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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 21:0535

Госпогранслужба Украины: РФ не пропускает фуры из Украины

Очередь грузовиков у пункта пропуска Гоптовка составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 грузовиков вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.

Возле международного пункта пропуска для автомобильного сообщения Гоптовка в Харьковской области скопилась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые не могут попасть на территорию России.

Об этом сообщает Госпогранслужба в воскресенье, 18 февраля.

"В течение двух дней контрольные службы в российском пункте пропуска для автомобильного сообщения Нехотеевка не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. Очередь грузовиков, которые скопились у пункта пропуска Гоптовка и на территории пункта пропуска составляет около 100 автомобилей. Еще около 100 транспортных средств вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на официальный запрос Госпогранслужбы Украины относительно сложившейся ситуации российская сторона не ответила, однако люди, которые едут из России сообщили, что грузовые транспортные средства не пропускают через границу из-за неисправности рентгеновского оборудования для досмотра грузов.

В пограничном ведомстве попросили всех, кто намерен в ближайшее время ехать в РФ через Гоптовку, учитывать обстановку на этом направлении.

Политика
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