23 февраля в истории 23 февраля именины празднуют: Валентина, Анна, Аркадий, Василий, Галина, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карп, Порфирий, Прохор, Татьяна.

Знаменательные события

1826 - Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии

1863 - английские путешественники объявили об открытии источников реки Нил

1866 - Австрия и Пруссия заключили Пражский мир, заложив основу формирования Германии

1874 - английский майор Уолтер Вингфилд запатентовал новую игру на свежем воздухе, которая сегодня всем известна как теннис

1886 - американец Холл электролитическим методом получил алюминий

1893 - Рудольф Дизель получил патент на дизельную установку

1927 - Совнарком Украины принял постановление о помощи бродячим цыганам при переходе на «трудовой оседлый образ жизни»

1944 - Сталин упразднил Чечено-Ингушскую Автономную Республику с последующей депортацией всех чеченцев и ингушей на просторы Средней Азии

1959 - в Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по правам человека

1997 - ученые из Эдинбурга (Шотландия) сообщили об успешном клонировании взрослой овцы. Новорожденная получила имя Долли

2000 - Карлос Сантана получил 8 наград "Грэмми" из десяти возможных номинаций. В 2003 году этот подвиг повторила Нора Джонс, которая также завоевала восемь статуэток «Грэмми»

2006 - в Москве обрушился торговый комплекс «Басманный рынок»

23 февраля родились

1685 - Георг Фридрих Гендель, английский композитор немецкого происхождения. Самое известное произведение - «Мессия», оратория на тексты Библии короля Иакова, который обычно выполняется на Рождество

1832 - Дмитрий Иловайский русский историк, автор популярного дореволюционного учебника по истории России

1850 - Цезарь Ритц, швейцарец, построивший отель в Париже, имя Ритц стало синонимом элегантности и роскоши

1862 - Сидоренко Евгений Матвеевич, революционер-народник, член "Народной Воли"

1878 - Казимир Малевич, выдающийся украинский художник-абстракционист («Черный квадрат» и многие другие)

1883 - Карл Ясперс немецкий философ, психолог и психиатр

1883 - Виктор Флеминг, американский кинорежиссер, лауреат «Оскара» («Унесенные ветром», «Волшебник из страны Оз»)

1903 - Юлиус Фучик чехословацкий журналист, писатель, деятель коммунистического движения

1925 - Елизавета Чавдар, украинская оперная певица, обладательница колоратурного сопрано, педагог, народная артистка СССР

1929 - Алексий II патриарх Московский и всея Руси (1990-2008)

1929 - Георгий Щедровицкий советский философ и методолог, общественный и культурный деятель

1931 - Том Вессельман американский художник и график

1931 - Николай Халаджан российский театральный режиссер, ученый, педагог

1934 - Евгений Крылатов советский и российский композитор, Народный артист России

1940 - Питер Фонда, американский киноактер из славной актерской династии

1944 - Олег Янковский, русский актер («Служили два товарища», «Тот самый Мюнхгаузен», «Влюблен по собственному желанию»)

1947 - Валерий Пустовойтенко, бывший Премьер-Министр Украины

1953 - Брэд Уитфорд, гитарист американской группы Aerosmith

1954 - Виктор Ющенко, третий президент Украины со времени ее независимости (2004-2009гг)

1960 - Нарухито, японский принц, наследник императорского престола Японии

1961 - Олег Гаркуша, шоумен группы «Аукцион»

1964 - Дана Скалли, персонаж телесериала «Секретные материалы» (англ. The X-Files)

1973 - Олаф-Лассе Юханссон, клавишник шведской группы The Cardigans

Умерли 23 февраля

1821 - Джон Китс английский поэт-романтик

1839 - Михаил Сперанский российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор

1855 - Карл Фридрих Гаусс немецкий математик и астроном

1880 - Федор Глинка русский поэт, публицист, прозаик, декабрист

1910 - Вера Комиссаржевская русская актриса

1933 - Петр Ганнушкин русский психиатр

1939 - Александр Егоров советский военачальник, Маршал Советского Союза

1943 - Александр Матросов советский солдат, Герой Советского Союза

1945 - Алексей Толстой русский писатель и публицист

1982 - Леонид Спирин советский легкоатлет, олимпийский чемпион

2015 - Евгений Татарский советский и российский кинорежиссер, сценарист, Народный артист России.