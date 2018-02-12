1 марта в истории 1 марта День ангела празднуют: Илья, Антонина, Даниил (Данила), Евдокия, Павел, Самуил.

Междкнародный день котов

Всемирный день комплимента

День «Ноль дискриминации»

Всемирный день гражданской обороны

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом

Знаменательные события

1360 - Король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из величайших поэтов Англии

1420 - Папа Римский Мартин V призвал христиан к крестовым походам против чешских гуситов

1498 - Васко да Гама приплыл в Мозамбик

1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний

1564 - в России в типографии основателя украинского книгопечатания Ивана Федорова и Петра Мстиславца вышла первая печатная книга - «Апостол»

1565 - в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей

1767 - пзгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III

1780 - Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство

1790 - первая перепись населения США. По его итогам в стране проживали 3 929 214 человек включительно с неграми-рабами. Индейцы в переписи не учитывались

1799 - В Петербурге запрещено танцевать вальс

1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство

1872 - в Йеллоустоуне открылся первый Национальный парк США

1873 - Ремингтон начал производство первой пишущей машинки

1881 - в Петербурге народники убили царя Александра II

1912 - в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м)

1928 - в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F

1930 - в СССР по состоянию на этот день закрыто 6 715 церквей, часть из них разрушена, многие «служители культа» сосланы или расстреляны

1943 - в Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы

1954 - США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане (сегодня атолл Бикини — часть Республики Маршалловы Острова)

1961 - Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира

1966 - Советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности планеты Венеры

1977 - в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.

1991 - шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требование (отставка Горбачева)

1995 – в подъезде своего дома был убит Владислав Листьев - советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ 1997 - в украинской столице открылся крупнейший книжный рынок в городе «Петровка»

2000 - бой в Аргунском ущелье в ходе второй Чеченской войны, когда погибла целая рота псковских десантников

1 марта родились

1445 - Сандро Боттичелли итальянский живописец эпохи Возрождения 1545 - Томас Бодли, английский дипломат и основатель Bodleian Library в Оксфорде

1760 - Камиль Демулен, деятель Великой французской революции

1824 - Бедржих Сметана, чешский композитор; создал национальную чешскую оперу

1810 - Шопен Фридерик, польский композитор и пианист (другая возможная дата - 22 февраля)

1870 - Эжен Мишель Антониади, французский астроном

1892 - Акутагава Рюноскэ японский писатель, классик новой японской литературы

1900 - Курт Вайль, немецкий композитор и дирижер, работавший с Бертольдом Брехтом

1904 - Гленн Миллер, американский тромбонист, аранжировщик, лидер биг-бэндов

1906 - Вера Менчик русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин

1912 - Борис Черток советский и российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН 1922 - Ицхак Рабин израильский политический деятель, премьер-министр Израиля, Нобелевский лауреат

1930 - Иван Иванович Билык украинский и советский писатель-романист, переводчик 1931 - Горбачев Михаил Сергеевич, первый и последний президент СССР

1937 - Евгений Дога молдавский и советский композитор, дирижёр, педагог, Народный артист СССР 1938 - Борислав Брондуков советский и украинский актер, Народный артист Украинской ССР

1948 - Ирина Купченко советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1963 - Томас Андерс немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы «Modern Talking»

Умерли 1 марта

1953 - Александр Остужев русский и советский актер, Народный артист СССР

1958 - Джакомо Балла итальянский художник, один из основателей футуризма

1971 - Изольда Извицкая советская актриса театра и кино

1973 - Лев Арцимович советский физик, академик

1981 - Макс Уолдман американский театральный фотограф

1995 - Владислав Листьев советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ.