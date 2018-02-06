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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:57123

Почему сокращается население Украины

Ведущий научный сотрудник Украинского института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко: население Украины за годы независимости стремительно сокращается, и эти процессы определят ее будущее.

Об этом в эфире ObozTV заявила ведущий научный сотрудник Украинского института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

Комментируя данные Госстата, согласно которым с 1991 года население Украины уменьшилось на 10 млн, Ткаченко отметила: "Главная причина – это миграционные потери в 90-х годах. Также у нас население по возрастной структуре так сложилось, что наблюдается природное сокращение населения – так называемая депопуляция. У нас рождается меньше детей, чем умирает людей – это основная причина".

"Сейчас явных миграционных потерь у нас нет, но депопуляция определяет наше будущее", - отметила она.

Комментируя возможность повышения рождаемости в стране, демограф отметила: "После войн возможны компенсационные всплески рождаемости, так называемые бэби-бумы, но это вряд ли будет сильно касаться Украины".

Как сообщалось ранее украинские демографы подтвердили данные исследования ООН, согласно которому к концу XXI века население Украины снизится до цифры менее 30 млн человек. 

Источник: "Обозреватель"

Общество
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