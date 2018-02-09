Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12657

Анекдоты недели - 133

- Как я вышла замуж? Да очень просто... Я поила его три дня, а после притащила в ЗАГС и говорю: "Мы на почте, распишись... тебе бандероль".

Из-за меня вчера подрались два парня. Один кричал: "Забери ее себе!" Другой: "На хрен она мне нужна!"

***

Выходные внесли серьезные поправки в бюджет и фигуру.

***

Мне вчеpа жена говоpит: "Пойди погyляй с собакой". Hy мы с Шаpиком и погyляли... на 300 баксов.

***

Мой дед рассказывал, что как только увидел "Титаник", то сразу заявил, что судно утонет. Но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, но все напрасно - его обозвали алкоголиком и выгнали из кинотеатра.

***

Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки?.. Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.

***

Я не держу ни на кого зла, я его сразу на всех вымещаю.

***

Настоящий интеллигент никогда не скажет: "Как была дура дурой, так ею и осталась", он скажет: "Мадам, время над вами не властно".

***

Через год он меня бросил, и я осталась одна с мужем.

***

По поведению моего кота можно сказать, что это я у него живу и, судя по его угрюмому взгляду, мне уже пора съезжать.

***

- Пап, а пап, а для чего тебе нужна мама?

- Для чего, для чего? Чтоб жизнь медом не казалась!

***

Профессор читает лекцию уже несколько часов подряд.

- Простите, что я говорю так подробно, но у меня нет часов.

Голос из аудитории:

- Сзади Вас висит календарь!

***

- Боюсь, что с этого дня вам придется бросить пить, курить, встречаться с женщинами.

- Но ведь я же мужчина, доктор!

- Можете продолжать бриться.

***

- Вчера нашел молодую утку. У нее крыло подбито, и она не сможет улететь на юг.

Народ, если у вас есть сердце, давайте скинемся денежкой, кто сколько сможет, и я лично увезу ее на юг - могу в Таиланд, могу на Бали.

P.S. Пожалуйста, каждая минута на счету!!!

***

В ресторане сидят два приятеля. Один другому и говорит:

- Смотри, какие девочки за соседним столиком! Давай подойдем!

- Нет, подожди, пусть расплатятся!

Досуг

Новости

В Сумах объявили полный карантин до 3 марта
Вчера 15:29
«Сумчанка» сыграет за «бронзу» кубка европейских чемпионов
Сегодня 21:07
Депутаты Глуховского горсовета в понедельник примут бюджет без премий Терещенко, – лидер фракции «Воля народа»
Сегодня 16:33
«Сумчанка» пробилась в полуфинал кубка европейских чемпионов
Сегодня 13:06
Мошенники обманули фермера на 300 тысяч
Сегодня 10:32
Алексей Красовский попал в топ-50 на 50-километровой дистанции
Сегодня 09:26
Сумские хоккеистки минимально проиграли голландкам
Вчера 20:08
Из зоны АТО на Сумщину вернулись пиротехники
Вчера 17:51
В Конотопе закончился карантин
Вчера 17:41
Разбой в Шосткинском районе: семью связали и отняли деньги
Вчера 17:30
В Сумах задумали посчитать мобильность населения
Вчера 17:29
Пытаясь согреться электрообогревателями, на Шосткинщине погиб 78-летний пенсионер
Вчера 17:26
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.