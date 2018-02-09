25 февраля в истории 25 февраля именины празднуют: Алексей, Антон, Евгений, Мария.

Знаменательные события

1573 - Иван Федорович основал типографию во Львове

1721 - Петр I учредил Синод — верховный орган управления Церковью

1799 - в России создана Медико-хирургическая академия

1836 - американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра

1837 - Томас Дэвенпорт получил патент на электродвигатель постоянного тока

1873 - в Киеве создан Юго-Западный отдел Русского географического общества

1918 - Малая Рада приняла законы о введении в Украинской Народной Республике нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени

1928 - лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию

1933 - по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали русского философа-богослова Павла Флоренского

1940 - состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между «Нью-Йорк Рейнджерз» и «Монреаль Канадиенз»

1956 - курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 г (США)

1956 - на закрытом заседании XX съезда КПСС Хрущев выступил с обвинениями против Сталина, что положило конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным

1957 - основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь «Веселка»)

1969 - «Битлз» начали запись своего последнего альбома «Abbey Road»

1977 - произошел пожар в московской гостинице «Россия»

1993 - создали «Азово-Сивашский национальный природный парк»

1999 - в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию

25 февраля родились

1707 - Карло Гольдони, итальянский драматург. Литературное наследие Гольдони - более 200 пьес, среди которых большая часть комедии

1841 - Пьер-Огюст Ренуар, французский художник. В последние годы жизни Ренуар снискал славу и всеобщее признание - его картина «Зонтики» была поставлена в ряд с шедеврами лучших мировых художников

1842 - Карл Май, немецкий писатель, который рассказал о подвигах индейца Винету

1871 - Лариса Косач-Квитка (Леся Украинска), украинская писательница и поэтесса, писала в самых разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе, драме, прозе, публицистике

1887 - Лесь Курбас, украинский актер, режиссер, реформатор украинского театра

1905 - Вирский Павел Павлович, украинский хореограф, балетмейстер, организатор Национального ансамбля танца Украины

1909 - Лев Арцимович советский физик, академик

1912 - Всеволод Санаев советский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР

1915 - Алла Андреева советская и российская художница, супруга Даниила Андреева

1917 - Энтони Берджесс, английский писатель.

1919 - Пьетро Гариндзи, итальянский писатель, автор текста песни Arrividerci Roma

1943 - Джордж Харрисон, английский рок-музыкант, певец, композитор. Выступал в группе The Beatles, играя на гитаре и ряде индийских инструментов, в частности ситаре

1950 - Нил Джордан, американский кинорежиссер и сценарист («Жестокая игра» - два Оскара 1993 г.)

1959 - Алексей Балабанов российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер

Умерли 25 февраля

1852 - Томас Мур ирландский поэт, песенник и автор баллад

1917 - Алексей Бутовский русский военный офицер, педагог, один из учредителей и член МОК

1983 - Уильямс Теннесcи американский прозаик и драматург

1997 - Андрей Синявский русский писатель, литературовед, критик, публицист, диссидент, политзаключенный 1998 - Ванда Якубовская польский кинорежиссер, педагог

2008 - Владимир Трошин советский и российский певец, актер театра и кино, Народный артист РСФСР.