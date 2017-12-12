Жінки, що прославили Україну Своєю багатогранною діяльністю ці видатні українські жінки вплинули на розвиток і становлення української держави. Вони внесли вагомий вклад в культуру, мистецтво, освіту, літературу і багато інших сфер життя України. А також протягом усієї багатовікової історії щиро вболівали за свою країну та її соціально-економічний розвиток. Українська жінка – особливий феномен, що не має аналогів у світі!

Велика київська княгиня Ольга

Видатна історична постать, одна із золотих сторінок нашої багатовікової історії. Вона була дружиною князя Ігоря І і матір’ю Святослава І Хороброго. Ця мудра, сильна, харизматична жінка на цілих 17 років стала правителем Київської Русі — однієї з наймогутніших держав того часу.

Ліна Костенко

Видатна українська письменниця, поетеса, почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів. Ліна Костенко є лауреатом Шевченківської премії, премії Антоновичів, премії Петрарки, Міжнародної літературно-мистецької премії ім. О.Теліги, вона нагороджена Почесною відзнакою Президента України і Орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Анна Ярославна або Анна Київська

Донька Великого князя Київського Ярослава I Мудрогота його другої дружини — дочки короля Шотландії і Швеції Інгігерди (Ірини), онука по матері Улофа III Шетконунга, друга дружина французького короля Генріха I Капета, королева Франції, мати майбутнього короля Філіпа І, прабабцею майже 30 французьких королів!

Роксолана або Хюррем Султан

Видатна постать історичної доби ХІV століття. Ця легендарна жінка стала великою Роксоланою, що в перекладі з турецької означає «жінка з Русі» і запам’яталась в історії як найяскравіша правителька Османської імперії, яка змогла повернути хід історії так, як потрібно було їй.

Леся Українка

Видатна українська письменниця, поетеса, перекладач і культурна діячка. Багато її творів визнані шедеврами світової літератури. Перший свій вірш вона написала у дев’ять років, останній – у 40 років. Всього Леся Українка написала біля 270 віршів, а ще поеми і віршовані драматичні твори.

Соломія Крушельницька

Легенда оперної сцени, Вагнерівська примадонна XX століття. Вона з тріумфом виступала на сценах багатьох оперних театрів світу, зокрема Кремони, Трієста, Одеси, Львова, Буенос-Айреса, Варшави, Петербурга, Парижа, Неаполя, Риму, Генуї, Мілану та інших. У 1904 на запрошення Дж. Пуччіні виконала партію Батерфляй в його оновленій опері “Чіо-Чіо-сан” в театрі “Гранде” в Північній Італії. Після її блискучого виконання ця опера здобула всесвітнє визнання, а зворушений і вдячний Пуччіні надіслав Крушельницькій свій портрет із написом: “Найпрекраснішій і найчарівнішій Баттерфляй”. Співати з Соломією на одній сцені вважали за честь Енріко Карузо, Тітта Руффо, Федір Шаляпін.

Наталія Полонська-Василенко

Одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, авторка майже 200 наукових праць у царині історії Запоріжжя та Південної України. Її археографічні студії стали одним із джерел розвитку української історичної науки. Дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, академік Української Вільної Академії наук та Міжнародної Академії наук у Парижі, Професор Українського вільного університету у Празі та Мюнхені.

Ада Роговцева

Відома українська акторка театру та кіно, Народна артистка України, професор Національного університету культури, Герой України. Ада Миколаївна лауреат числених премій, володар багатьох звань, орденів і нагород. Вона зіграла дуже багато визначних ролей у театрі і кіно, її внесок в українську культуру величезний. І, навіть, сьогодні продовжує нас дивувати своїм талантом, акторка часто з’являється на телеекранах у сучасних кінострічках та різноманітних проектах.

Марія Заньковецька

Актриса і театральна діячка, провідна зірка українського театру кінця ХІХ і початку ХХ століть. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки.

Євгенія Мірошниченко

Відома українська оперна співачка, педагог, професор. Талановта українка з лірико-колоратурним сопрано була солісткою Київського театру опери та балету, виступала на багатьох світових сценах. Євгенія Семенівна за своє життя здобула всесвітнє визнаня і отримала багато нагород, серед яких: звання Героя України, Кавалер ордена Ярослава Мудрого, ордена «За розбудову України», ордена Слави «На вірність Вітчизні», ордена «Знак Пошани», «За досягнення в культурі», міжнародної нагороди — ордена св. Станіслава, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, лауреат Міжнародного конкурсу вокалістів у Тулузі, володарка Почесного титулу «Зірка українського мистецтва» та інші.

Катерина Білокур

Українська художниця, майстер народного декоративного живопису, представниця «наївного мистецтва». Талановита українка, яка дивовижною силою своєї фантазії передавала на полотні незвичайну красу, розмаїття квітів рідної землі. Якось на виставці у Парижі всесвітньо відомий митець Пабло Пікасо побачив полотна української художниці, він був вражений талантом майстрині. “Якби у Франції була така жінка, ми б змусили весь світ говорити про неї”, — захоплено сказав художник.

Маруся Чурай

Напівлегендарна українська народна співачка та поетеса часів Хмельниччини. Їй приписують авторство низки відомих у народі пісень: «Ой не ходи, Грицю», «Котилися вози з гори», «Засвіт встали козаченьки» та багато інших українських пісень, що за кілька століть уже стали народними.

Квітка (Квітослава-Орися) Цісик

Американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна і блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень. Пісня «Ти осяюєш моє життя» (англ. “You Light Up My Life”), яку вона виконала для однойменного фільму, отримала 1978 року «Оскар» і «Золотий глобус» у категорії «Найкраща пісня до фільму», а також номінувалася на нагороду «Греммі» у категорії «Пісня року»

Джерело: uaua.world