28 февраля в истории 28 февраля именины празднуют: Арсений, Алексей, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Софья.

Международный день редких заболеваний

Знаменательные события

1066 - открылось Вестминстерское аббатство

1654 - польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой

1716 - началась экспедиция российского капитана Биловича-Черкасского на Каспий, в результате которой была составлена первая карта Каспийского моря

1732 - в Петербурге открылся Кадетский корпус - первое в России военное (сухопутное) учебное заведение

1825 - заключена конвенция о разграничении владений России и Англии в Северной Америке

1854 - основана Республиканская партия США

1913 - Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома

1919 - делегация ЗУНР отказалась от условий перемирия с Польшей, которые накануне предложила Антанта

1921 - в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступили под лозунгами «Советы без коммунистов», «Власть советам, а не коммунистам». В марте восстание было жестоко подавлено войсками Красной армии

1922 - осуществлена первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в третьей студии МХТ

1933 - после провокационного поджога рейхстага, состоявшегося в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы

1940 - советский летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем

1955 - состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин

1971 - в Лихтенштейне подтвержден законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах

1984 - Майкл Джексон выиграл почти все награды «Грэмми» - восемь, чем установил своеобразный, до сих пор непревзойденный рекорд

1986 - в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетный во всем мире политический деятель. Убийца не найден до сих пор

1995 - зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины (СДПУ)

1996 - через четыре года после подачи заявки Россия официально принята в Совет Европы и стала ее 39-м членом

2000 - Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне

28 февраля родились

1533 - Мишель Ейкем де Монтень, французский философ, эссеист-моралист («Опыты»), общественный деятель

1663 - Томас Ньюкомен английский изобретатель

1683 - Рене Реомюр французский естествоиспытатель

1690 - Алексей Петрович царевич, наследник российского престола, старший сын царя Петра I

1802 - Эрнст Фридрих Цвирнер немецкий архитектор, создатель Кельнского собора

1812 - Бертольд Ауэрбах, немецкий писатель

1820 - Джон Тенниэл, известный английский художник-карикатурист

1824 - Чарльз Блонден (Жан-Франсуа Гравель), французский акробат, который 30 июня 1859 первым в мире прошел по тросу над Ниагарским водопадом

1866 - Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, филолог и философ

1880 - Мартирос Сарьян армянский художник

1881 - Па́вел Федо́тович Алёшин,советский архитектор и педагог, близкий друг публициста В. В. Шульгина. Действительный член Академии архитектуры УССР, почетный член Академии строительства и архитектуры УССР, доктор архитектуры

1886 - Макс Юлиус Фридрих Фасмер, лингвист, автор этимологического словаря русского языка

1887 - Сергей Эдуардович Борткевич, украинский композитор и пианист

1888 - Василий Михайлович Чечвянский (Губенко), юморист, сатирик, брат Остапа Вишни

1893 - Всеволод Пудовкин советский кинорежиссер, теоретик кино

1901 - Лайнус Полинг американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий

1920 - Алексей Смирнов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1926 - Светлана Аллилуева-Сталина (Светлана Иосифовна Джугашвили), дочь Иосифа Джугашвили

1938 - украинский дирижер Стефан Васильевич Турчак

1940 - Владислав Андреевич Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника «Аргументы и факты»

1941 - Виктор Туганаев советский и российский эколог, писатель, профессор, Заслуженный деятель науки РФ

1942 - Брайан Джонс (Bryn Jones), рок-певец, участник группы «The Rolling Stones»

1947 - Татьяна Васильева советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Народная артистка РФ

1960 - Дороти Стрэттен канадская модель и актриса

1963 - Сергей Маврин, российский рок-музыкант, участник групп "Ария" и «Маврик»

1979 - Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)

1979 - Себастьен Бурдэ, французский автогонщик, четырехкратный чемпион серии ChampCar, пилот Формулы-1

Умерли 28 февраля

1848 - Джон Куинси Адамс 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России 1918 - Николай Дубовской русский художник-живописец, педагог

1936 - Шарль Николь французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат

1951 - Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион

1951 - Всеволод Вишневский советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент

1978 - Эрик Рассел английский писатель-фантаст

1986 - Улоф Пальме шведский политик, дважды премьер-министр Швеции

2006 – Оуен Чемберлен, американский физик, творец атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии 1959 года

2006 – Александр Алексеевич Шалимов, украинский хирург, один из основателей украинской школы хирургии

2011 - Анни Жирардо французская актриса театра и кино.