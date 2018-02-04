"Мы не интересуемся отношением Европейского Союза и вообще тех стран, которые ввели против нас санкции, что они на эту тему думают, мы читаем оценки, они все как одна говорят, что санкции наносят ущерб нашим двухсторонним отношениям. Пока эта линия не остановилась, мы, конечно, занимаемся своей экономикой, развитием своих возможностей быть независимыми от подобного рода эксцессов, потому что есть в западном стане небольшое, но агрессивное меньшинство, которое пытается не позволить нормализовать отношения с Российской Федерацией. У этого меньшинства очень часто идут на поводу", – рассказал Лавров.

Также он заявил, что Россия не намерена извиняться за агрессию против Украины.

"Без ультиматумов, без требований покаяться, извиниться. Мы все свои действия открыто на основе международно-правовых норм объяснили. Все те, кто хочет нас услышать, нас услышали. Мы сегодня говорили и про Украину, и про Крым", – подчеркнул российский дипломат.

Как сообщалось, глава МИД Бельгии объяснил Лаврову позицию ЕС по Украине – это сохранение территориальной целостности и суверенитета. Также он четко дал понять, за что введены санкции и как от них избавиться.

Напомним, ранее Лавров оценил вероятность нормализации отношений Украины и России. Он традиционно обвинил Киев в отсутствии продвижения в урегулировании конфликта на Донбассе.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.

Источник: segodnya.ua