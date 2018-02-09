Скандал между Минобороны и военной прокуратурой Украины: самоубийства в армии

Прокуроры говорят о серьезных последствиях посттравматического синдрома среди военных, которые длительное время находятся в зоне боевых действий.

Минобороны же отрицает какие-либо проблемы. Мол, количество самоубийств в армии "на таком же уровне, как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту".

Пока чиновники спорят, украинские военные умирают не на поле боя.

Статистика прокуратуры

В 2016 году самоубийство в зоне АТО совершили 63 военнослужащих. С тех пор статистика ухудшилась, утверждают в прокуратуре.

В среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2 – 3 военнослужащих, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (на территории боевых действий). В среднем в неделю 2-3 человека", – сказал он.

"Это те, кто находится в зоне АТО", – уточнил прокурор, добавив, что ведение статистики самоубийств среди участников боевых действий не в компетенции военной прокуратуры.

Матиос подчеркнул, что участие в боях на востоке Украины приняли более 500 тысяч человек.

"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те, или иные признаки посттравматического синдрома, который состоит и в жестокости в семье, и в агрессии, и в не восприятии мирной жизни", – добавил он.

Ответ Минобороны

В Министерстве обороны утверждают, что заявления военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности.

"Это заявления чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", – заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский.

Он отметил, что количество самоубийств в армии "на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту", при этом конкретных цифр так и не назвал, сославшись на государственную тайну.

"Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайне", – подчеркнул он.

Журналисты требовали озвучить цифры по количеству самоубийств, однако представители Минобороны отказались это делать, ссылаясь на то, что это ограниченная информация для внутреннего пользования.

Что касается других случаев и преступлений, связанных с военными, в Минобороны заявили о тенденции к уменьшению таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16 % меньше случаев с употреблением наркотических средств", - добавил Грунтковский.

У Матиоса свои данные

Главный военный прокурор Анатолий Матиос настаивает на том, что в армии сейчас сохраняется высокий уровень самоубийств и обвиняет Минобороны во лжи.

"О печальной лжи о суицидах в армии начальника управления морально-психологического обеспечения МОУ Грунтковского (лучше бы молчал). За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) - эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто. Большинство самоубийц – совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения", – заявляет Матиос.

По его словам, это "ужасная правда и данные о самоубийцах не являются и не могут быть тайными".

По словам Матиоса, в последнее время военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома и предотвращению случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

"Только по данным Единого реестра из почти 313 тысяч участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТРС - не учитывает никто", - отмечает прокурор.

Он указывает, что прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества.

"Должен кричать о том, что в феврале 2017 региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, а потому соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49,9 миллионов гривен до 21,9 миллионов гривен (или на 56,1%)", – отмечает Матиос.

В то же время в 2018 году на указанные цели в госбюджете по сравнению с 2016 - 2017 годами увеличено финансирование и предусмотрено 109 миллионов гривен.

"Но печальные реалии нашей жизни свидетельствуют – наличие значительного материального ресурса не гарантирует его рационального и эффективного использования", - констатирует Матиос.

"Если не говорить о беде и ничего не делать - и дальше будет бредом "процветать" в СМИ ложь генерала Грунтковского", – заявляет прокурор.

Последние случаи

В Минобороны заявляют о тенденции к уменьшению небоевых потерь, однако только за последние недели произошло несколько серьезных происшествий.

14 февраля, в Широкино на почве неуставных отношений двое морпехов расстреляли четверых своих сослуживцев. Убийцы заявляют о дедовщине и издевательствах со стороны своих жертв. Но в Минобороны все отрицают.

18 февраля, в одной из воинских частей в зоне АТО, в результате неосторожного обращения с оружием, военнослужащий ранил сослуживца.

Сообщается, что раненому на месте оказали неотложную медицинскую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение, однако медики не смогли его спасти.

Военнослужащий, который стрелял, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Источник: "Корреспондент"