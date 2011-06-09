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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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23 февраля в истории

23 февраля именины празднуют: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна.

Знаменательные события

1826 - Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии

1863 - английские путешественники объявили об открытии источников реки Нил
1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир, заложив основу формирования Германии
1874 - английский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сегодня всем известна как теннис
1886 - американец Холл электролитическим методом получил алюминий
1893 - Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку
1927 - Совнарком Украины принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на «трудовой оседлый образ жизни»
1944 - Сталин упразднил Чечено-Ингушскую Автономную Республику с последующей депортацией всех чеченцев и ингушей на просторы Средней Азии
1959 - в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека
1997 - ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Новорожденная получила имя Долли
2000 - Карлос Сантана получил 8 наград "Грэмми" из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот подвиг повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток «Грэмми»
2006 - в Москве обрушился торговый комплекс «Басманный рынок»

23 февраля  родились

1685 - Георг Фридрих Гендель, английский композитор немецкого происхождения. Самое известное произведение - «Мессия», оратория на тексты Библии короля Иакова, который обычно выполняется на Рождество
1832 - Дмитрий Иловайский русский историк, автор популярного дореволюционного учебника по истории России
1850 - Цезарь Ритц, швейцарец, построивший отель в Париже, имя Ритц стало синонимом элегантности и роскоши
1862 - Сидоренко Евгений Матвеевич, революционер-народник, член "Народной Воли"
1878 - Казимир Малевич, выдающийся украинский художник-абстракционист («Черный квадрат» и многие другие)
1883 - Карл Ясперс немецкий философ, психолог и психиатр
1883 - Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, лауреат «Оскара» («Унесенные ветром», «Волшебник из страны Оз»)
1903 - Юлиус Фучик чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения

1925 - Елизавета Чавдар, украинская оперная певица, обладательница колоратурного сопрано, педагог, народная артистка СССР

 1929 - Алексий II патриарх Московский и всея Руси (1990-2008)

1929 - Георгий Щедровицкий советский философ и методолог, общественный и культурный деятель

1931 - Том Вессельман американский художник и график

1931 - Николай Халаджан российский театральный режиссер, ученый, педагог

 1934 - Евгений Крылатов советский и российский композитор, Народный артист России
1940 - Питер Фонда, американский киноактер из славной актерской династии
1944 - Олег Янковский, русский актер («Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Влюблен по собственному желанию»)
1947 - Валерий Пустовойтенко, бывший Премьер-Министр Украины
1953 - Брэд Уитфорд, гитарист американской группы Aerosmith
1954 - Виктор Ющенко, третий президент Украины со времени ее независимости (2004-2009гг)
1960 - Нарухито, японский принц, наследник императорского престола Японии
1961 - Олег Гаркуша, шоумен группы «Аукцион»
1964 - Дана Скалли, персонаж телесериала «Секретные материалы» (англ. The X-Files)
1973 - Олаф-Лассе Юханссон, клавишник шведской группы The Cardigans

Умерли 23 февраля

1821 - Джон Китс английский поэт-романтик

1839 - Михаил Сперанский российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор

 1855 - Карл Фридрих Гаусс немецкий математик и астроном

1880 - Федор Глинка русский поэт, публицист, прозаик, декабрист

1910 - Вера Комиссаржевская русская актриса

1933 - Петр Ганнушкин русский психиатр

 1939 - Александр Егоров советский военачальник, Маршал Советского Союза

1943 - Александр Матросов советский солдат, Герой Советского Союза

1945 - Алексей Толстой русский писатель и публицист

 1982 - Леонид Спирин советский легкоатлет, олимпийский чемпион

2015 - Евгений Татарский советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России. 

Общество Дизель Лобачевский Ющенко
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