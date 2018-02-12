Аренда жилья в 2018: новые правила и цены Правительство планирует поменять правила аренды жилья и вывести этот рынок из тени. В Кабинете министров готовят законопроект, где пропишут как жильцы будут вселяться, получать прописку и каким будет механизм выселения. Все это повлияет и на цену съема квартир, предупреждают риелторы.

Киевлянин Александр Билошицкий несколько лет снимал на окраине столицы трехкомнатную квартиру за четыре тысячи гривен. Теперь владелица решила ее продать, а парень в поисках нового жилья. Оказалось, что цены кусаются. "Нормальная двухкомнатная квартира стартует от восьми тысяч, однокомнатная – пять тысяч, но очень в плохом состоянии. Теперь смотрю жилье в пригороде Киева, буду ездить на маршрутках", – сетует Александр.

Цены на аренду квартир за прошлый год подскочили на 15-20% по всей стране. Подорожало даже жилье без ремонта и на окраинах городов. Ведь на такие квартиры есть спрос среди тех, у кого скромный бюджет.

Аренда однокомнатной квартиры в Киеве в среднем стоит семь-восемь тысяч гривен, за шесть можно найти такую же в Одессе, хотя в целом от столицы здесь цены не сильно отличаются. По 4800 грн можно снимать жилье во Львове и Днепре.

На повышение цен на аренду влияет рост курса доллара и подорожание коммунальных услуг. По прогнозам Министерства экономического развития, тарифы в течение года вырастут на 18%.

"В старых домах коммунальные платежи немного выше, чем в новых комплексах. Старые дома более холодные. Комунальные платежи за хрущевку – пять тысяч гривен в месяц, а за новую квартиру, которая больше площадью, – три тысячи гривен", – отмечает эксперт по недвижимости Иван Кудояр.

К тому же, в поисках лучшей жизни все больше людей переезжают в мегаполисы. Поэтому арендодатели и поднимают цены.

"Высокие цены держатся до конца мая. Начиная с июля по август цены падают, потому что студенты разъезжаются, квартиры освобождаются – снять квартиру в летний период можно намного дешевле", – советует аналитик рынка недвижимости Елена Маленкова.

Следующее рост стоимости аренды состоится уже в сентябре, прогнозируют аналитики, именно тогда цены повысятся на 10-15% процентов.

Напомним, украинские города-миллионники возглавили мировой рейтинг соотношения заработной платы и цен на аренду жилья. Украинцы, проживающие в мегаполисах, отдают за квартиру почти все заработанное.

Источник: "Сегодня"