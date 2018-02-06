22 февраля в истории

Знаменательные события
1630 - английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец Кводекуайн
1632 - Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу
1714 - учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад
1878 - в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Петра Чайковского
1920 - в Калифорнии впервые устроены бега собак за механическим зайцем
1921 - в Советской России создан Госплан СССР Госплан СССР (Государственный плановый комитет СССР) – это общесоюзный орган, созданный в Советской России для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением данных планов
1930 - в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении
1935 - самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента США - Белым домом
1944 - советские войска освободили от нацистов Кривой Рог
1945 - Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве
1946 - Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин
1968 - открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен»
1983 - американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд)
1992 - личный состав батальона морской пехоты Черноморского флота (командир - майор Виталий Рожманов) принес присягу на верность Украине
1992 - вышел дебютный альбом британской группы Radiohead «Pablo Honey».
1997 - песня «Don't Speak» группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестную до того момента группу в суперзвезды
2000 - отменено положение о смертной казни в Украине
2014 - Влалимир Рыбак ушел в отставку. Новым спикером Верховной Рады избран Александр Турчинов
2014 – Верховная Рада Украины 328 голосами устранила Виктора Януковича с должности Президента Украины. Также были уволены ряд высокопоставленных чиновников
2014 – освобождена Юлия Тимошенко
22 февраля родились
1732 - Джордж Вашингтон, общественный и военный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки
1788 - Артур Шопенгауэр, немецкий философ
1800 - Анна Керн русская дворянка, мемуаристка
1806 - Лев Иванович Боровиковский — украинский поэт, баснописец, переводчик, реформатор системы стихосложения
1810 - Фредерик Шопен, польский композитор и пианист (по другой версии дата его рождения 1 февраля)
1821 - Алексей Жемчужников русский писатель и поэт-сатирик
1824 - Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашел новый химический элемент гелий на Солнце
1850 - Федор Васильев русский живописец-пейзажист
1857 - Генрих Герц, немецкий физик, основатель электродинамики, в честь которого названа единица частоты
1897 - Леонид Говоров советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза
1900 - Луис Бонюэль, испанский кинорежиссер, лауреат двух "Оскаров", снял «Золотой век», «Скромное обаяние буржуазии»
1921 - Джульетта Мазина итальянская актриса
1932 - Эдвард Кеннеди, американский политик-демократ (8-кратный сенатор), младший брат президента США Джона Кеннеди
1940 - Олесь Шевченко, украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва
1943 - Эдуард Лимонов русский писатель, публицист, политический деятель
1944 - Джонатан Демми, американский кинорежиссер, лауреат «Оскара», снял фильмы «Молчание ягнят», «Филадельфия»
1950 - Миу-Миу, французская актриса, снялась в фильмах «Триумфальный марш», «Тотальная слежка»
1950 - Дженезис Пи-Орридж, английский музыкант - член групп Psychic TV и Throbbing Gristle, писатель и художник, основатель музыкального стиля индастриал
1959 - Кайл МакЛахлан, американский киноактер, снимался в фильмах «Дюна» и «Твин Пикс»
1975 - Дрю Бэрримор, американская актриса, снималась в фильмах «Ангелы Чарли», «Нецелованная»
Умерли 22 февраля
1512 - Америго Веспуччи итальянский путешественник, исследователь Америки
1797 - Иероним Мюнхгаузен немецкий барон, знаменитый рассказчик
1875 - Камиль Коро французский художник
1913 - Фердинанд Соссюр швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма
1941 - Фредерик Бантинг канадский физиолог, Нобелевский лауреат
1942 - Стефан Цвейг австрийский писатель
1989 - Надежда Кошеверова советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР
2000 - Аркадий Хайт советский и российский писатель-сатирик и сценарист
2012 - Людмила Касаткина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
2017 - Алексей Петренко советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.