголя на телевидении
1998 - песня Селин Дион «My Heart Will Go On» возглавила чарт. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Титаник» и стала самым большим хитом Дион, сделав ее суперзвездой
2008 - США сбили собственный спутник-шпион; в последний раз космическое вооружение использовалось этой страной в 1985 году
2014 – решением Верховной Рады вернули в действие Конституцию 2004 года
2014 – Верховной Радой принято решение по декриминализации статьи, по которой была осуждена Юлия Тимошенко, таким образом, разрешив ее освобождение

2014 – отставка и.о. министра внутренних дел Виталия Захарченка, согласно решению Верховной Рады

21 февраля родились

1728 - Петр III (Петр Федорович Романов), российский император в 1761-1762гг
1783 -  Федор Толстой русский художник и скульптор
1835 - Михаил Микешин, российский скульптор, художник, график, автор памятника Богдану Хмельницкому в Киеве, иллюстратор "Кобзаря" Шевченко.
1836 - Лео Делиб французский композитор
1850 - Викентий Хвойка, украинский археолог чешского происхождения, первооткрыватель трипольской и черняховской археологических культур
1875 - Жанна Луиза Кальман, одина из старейших людей на Земле. Эта женщина умерла в 1997 году в возрасте 122 лет
1876 - Петр Кончаловский русский и советский живописец, Народный художник РСФСР
1892 - Хэрри Стэк Салливан американский психолог, один из основателей неофрейдизма

 1905 - Лев Атаманов, кинорежиссер, один из основателей советской мультипликации 
1925 - Игорь Наумович Шамо́ — украинский советский композитор, Народный артист Украинской ССР, лауреат Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко, автор музыки гимна города Кие
1933 - Нина Саймон (Юнис Кейтлин Веймон), легендарная джазовая певица, которая обладала характерным вокалом
1942 - Вера Алентова, русская актриса ( «Москва слезам не верит», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и многие другие) 
1943 - Дэвид Лоренс Геффен, американский продюсер, основатель фирмы грамзаписи «Geffen Records»
1946 - Алан Рикман британский актер театра и кино, режиссер
1952 - Виталий Чуркин советский и российский дипломат

1957 - Николай Расторгуев, российский поп-певец, лидер группы «Любэ», народный артист России.
1963 - Уильям Болдуин, американский актер, брат Алека и Стефена Болдуинов ( «Не говори ничего», «Главный подозреваемый», «Вирус», «Честная игра», «Рожденный четвертого июля»)
1979 - Дженнифер Лав Хьюитт, американская актриса ( «Сердеедки», «Я знаю, что ты делал прошлым летом», «Не могу ждать», «Спаси меня», «Вечеринка для пятерых »)
1987 - Эллен Пейдж канадская актриса

Умерли 21 февраля

 1677 - Бенедикт Спиноза нидерландский философ-рационалист, натуралист

1920 - Владимир Маковский русский художник-передвижник, академик

1972 - Бронислава Нижинская русская балерина, хореограф и педагог

1984 - Михаил Шолохов советский писатель, Нобелевский лауреат

 2010 - Владимир Мотыль советский и российский кинорежиссер

2013 - Алексей Герман советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист России. 

Общество Селин Дион Юлия Тимошенко
view counter

По тематике

07.07.2017 16:42

Что ответила сумчанам Тимошенко?

Сумской активист Валерий Осадченко выложил в фейсбуке ответ лидера партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко на обращение сумчан поп поводу узурпации...

20.06.2017 12:40

Сумчане настучали на мэра Лысенко его партийному боссу

Сегодня, 20 июня, сумские активисты передали обращение к лидеру партии ВО «Батькивщина» Юлии Тимошенко....

12.06.2017 10:18

Сумчане обратятся к Тимошенко по поводу беспредела мэра-однопартийца

523 подписи собрали организаторы митинга протеста против сговора власти и перевозчиков под обращением к Юлии Тимошенко....

Сумской активист отправил Юлии Тимошенко 1,5 кг круп
11.03.2016 10:32

Сумской активист отправил Юлии Тимошенко 1,5 кг круп

Сумчанин Александр Чеботарев, узнав, сколько зарабатывает лидер партии «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, решил отправить ей гуманитарную помощь....

Юля обманула? Нардеп от Сум обвинил Тимошенко во вранье о тарифах
10.10.2015 12:47

Юля обманула? Нардеп от Сум обвинил Тимошенко во вранье о тарифах

Олег Медуница уличил г-жу Тимошенко в недостоверной информации о тарифах на тепло в Сумах....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.