Украину ждет значительное похолодание Украина во вторник, 20 февраля, оказалась в зоне действия двух антициклонов, а это повлечет за собой некоторое похолодание. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Мы попадаем в мощную полосу высокого атмосферного давления – антициклоническую. С севера подмигивает нам антициклон Фриц, совсем близко - Энрик. Именно благодаря антициклонам мы можем зимой любоваться солнцем, а не той беспросветной атлантической, хотя и элегантной, облачной серостью", - отметила синоптик.

По ее словам, осадки маловероятны.

"Но поскольку антициклоны с севера, то они привлекут с собой воздух арктического происхождения", - сообщила Диденко.

В западных регионах ожидается около 1-5 градусов мороза, на юге – до +5. Ночью столбики термометров могут опуститься на западе до -15. Она добавила, что в дальнейшем морозы еще больше усилятся.

Источник: obozrevatel.com