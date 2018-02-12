28 февраля в истории

Знаменательные события
1066 - открылось Вестминстерское аббатство
1654 - польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой
1716 - началась экспедиция российского капитана Биловича-Черкасского на Каспий, в результате которой была составлена первая карта Каспийского моря
1732 - в Петербурге открылся Кадетский корпус - первое в России военное (сухопутное) учебное заведение
1825 - заключена конвенция о разграничении владений России и Англии в Северной Америке
1854 - основана Республиканская партия США
1913 - Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома
1919 - делегация ЗУНР отказалась от условий перемирия с Польшей, которые накануне предложила Антанта
1921 - в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, которые требовали ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступили под лозунгами «Советы без коммунистов», «Власть советам, а не коммунистам». В марте восстание было жестоко подавлено войсками Красной армии
1922 - осуществлена первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» Карло Гоцци в третьей студии МХТ
1933 - после провокационного поджога рейхстага, состоявшегося в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ «О защите республики», которым отменялись все основные гражданские свободы
1940 - советский летчик-испытатель Владимир Федоров совершил первый в мире полет на ракетопланере с жидкостно-реактивным двигателем
1955 - состоялось торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин
1971 - в Лихтенштейне подтвержден законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах
1984 - Майкл Джексон выиграл почти все награды «Грэмми» - восемь, чем установил своеобразный, до сих пор непревзойденный рекорд
1986 - в центре Стокгольма двумя выстрелами убит премьер-министр Швеции Улофа Пальме, авторитетный во всем мире политический деятель. Убийца не найден до сих пор
1995 - зарегистрирована Социал-демократическая партия Украины (СДПУ)
1996 - через четыре года после подачи заявки Россия официально принята в Совет Европы и стала ее 39-м членом
2000 - Ирак и Сирия восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне
28 февраля родились
1533 - Мишель Ейкем де Монтень, французский философ, эссеист-моралист («Опыты»), общественный деятель
1663 - Томас Ньюкомен английский изобретатель
1683 - Рене Реомюр французский естествоиспытатель
1690 - Алексей Петрович царевич, наследник российского престола, старший сын царя Петра I
1802 - Эрнст Фридрих Цвирнер немецкий архитектор, создатель Кельнского собора
1812 - Бертольд Ауэрбах, немецкий писатель
1820 - Джон Тенниэл, известный английский художник-карикатурист
1824 - Чарльз Блонден (Жан-Франсуа Гравель), французский акробат, который 30 июня 1859 первым в мире прошел по тросу над Ниагарским водопадом
1866 - Вячеслав Иванов, русский поэт-символист, филолог и философ
1880 - Мартирос Сарьян армянский художник
1881 - Па́вел Федо́тович Алёшин,советский архитектор и педагог, близкий друг публициста В. В. Шульгина. Действительный член Академии архитектуры УССР, почетный член Академии строительства и архитектуры УССР, доктор архитектуры
1886 - Макс Юлиус Фридрих Фасмер, лингвист, автор этимологического словаря русского языка
1887 - Сергей Эдуардович Борткевич, украинский композитор и пианист
1888 - Василий Михайлович Чечвянский (Губенко), юморист, сатирик, брат Остапа Вишни
1893 - Всеволод Пудовкин советский кинорежиссер, теоретик кино
1901 - Лайнус Полинг американский химик, кристаллограф, лауреат двух Нобелевских премий
1920 - Алексей Смирнов советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР
1926 - Светлана Аллилуева-Сталина (Светлана Иосифовна Джугашвили), дочь Иосифа Джугашвили
1938 - украинский дирижер Стефан Васильевич Турчак
1940 - Владислав Андреевич Старков, один из организаторов и главный редактор еженедельника «Аргументы и факты»
1941 - Виктор Туганаев советский и российский эколог, писатель, профессор, Заслуженный деятель науки РФ
1942 - Брайан Джонс (Bryn Jones), рок-певец, участник группы «The Rolling Stones»
1947 - Татьяна Васильева советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, Народная артистка РФ
1960 - Дороти Стрэттен канадская модель и актриса
1963 - Сергей Маврин, российский рок-музыкант, участник групп "Ария" и «Маврик»
1979 - Андрей Несмачный, украинский футболист, игрок клуба "Динамо" (Киев)
1979 - Себастьен Бурдэ, французский автогонщик, четырехкратный чемпион серии ChampCar, пилот Формулы-1
Умерли 28 февраля
1848 - Джон Куинси Адамс 6-й президент США (1825–1829), первый официальный посланник США в России 1918 - Николай Дубовской русский художник-живописец, педагог
1936 - Шарль Николь французский врач и микробиолог, Нобелевский лауреат
1951 - Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион
1951 - Всеволод Вишневский советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент
1978 - Эрик Рассел английский писатель-фантаст
1986 - Улоф Пальме шведский политик, дважды премьер-министр Швеции
2006 – Оуен Чемберлен, американский физик, творец атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии 1959 года
2006 – Александр Алексеевич Шалимов, украинский хирург, один из основателей украинской школы хирургии