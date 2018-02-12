1 марта в истории

Знаменательные события
1360 - Король Англии Эдуард III за 16 фунтов выкупил из французского плена 19-летнего Джеффри Чосера, который стал его камердинером, оруженосцем, а впоследствии - одним из величайших поэтов Англии
1420 - Папа Римский Мартин V призвал христиан к крестовым походам против чешских гуситов
1498 - Васко да Гама приплыл в Мозамбик
1555 - Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний
1564 - в России в типографии основателя украинского книгопечатания Ивана Федорова и Петра Мстиславца вышла первая печатная книга - «Апостол»
1565 - в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4 000 жителей
1767 - пзгнание ордена иезуитов из Испании королем Карлом III
1780 - Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство
1790 - первая перепись населения США. По его итогам в стране проживали 3 929 214 человек включительно с неграми-рабами. Индейцы в переписи не учитывались
1799 - В Петербурге запрещено танцевать вальс
1869 - Дмитрий Менделеев составил таблицу системы элементов, в основе которой лежала их атомная масса и химическое сходство
1872 - в Йеллоустоуне открылся первый Национальный парк США
1873 - Ремингтон начал производство первой пишущей машинки
1881 - в Петербурге народники убили царя Александра II
1912 - в Сент-Луисе Альберт Берри совершил первый прыжок с парашютом из самолета в полете (высота 460 м)
1928 - в США доктор Герберт Эванс открыл шестой витамин, соответственно и названный витамином F
1930 - в СССР по состоянию на этот день закрыто 6 715 церквей, часть из них разрушена, многие «служители культа» сосланы или расстреляны
1943 - в Нью-Йорке проведена массовая демонстрация в поддержку евреев Европы
1954 - США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини в Тихом океане (сегодня атолл Бикини — часть Республики Маршалловы Острова)
1961 - Президент США Джон Кеннеди объявил о создании Корпуса Мира
1966 - Советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире достигла поверхности планеты Венеры
1977 - в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде.
1991 - шахтеры Донбасса начали забастовку, впервые выдвинув политические требование (отставка Горбачева)
1995 – в подъезде своего дома был убит Владислав Листьев - советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ 1997 - в украинской столице открылся крупнейший книжный рынок в городе «Петровка»
2000 - бой в Аргунском ущелье в ходе второй Чеченской войны, когда погибла целая рота псковских десантников
1 марта родились
1445 - Сандро Боттичелли итальянский живописец эпохи Возрождения 1545 - Томас Бодли, английский дипломат и основатель Bodleian Library в Оксфорде
1760 - Камиль Демулен, деятель Великой французской революции
1824 - Бедржих Сметана, чешский композитор; создал национальную чешскую оперу
1810 - Шопен Фридерик, польский композитор и пианист (другая возможная дата - 22 февраля)
1870 - Эжен Мишель Антониади, французский астроном
1892 - Акутагава Рюноскэ японский писатель, классик новой японской литературы
1900 - Курт Вайль, немецкий композитор и дирижер, работавший с Бертольдом Брехтом
1904 - Гленн Миллер, американский тромбонист, аранжировщик, лидер биг-бэндов
1906 - Вера Менчик русская шахматистка, первая чемпионка мира по шахматам среди женщин
1912 - Борис Черток советский и российский ученый, конструктор ракетной техники, академик РАН 1922 - Ицхак Рабин израильский политический деятель, премьер-министр Израиля, Нобелевский лауреат
1930 - Иван Иванович Билык украинский и советский писатель-романист, переводчик 1931 - Горбачев Михаил Сергеевич, первый и последний президент СССР
1937 - Евгений Дога молдавский и советский композитор, дирижёр, педагог, Народный артист СССР 1938 - Борислав Брондуков советский и украинский актер, Народный артист Украинской ССР
1948 - Ирина Купченко советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1963 - Томас Андерс немецкий поп-певец, актер и композитор, бывший солист группы «Modern Talking»
Умерли 1 марта
1953 - Александр Остужев русский и советский актер, Народный артист СССР
1958 - Джакомо Балла итальянский художник, один из основателей футуризма
1971 - Изольда Извицкая советская актриса театра и кино
1973 - Лев Арцимович советский физик, академик
1981 - Макс Уолдман американский театральный фотограф
1995 - Владислав Листьев советский телеведущий и тележурналист, первый Генеральный директор ОРТ.