27 февраля в истории 27 февраля именины празднуют: Кирилл, Георгий, Исаакий, Константин, Михаил, Рафаил, Федор.

Международный день полярного медведя

Знаменательные события

1411 - в шотландском городе Сент-Эндрюсе был основан один из старейших университетов

1494 - Киев получил Магдебургское право

1598 - Земский собор избрал царем Бориса Годунова и принес ему присягу на верность

1879 - получен искусственный подсластитель сахарин Сахарин (saccharine)

1883 - композитор Оскар Гаммерштайн запатентовал первую машину, которая скручивает сигары

1900 - создан футбольный клуб "Бавария"

1918 - начало похода Сечевых Стрельцов против советских войск, напавших на Украину

1919 - комиссия Антанты провела встречу с украинским атаманом Семеном Петлюрой

1932 - созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.

1932 - английский физик Джеймс Чедвик открыл нейтрон - нейтральную элементарную частицу

1939 – Союз советских музыкантов Украины переименовали в Союз советских композиторов Украины

1942 - массовые расстрелы в Бабьем Яру немецкими оккупантами членов украинского националистического подполья

1943 - принято постановление об возобновления работы школ в регионах Украины, освобожденных от нацистов

1952 - ООН впервые провела заседание в новой штаб-квартире в Нью-Йорке

1964 - спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат Мезоскаф «Огюст Пикар»

1965 - состоялся первый полет первого в мире широкофюзеляжного транспортного самолета АН-22 ( "Антей"), созданного в КБ О. К. Антонова

1971 - альбом «Pearl» Дженис Джоплин возглавил чарт и находился на вершине хит-парада девять недель

1974 - в Нью-Йорке миллионным тиражом вышел первый номер еженедельного журнала People, рассказывает новости о жизни звезд шоу-бизнеса

1980 - триумфе Глории Гейнор на "Грэмми" - ее хит "I Will Survive" назван лучшей «диско-записью года».

1990 - Верховный Совет СССР создал новую должность - президент СССР

1991 - Верховный Совет Украинской ССР утвердил Конвенцию о правах ребенка

1997 - объявлено об успешном клонировании овечки Долли

2014 – войска российского спецназа в военной форме без опознавательных знаков захватили здания парламента и Совета министров Крыма и повесили над ними российские флаги

2015 – в Москве около Кремля застрелен один из главных лидеров политической оппозиции путинского режима, бывший вице-премьер правительства России Борис Немцов

27 февраля родились

272 - Константин Великий римский император (4 век)

1807 - Генри Лонгфелло, американский поэт, автор "Песни о Гайавате"

1831 - Николай Ге русский живописец, мастер портретов, исторических и религиозных полотен

1873 - Энрико Карузо, итальянский оперный певец. Благодаря исключительному владению дыханием, безупречной интонации и, главное, высокой исполнительской культуре стал легендой вокального искусства ХХ века, образцом для будущих поколений оперных теноров

1887 - Петр Нестеров русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа, штабс-капитан

1899 - Чарлз Бест канадский врач и физиолог

1902 - Джон Стейнбек, американский писатель, лауреат Нобелевской премии

1904 - Леонид Смелянский, украинский писатель, автор произведений «Новая усадьба», «Машинисты», «Периферия»

1913 - Ирвин Шоу, американский писатель, написал «Богач, бедняк», «Молодые львы», «Нищий, вор»

1922 - Гелена Великанова советская эстрадная певица, Народная артистка России

1930 - Джоан Вудворту, американская киноактриса, жена Пола Ньюмена, лауреат "Оскара" за фильм "Три лица Евы"

1932 - Евгений Урбанский советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1932 - Элизабет Тейлор, американская актриса (дважды завоевывала «Оскар» и 8 раз выходила замуж и разводилась

1939 - Кензо, выдающийся японский дизайнер, модельер, парфюмер

1947 - Джузеппе Бертолуччи, итальянский режиссер, сценарист и продюсер

1956 - Анне Вески, прославленная эстонская певица

1957 - Татьяна Догилева, русская актриса («Забытая мелодия для флейты», «Блондинка за углом» и многие другие)

1971 - Розонда "Чили" Томас, вокалистка американского ритм-н-блюзового трио TLC

1978 - Каха Каладзе, грузинский футболист, защитник "Милана"

1980 - Челси Клинтон, дочь бывшего президента США Билла Клинтона

Умерли 27 февраля

1425 - Василий I великий князь московский (1389-1425)

1664 – Иван Богун, украинский козацкий полковник, расстрелян поляками под Новгород - Северским

1887 - Александр Бородин русский композитор и ученый-химик

1927 - Владимир Михельсон российский физик и геофизик, метеоролог, академик

1936 - Иван Павлов русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат

1939 - Надежда Крупская русская революционерка, советский партийный деятель, супруга В.И. Ленина

1973 - Степан Шкурат советский актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР

2000 - Марина Левтова советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России

2015 - Борис Немцов российский политик, государственный и общественный деятель.