Кто владеет крупными торговыми сетями Украины

Отметим, что кризисные явления способствовали развитию в Украине магазинов формата "дискаунтер" - магазины с узким ассортиментом и низкими ценами. Особенно привлекательными для ритейлеров стали западные регионы Украины. Именно там открылась большая часть новых магазинов - 25,6% от общего количества, свидетельствуют данные GT Partners Ukraine.

Запад страны продолжает оставаться наименее "освоенным" торговыми сетями, а "заробитчане" продолжают обеспечивать приток денег, что обеспечивает спрос.

БизнесЦензор собрал владельцев крупных торговых сетей Украины.

Fozzy Group

У компании четыре продуктовых ритейлера: сети "Сильпо", "Фора", Fozzy Cash&Carry и Thrash!

Fozzy Group принадлежит Владимиру Костельману, Олегу Сотникову и Роману Чигирю.

Кроме продуктовых ритейлеров, в состав холдинга Fozzy Group входят также сеть аптек "Біла ромашка" и торговая сеть ringoo, специализирующаяся на продаже мобильных телефонов.

В торговых сетях Fozzy Group представлены товары собственных марок холдинга: "Премія", Premiya Select, "Повна чаша", "Повна чарка", "Премія Рікі Тікі", extra!, "Зелена країна", Protex, Instinct, Zonk!, PWC.

Основные предприятия промышленного направления Fozzy Group: ЗАО "Нежинский консервный комбинат" (овощная консервация под ТМ "Нежин"), ООО "ПКФ "Варто" (птицефабрика). В активах у бизнесменов есть также ПАО "Банк Восток", Богуславский завод продтоваров, предприятие "Огни гестии" (занимающиеся консервированием и переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков), а также сеть туристических агентств "Сильпо Вояж".

Ресторанный бизнес группы представлен заведениями "У Хромого Пола", "Старомак", "Диван", "у Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", "Славянский двор", "Фреш-кафе", La Bodeguita del Medio, Mi Piache, Tatami и Karluv most.

Сільпо



Фото rau.ua

В 2001 году бизнес-партнеры основали сеть супермаркетов "Сильпо". В начале 2000-х строить новые магазины было сложно, поэтому Костельман с партнерами купили гастрономы "Днепрянка", столичную сеть "Тико-Маркет" и магазины "Рорус" в Одессе и на их базе открывал "Сильпо".

Сегодня сеть супермаркетов "Сильпо" насчитывает 237 супермаркета в 55 городах Украины и четыре деликатес-супермаркета Le Silpo – в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

Стоимость бренда "Сильпо", по версии журнала "Новое время", $93 млн.

Фора

Торговая сеть "Фора" насчитывает 248 магазинов по всей Украине. Данная сеть позиционирует себя как "удобные магазины у дома для ежедневных покупок".

Fozzy Cash&Carry

Первый оптовый гипермаркет Fozzy C&C был открыт в 1998 году в городе Вишневое Киевской области. Он представлял собой магазин-базу. Сейчас сеть насчитывает девять гипермаркетов в Киеве и Киевской области, в Одессе, Ровно, Днепре, Кременчуге и Харькове.

В 2015 году в Киеве открылся очередной гипермаркет Fozzy Cash&Carry, и открылся он непосредственно рядом с французским гипермаркетом "Ашан". В день открытия между гипермаркетами началась ценовая война — "Ашан" первым начал показательно снижать цены на товары потребительской корзины — 1 кг сахара и десяток яиц стоили по 9,90 грн. Тогда всю Украину облетели видео, где люди дрались за дешевую еду.

Thrash!

Торговая сеть магазинов формата "жесткий дискаунтер" (hard discount) открылась в августе 2016 года. Особенность данного формата заключается в том, что товары продаются по ценам ниже рынка. По версии Fozzy Group, это достигается путем сокращения расходов и оптимизации внутренних процессов. "Thrash!" выступает конкурентом другого дискаунтера — сети магазинов АТБ.

Слоган торговой сети "Thrash!" - "Крушим цены" (thrash – англ. Бить, молотить). Название жесткого дискаунтера звучит неоднозначно, так как созвучно с английским trash (мусор).

Сеть насчитывает 40 магазинов в 16 городах Украины. Большинство магазинов Thrash! - это переформатированные магазины "Сильпо".

Le Silpo

Премиальная торговая сеть супермаркетов Le Silpo состоит из четырех магазинов в Киеве, Днепре, Одессе и Харькове. Ориентир – обеспеченная публика, ассортимент на 70% состоит из товаров премиум группы.

АТБ



Фото пресс-служба АТБ

Это крупнейшая торговая сеть магазинов-дискаунтеров в Украине. Она насчитывает 914 магазинов по всей стране. Сеть была создана в 1993 году в Днепре на основе магазинов "Агротехбизнес".

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.

АТБ также является лидером среди ритейлеров по стоимости бренда — $102 млн (по версии НВ).

Сеть "супермаркетов для бедных" активно расширяется по всей Украине — в конце 2016 года компания выкупила у компании "Евротэк" торговую сеть "Барвинок", состоящую из 17 магазинов. Сейчас на месте магазинов "Барвинок" работают торговые точки АТБ.

В 2017 году АТБ выкупила часть активов сети "Колибрис" и "555" (компания Avanta Group). 6 магазинов "Колибрис" и один магазин "555" сменили свои вывески на АТБ. В планах у компании занять еще 3 магазина сети "Колибрис".

Кроме торговой сети АТБ, днепровские бизнесмены также владеют кондитерской фабрикой "Квитень", мясной фабрикой "Фаворит Плюс" и спортивным комплексом "Восход".

Владельцы АТБ Буткевич, Ермаков и Карачун неоднократно лидировали в рейтинге самых богатых жителей Днепра.

Коло

В мае 2016 года в Киеве появилась новая торговая сеть "Коло". Развитием ритейлера занимается компания "Аритайл". Владельцем компании, согласно реестру, является Сергей Войцеховский. В открытых источниках по состоянию на конец 2017 года Войцеховский упоминается как руководитель управления проектов сети дискаунтеров АТБ. По мнению участников рынка, "Коло" действительно может быть новым проектом владельцем АТБ.

На начало 2018 года сеть управляет 15 магазинами в столице и пригороде.

ЭКО-маркет



Фото retailers

Супермаркеты "ЭКО-маркет" входят в ООО "ЭКО". Сеть насчитывает 114 магазинов в 34 городах Украины. Владелец — Святослав Нечитайло. Его семье принадлежит крупный алкогольный холдинг в Восточной Европе - "Баядера", который выпускает продукцию под торговыми марками "Хлібний Дар", "Козацька Рада", "Перша Гільдія", "Fresh Shot", "Перепёлка", "Воздух", "Цельсій", "Rada", "Koblevo", "Marengo".

Первый магазин сети "ЭКО-маркет" был открыт в 2003 году в Чернигове. Ритейлер "Эко-маркет" входит в десятку крупнейших в Украине.

Кроме супермаркетов, Нечитайло также владеет 4 торговыми центрами "Европорт" в Киеве, Николаеве, Херсоне и Сумах.

Фуршет



Фото пресс-служба "Фуршет"

Первый магазин сети открылся в 1992 году под названием "Ля Фуршет", уже через 6 лет, в 1998 году, руководство компании приняло решение расширять сеть под названием "Фуршет". Сегодня сеть насчитывает 81 магазин по всей Украине, 13 супермаркетов в Молдове и 7 — в Грузии.

Владеет "Фуршетом" депутат Киевского горсовета, бизнесмен Игорь Баленко.

В 2007 году французская сеть Auchan купила 20% торговой сети "Фуршет" за $126,5 млн, а также стороны договорились о создании в Украине двух совместных предприятий — для развития сетей гипермаркетов Auchan и торгово-развлекательных центров Immochan.

Согласно договоренности, 66% акций первого СП (оператор гипермаркетов) принадлежит Auchan, 19% — группе "Фуршет" и 15% — главе наблюдательного совета ЗАО "Фуршет" Игорю Баленко. Во втором СП (развивает сеть ТРЦ) 50% принадлежит Auchan, 40% — Игорю Баленко, 10% — третьему финансовому партнеру. Через несколько лет Баленко и партнеры продали свои доли в СП "Ашан" для погашения банковских кредитов "Фуршета".

В 2016 году доля "Ашана" в структуре "Фуршета" сократилась c 20 до 10%.

Стоимость бренда "Фуршет", согласно рейтингу, $13 млн.

Кроме "Фуршета", Баленко также владеет ТЦ "Ритм", "Променада", "Галерея мод", ресторанами "Казак Мамай", "Аризона", "San Tori", гостиницами "7 дней" и "Impressa hotel", аптечной сетью "Виталюкс", а также долей в заводе по переработке консервации "Пирятинагроконсерв".

Женат на украинской поп-исполнительнице Ассие Ахат.

Ритейл Груп

Велика Кишеня



Фото rau.ua

Торговая сеть "Велика Кишеня" входит в холдинг "Ритейл Груп", бенефициаром которой является бизнесмен российского происхождения Роман Лунин. Он был женат на враче, народном депутате Украины VIII созыва Ольге Богомолец, которая также являлась исполнительным директором торговой сети.

Первый супермаркет сети открылся в Киеве в 2000 году. Для расширения торговой сети были куплены четыре универсама сети "Бегемот", а также три магазина американского фонда NCH.

Сейчас торговая сеть "Велика Кишеня" состоит из 51 магазина — 40 супермаркетов "Велика Кишеня", 1 магазин премиум-формата "ВК SELECT" и 9 "магазинов у дома" "ВК Експрес" в 16 городах Украины. Также есть сеть фармацевтических маркетов "Велика Аптека".

Кроме магазинов розничной торговли, Лунин также владеет 7 торгово-развлекательными центрами "Екватор" общей площадью 117 тыс. кв. метров.

Велмарт

В 2010 году большие магазины торговой сети "Велика Кишеня" были переформатированы в гипермаркеты-дискаунтеры "Велмарт" с расширенным ассортиментом. Сейчас в Украине представлены 26 гипермаркетов сети в 18 городах Украины, а также один в Молдове.

Представители сети утверждают, что название "Велмарт" не позаимствовано у американской сети Walmart, а образовано из двух слов: "великий" и "маркет".

Ашан

Французский ритейлер Auchan пришел в Украину в 2007 году, после сделки с владельцем торговой сети "Фуршет" Игорем Баленко (см.выше).

Первый гипермаркет-дискаунтер был открыт в Киеве в начале 2008 года. Сегодня 11 магазинов "Ашан" представлены в Киеве, Кривом Роге, Запорожье, Львове и Одессе.

Летом 2017 года компания "Ашан Ритейл Украина" получила разрешение у Антимонопольного комитета Украины на покупку дистрибьютора "Караван". Таким образом, компания получила еще 9 магазинов.

"Ашан" планирует открывать собственную сеть "магазинов у дома" в Киеве. На первом этапе запланировано 10 таких торговых точек.

Auchan Group — один из крупнейших ритейлеров в мире, это позволяет компании вести достаточно агрессивную ценовую политику. Так, ритейлер использует тактику "выжженной земли": в первые месяцы работы устанавливает цены ниже закупочных, что позволило переманить часть клиентов других ритейлеров.

"Ашан" предоставляет работу людям с инвалидностью. Преимущественно это люди с проблемами слуха.

Metro Cash&Carry



Фото Виктор Белоусов

Немецкая сеть магазинов оптовой торговли Metro Cash&Carry начала свою историю в 1964 году с открытия магазина в немецком Дюссельдорфе. В Украине первый магазин сети появился в 2003 году в Киеве.

Торговая площадь магазинов составляет 8-10 тыс. кв метров. В 2010 году в Украине начали открываться магазины мини-формата "METRO База", которые охватывают основной ассортимент типичного мини-маркета.

Когда Metro C&C только начинал свою работу на украинском рынке, некоторые участники рынка решили объединиться и выставить поставщикам ультиматум: либо они не поставляют свою продукцию в "METRO Cash & Carry Украина", либо лишаются права работать с большинством украинских сетей. Это произошло потому, что ритейлер смог договориться с поставщиками о ценах, ниже дистрибьюторских.

Тогда "METRO Cash & Carry Украина" пояснила свою позицию — компания конкурирует не с торговыми сетями, а со столичными оптовыми рынками.

Сейчас в Украине работают 24 гипермаркета торговой сети.

В планах у ритейлера приобрести производителя мясных и молочных групп товаров, которые будут выпускать продукцию исключительно для METRO.

МегаМаркет

Торговая сеть "МегаМаркет" входит в девелоперскую группу АДС, которая до 2017 года принадлежала бизнесменам Виктору Юшковскому и Олегу Вишнякову. В начале 2017 года бизнес-партнеры разделили бизнес: четыре из девяти киевских активов — торговый центр и гостиница "Космополит", развлекательный центр "Ультрамарин" и здание, в котором расположен "Мегамаркет" на Петровке, — перешли в управление Олега Вишнякова.

Юшковскому же достались ТРЦ "Терминал" в Броварах, аутлет-центр "Мануфактура", здания "Мегамаркета" по улицам Горького, Сурикова и на четвертом километре Одесской трассы. Работа "Мегамаркетов" и кинотеатров "Баттерфляй" также остается под его контролем.

Novus

Сеть Novus входит в группу "БТ Инвест Украина", созданную в 2007 году бывшими владельцами компании-производителя соков "Сандора" Раймондасом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом.

"БT Инвест Украина" — представительство литовской компании "БТ Инвест", которая, кроме сети супермаркетов NOVUS, развивает также строительную компанию Stolitsa Group, развлекательный торговый центр Retroville и зерновой терминал в Николаеве.

Первый магазин сети Novus открылся в 2008 году в Крыму, сейчас сеть состоит из 38 супермаркетов в регионах Украины.

Billa



Фото rau.ua

Торговая сеть Billa входит в немецкий концерн REWE Group. Она является одним из лидеров среди ритейлеров в странах Евросоюза. В Центральной и Восточной Европе концерн развивает свои торговые сети под названием BILLA.

В Украине работают 36 супермаркетов торговой сети.

C 2016 года BILLA Украина приняла решение избавиться от своих торговых точек в регионах и сосредоточиться только на торговле в Киеве. Три супермаркета (два в Днепре и один в Запорожье) осенью 2017 года были проданы владельцам супермаркетов Varus.

Varus



Фото ua-retail

Varus принадлежит днепровским бизнесменам Валерию Киптыку и Руслану Шостаку. Кроме продовольственной сети магазинов, им также принадлежит парфюмерно-косметическая сеть Eva.

Название сети родилось от сочетания первых букв имен создателей -Валерий и Руслан.

Первый супермаркет Varus был открыт в Днепре в 2003 году. Открытие одного магазина стоило бизнесменам 10-40 млн грн, в зависимости от торговой площадки.

В 2011 году владельцы сети начали проводить достаточно агрессивную политику развития — скупили часть днепровских магазинов Rainford. Затем та же участь постигла 10 магазинов "Цент" в семи городах центральной Украины, на их месте открывались "Varus-маркет" в формате "магазинов у дома".

В 2014 году из Украины решила уйти российская торговая сеть "Перекресток" - в итоге, на их месте появились 13 магазинов Varus.

Весной 2017 года Varus въезжает на место столичного торгового центра "Там-Там", а осенью владельцы торговой сети Varus приобрели 3 супермаркета BILLA в Днепре и Запорожье.

Сеть Varus состоит из 64 супермаркетов в 13 городах Украины.

Совладелец Varus Валерий Киптык также владеет корпорацией "Ольвия", объединяющая активы в агробизнесе, дистрибуционном бизнесе, управлении складской и торговой недвижимостью.

В агробизнесе основным видом деятельности является выращивание тепличных овощей и их продажа под ТМ "Вкус Лета".

Также ему принадлежит дистрибьюторская компания "Афина-групп", которая покрывает 50% территории Украины и владеет логистическими мощностями более 20 тыс. кв. м.

У Киптыка, кроме всего прочего, есть около 19 объектов коммерческой недвижимости, расположенных в разных городах Украины: Днепр, Каменское, Запорожье, Кривой Рог, Киев, Буча.

Таврия-В

Торговая сеть "Таврия В" была основана братьями Борисом и Михаилом Музалевыми в 1992 году в Одессе. Сеть развивает как обычные супермаркеты "Таврия В", так и премиальные супермаркеты "Космос".

Супермаркеты компании представлены в Киеве, Одессе, Николаеве, Харькове, Измаиле, Белгород-Днестровском, Черноморске, Хмельницком и Херсоне.

Помимо развития сети супермаркетов, основные направления деятельности компании — оптовая торговля, общественное питание, производство, а также строительство и девелопмент.

Также Борису Музалеву принадлежит магазин детских товаров "Таврик" и ТРЦ "Сады Победы" и ТЦ "Вузовский" в Одессе.

Volwest Group



Фото Наш край

В состав инвестиционной группы Volwest Group Виктора Корсака входят продуктовые сети "Наш край" и SPAR, а также пиццерия "Тарантелла", компания "SMART Logistics", спортивно-развлекательный комплекс "Адреналин Сити", комплекс "Гарнизон", ООО "Кава Груп" (представитель "Нестле Украина" в Волынской области), Демидовский консервный завод, Шацкий молокозавод, а также региональная газета и радиостанция.

Наш Край

Первый магазин сети был открыт в 2001 году в Луцке. На сегодняшний день супермаркеты "Наш Край" представлены в 13 регионах Украины в трех формах: "магазины возле дома", экспресс-маркет и супер-маркет.

В конце 2017 года VolWest приняла решение запустить супермаркеты нового формата с использованием современных технологий и маркетинг-решений— "Наш край 3.0." Первый такой магазин появился в городе Ковель.

SPAR

В январе 2017 года группа Volwest подписала договор о развитии на украинском рынке международной сети SPAR с компанией Spar International.

SPAR — это крупнейшая в мире сеть маркетов, супермаркетов и гипермаркетов, работающая в 42 странах мира на четырех континентах. Товарооборот сети SPAR в год составляет более 33 млрд евро.

Первый магазин SPAR в Украине открыл свои двери весной 2017 года. В планах у компании "SPAR Украина Корпорейшн" открыть 50 торговых точек в течение 3 лет.

Брусничка

ООО "Украинский ритейл" развивает розничную торговую сеть фрешмаркетов "Брусничка" с 2006 года. Компания входит в холдинг СКМ Рината Ахметова.

Сеть "Брусничка" состоит из 101 магазина в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Запорожской и Полтавской областях.

ЛотОК

Столичная сеть "ЛотОК" (ООО "ЛК-Транс") была создана в 2011 году. Она состоит из 88 маркетов в Киеве и Киевской области. Про владельцев сети "ЛотОК" почти ничего неизвестно. Согласно реестру, владельцами ООО "ЛК-Транс" являются Дмитрий Семенченко и Алексей Шваб.

В 2014 году торговая сеть существенно увеличила свое присутствие на столичном рынке - на месте закрывшихся магазинов сети "Шереметьевский", открылось 20 торговых точек "ЛотОК".

Торговая сеть несколько лет подряд входит в десятку лидеров по темпам развития.

Группа компаний "Евротэк"

Группа компаний "Евротэк" основана в 1995 году Михаилом Весельским и Василием Яницким. В 2014 году Яницкий был избран народным депутатом и отошел от бизнеса.

В состав группы входит 4 торговые ритейлерские сети: "Фреш", "Квартал", "Союз", "Арсен". Также в группе есть девелоперская компания, которая осуществляет управление недвижимостью и ритейлинговая компания "Альянс Маркет", обеспечивающая магазины всем необходимым.

"Евротэк" начинал свою историю как зернотрейдер и поставщик топлива сельхозпроизводителям в последствие переквалифицировался в оператора рынка розничной торговли.

В 2015 году компания "Евротэк" приобрела крупного ритейлера западного региона — сеть из 17 магазинов "Барвинок". Торговые точки продолжили работу под прежним названием. Сделка стоила Весельскому 10-12 млн евро.

Но уже в 2016 году сеть "Барвинок" выкупили у компании "Евротэк" владельцы торговой сети АТБ. Сумма сделки оценивалась в 5-6 млн евро. Эта сделка позволила АТБ выйти на рынок Западной Украины.

Фреш

Торговая сеть "Фреш" состоит из девяти магазинов в четырех городах Украины — 6 в Херсоне и по одному в Ровно, Новой Каховке и Скадовске. Магазины сети начали свою работу в 2007 году в Керчи. Супермаркеты существует в виде торговых центров, где предприниматели арендуют торговые площади и торгуют вместе с компанией "Евротэк".

Квартал

Эконом-маркеты "Квартал" представлены преимущественно на севере Украины — 23 маркета в Чернигове, Прилуках, Славутиче и Житомире. До 2017 года магазины "Квартал" работали и в Киевской области, но были закрыты по причине низкой рентабельности.

Союз

Торговая сеть "Союз" состоит из магазинов 2 форматов: супермаркеты и эконом-маркеты. Сейчас работает 14 магазинов в Чернигове и Славутиче. Первый магазин был открыт в Чернигове в 1996 году.

Арсен

Данная торговая сеть компании "Евротэк" представлена в западном регионе Украине. Первый супермаркет "Арсен" был открыт во Львове в 2002 году и стал первым магазином подобного формата в регионе. Сейчас сеть состоит из 7 супермаркетов во Львове, Ивано-Франковске и Ровно.

Пакко Холдинг

"Пакко Холдинг" — один из крупнейших ритейлеров Западной Украины. Основателем компании является кипрская "Си Би Ритейл Ивестментс Паблик Лимитед".

Генеральный директор компании — Олег Мерченко, председатель наблюдательного совета – Владимир Микулич.

Основан в 2003 году, в состав компании входит сеть супермаркетов "Вопак" и сеть cash&carry "ПАККО".

Вопак

Супермаркеты торговой сети "Вопак" работают в 7 областях Украины — Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской. Сейчас работает 60 магазинов сети.

Пакко

Оптовые магазины "Пакко" работают в 3 западных областях Украины — Волынской, Ивано-Франковской и Ровенской. Сеть состоит из 8 торговых точек.

Avanta Group

Луцкая компания Avanta Group — одна из лидеров на рынке ритейла Западной Украины. ООО "Торговый дом "Аванта"" была основана в 2007 году. Президентом компании является Сергей Голиков. Основатели — ООО "Компания по управлению активами "Карпаты-Инвест"", а также компания "Холдинг Ритейл ЛТД", зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

В состов компании входит 71 магазин трех торговых сетей - "Колибрис", 555, "АВС Маркет". В управлении компании также находятся три склада в Луцке, Калуше и Тернополе, два офисных центра в Луцке и Калуше.

Летом 2017 года компания Avanta Group выставила на продажу продовольственные сети "Колибрис" и 555. Основными претендентами на ее покупку эксперты называют АТБ и Fozzy Group. Лакомым кусочком для ритейлеров является торговая сеть "Колибрис", у которой 53 магазина на западе Украины.

Колибрис

Торговая сеть "Колибрис" представлена в 7 областях Украины — Житомирская, Хмельницкая, Тернопольская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Волынская. Сейчас работает 47 магазинов сети.

555

Два оптово-розничных магазина сети 555 работают в Ивано-Франковской области.

АВС-Маркет

18 магазинов торговой сети "АВС-Маркет" работают в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Киевской областях. "АВС-Маркет" работает по франчайзинговой системе.

Пчелка-маркет

Владельцем ООО "Легион 2015", которая работает под брендом "Пчелка-маркет" является донецкий экс-депутат Владислав Гельзин.

Также Гельзин был руководителем благотворительного фонда развития футбола в Донецкой области. Его партнерами были также дончане Михаил Ляшко, Андрей Курганов, Игорь Карпинец и Руслан Цыплаков.

Ныне покойный Михаил Ляшко считался одним из бизнес-партнеров Бориса Колесникова, а Руслан Цыплаков — другом погибшего Виктора Януковича-младшего.

"Пчелка-маркет" начала работу в 2015 году в Киеве в формате "дискаунт-маркета". Сейчас в столице и области работают 17 торговых точек сети.

Наталья Романенко, biz.censor.net.ua