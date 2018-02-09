Анекдоты недели - 133

Из-за меня вчера подрались два парня. Один кричал: "Забери ее себе!" Другой: "На хрен она мне нужна!"
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Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру.
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Мне вчеpа жена говоpит: "Пойди погyляй с собакой". Hy мы с Шаpиком и погyляли... на 300 баксов.
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Мой дед рассказывал, что как только увидел "Титаник", то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно - его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.
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Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки?.. Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.
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Я не держу ни на кого зла, я его сразу на всех вымещаю.
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Настоящий интеллигент никогда не скажет: "Как была дура дурой, так ею и осталась", он скажет: "Мадам, время над вами не властно".
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Через год он меня бросил, и я осталась одна с мужем.
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По поведению моего кота можно сказать, что это я у него живу и, судя по его угрюмому взгляду, мне уже пора съезжать.
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- Пап, а пап, а для чего тебе нужна мама?
- Для чего, для чего? Чтоб жизнь медом не казалась!
***
Профессор читает лекцию уже несколько часов подряд.
- Простите, что я говорю так подробно, но у меня нет часов.
Голос из аудитории:
- Сзади Вас висит календарь!
***
- Боюсь, что с этого дня вам придется бросить пить, курить, встречаться с женщинами.
- Но ведь я же мужчина, доктор!
- Можете продолжать бриться.
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- Вчера нашел молодую утку. У нее крыло подбито, и она не сможет улететь на юг.
Народ, если у вас есть сердце, давайте скинемся денежкой, кто сколько сможет, и я лично увезу ее на юг - могу в Таиланд, могу на Бали.
P.S. Пожалуйста, каждая минута на счету!!!
***
В ресторане сидят два приятеля. Один другому и говорит:
- Смотри, какие девочки за соседним столиком! Давай подойдем!
- Нет, подожди, пусть расплатятся!