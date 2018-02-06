22 февраля в истории 22 февраля именины празднуют: Геннадий, Василий, Иннокентий, Петр.

Международный день поддержки жертв преступлений

Знаменательные события

1630 - английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостил индеец Кводекуайн

1632 - Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу

1714 - учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад

1878 - в Москве состоялась премьера Четвертой симфонии Петра Чайковского

1920 - в Калифорнии впервые устроены бега собак за механическим зайцем

1921 - в Советской России создан Госплан СССР Госплан СССР (Государственный плановый комитет СССР) – это общесоюзный орган, созданный в Советской России для осуществления общегосударственного планирования развития народного хозяйства и контроля за выполнением данных планов

1930 - в английском городке Мэнсфилд прошел первый футбольный матч при электрическом освещении

1935 - самолетам запрещено пролетать над резиденцией президента США - Белым домом

1944 - советские войска освободили от нацистов Кривой Рог

1945 - Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве

1946 - Доктор Зельман Ваксман открывает антибиотик стрептомицин

1968 - открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен»

1983 - американец Алекс Червинский построил пирамиду из 390 монет высотой 4 метра (мировой рекорд)

1992 - личный состав батальона морской пехоты Черноморского флота (командир - майор Виталий Рожманов) принес присягу на верность Украине

1992 - вышел дебютный альбом британской группы Radiohead «Pablo Honey».

1997 - песня «Don't Speak» группы No Doubt возглавила чарт и вывела малоизвестную до того момента группу в суперзвезды

2000 - отменено положение о смертной казни в Украине

2014 - Влалимир Рыбак ушел в отставку. Новым спикером Верховной Рады избран Александр Турчинов

2014 – Верховная Рада Украины 328 голосами устранила Виктора Януковича с должности Президента Украины. Также были уволены ряд высокопоставленных чиновников

2014 – освобождена Юлия Тимошенко

22 февраля родились

1732 - Джордж Вашингтон, общественный и военный деятель, первый президент Соединенных Штатов Америки

1788 - Артур Шопенгауэр, немецкий философ

1800 - Анна Керн русская дворянка, мемуаристка

1806 - Лев Иванович Боровиковский — украинский поэт, баснописец, переводчик, реформатор системы стихосложения

1810 - Фредерик Шопен, польский композитор и пианист (по другой версии дата его рождения 1 февраля)

1821 - Алексей Жемчужников русский писатель и поэт-сатирик

1824 - Пьер Жюль Сезар Жансен, французский астроном, первым нашел новый химический элемент гелий на Солнце

1850 - Федор Васильев русский живописец-пейзажист

1857 - Генрих Герц, немецкий физик, основатель электродинамики, в честь которого названа единица частоты

1897 - Леонид Говоров советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза

1900 - Луис Бонюэль, испанский кинорежиссер, лауреат двух "Оскаров", снял «Золотой век», «Скромное обаяние буржуазии»

1921 - Джульетта Мазина итальянская актриса

1932 - Эдвард Кеннеди, американский политик-демократ (8-кратный сенатор), младший брат президента США Джона Кеннеди

1940 - Олесь Шевченко, украинский политический деятель, диссидент, член Украинской Хельсинской Группы, Народный депутат Украины 1-го созыва

1943 - Эдуард Лимонов русский писатель, публицист, политический деятель

1944 - Джонатан Демми, американский кинорежиссер, лауреат «Оскара», снял фильмы «Молчание ягнят», «Филадельфия»

1950 - Миу-Миу, французская актриса, снялась в фильмах «Триумфальный марш», «Тотальная слежка»

1950 - Дженезис Пи-Орридж, английский музыкант - член групп Psychic TV и Throbbing Gristle, писатель и художник, основатель музыкального стиля индастриал

1959 - Кайл МакЛахлан, американский киноактер, снимался в фильмах «Дюна» и «Твин Пикс»

1975 - Дрю Бэрримор, американская актриса, снималась в фильмах «Ангелы Чарли», «Нецелованная»

Умерли 22 февраля

1512 - Америго Веспуччи итальянский путешественник, исследователь Америки

1797 - Иероним Мюнхгаузен немецкий барон, знаменитый рассказчик

1875 - Камиль Коро французский художник

1913 - Фердинанд Соссюр швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма

1941 - Фредерик Бантинг канадский физиолог, Нобелевский лауреат

1942 - Стефан Цвейг австрийский писатель

1989 - Надежда Кошеверова советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР

2000 - Аркадий Хайт советский и российский писатель-сатирик и сценарист

2012 - Людмила Касаткина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

2017 - Алексей Петренко советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.