Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 19:3177

Госдолг Украины достиг 1,83 трлн грн

Министерство финансов в 2017 году привлекло в госбюджет за счет осуществления государственных заимствований 478,7 млрд грн, в том числе внешних – 103,43 млрд грн.

Минфин одолжил в прошлом году 479 миллиардов

По данным Государственной казначейской службы, в то же время в рамках погашения госдолга Минфин выплатил 363,5 млрд грн, в том числе по внешнему долгу – 66,47 млрд грн.

Кроме этого, Минфин выплатил 110,46 млрд грн в счет обслуживания государственных обязательств.

Программа управления госдолгом на 2017 год предусматривала общие выплаты Украины по государственному долгу за счет средств государственного бюджета в сумме 240,9 млрд грн, из которых 30%, или 72,2 млрд грн – по внешнему долгу.

Указанные показатели планировались исходя из действовавших на момент утверждения программы графиков платежей, прогнозных процентных ставок и курсов валют. В то же время сами ставки и курсы в программе отсутствовали. Выплаты по обслуживанию госдолга планировались в объеме 111,34 млрд грн.

Программе управления госдолгом на 2018 года предусматривает общие выплаты по госдолгу в текущем году за счет средств госбюджета на уровне 305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу – 36,8%, или 112,56 млрд грн.

Объем платежей по обслуживанию госдолга прогнозируется в сумме 130,2 млрд грн.

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,33 млрд – до $76,31 млрд, в гривне – на 11%, или на 211,91 млрд грн, до 2,14 трлн грн (в том числе прямой госдолг достиг 1,83 трлн грн, из которого внешний – 1,08 млрд грн).

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$.

Госбюджет-2018 составлен из расчета курса на конец год 30,1 грн/$. 

Источник: biz.censor.net.ua

Экономика
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