Что принесет украинцам март: погода, выходные, перевод времени Совсем скоро в Украине начинается весна, а это значит, грядут новые изменения. Погода в марте особо не порадует, зато у украинцев будет четыре выходных подряд, военным наконец-то поднимут пенсии, а страховые выплаты за производственные травмы увеличатся.

Весна наступит только в середине марта

Конец февраля в Украине выдался довольно холодным, а в некоторых регионах Украины температура опускалась до -20 мороза. Метеорологи отмечают, что весна слегка затянется, а начало марта не сможет порадовать теплой погодой.

Потепление ожидается только во второй половине месяца. В первых числах марта ожидаются осадки, а температура воздуха в центральной части страны днем будет варьироваться от -7 до -9, ночью ожидается до -13 мороза.

На востоке Украины будет чуть теплее: так, днем столбик термометра поднимется до -3, а ночью будет от -6 до -8 мороза.

Напомним, что в начале февраля на биологической станции ХНУ имени В. Н. Каразина в селе Гайдары Змиевского района сурок Тимка ІІІ спрогнозировал настоящую весну как раз в середине марта.

Отдыхать можно будет четыре дня подряд

8 марта в Украине отмечается Международный женский день, в честь которого, в стране традиционный выходной. Так как в этом году праздник выпал на четверг, Кабмин порекомендовал сделать 9 марта также нерабочим днем.

Вместо пятницы предприятия и организации будут работать в субботу, 3 марта. Таким образом, в Украине будет четыре выходных дня подряд, с 8 по 11 марта.

Военным наконец-то поднимут пенсии

Украинским военным обещают повысить пенсии уже больше двух лет, но дальше разговоров дело все никак не зашло. Так, недавно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в фейсбуке написал, как будет происходить повышение пенсий военным.

Он отметил, что пенсии в среднем вырастут на 1500 грн, а перерасчет коснется 498 тыс. военных пенсионеров. Пенсии будут пересчитывать с 1 января 2018 г., а уже в марте и апреле люди смогут получить обновленные выплаты.

Также известно, что для повышения выплат выделят больше 7 млрд грн из Пенсионного фонда.

На время праздников "Укрзализныця" запустит 45 дополнительных рейсов

К Международному женскому дню "Укрзализныця" запустит 45 дополнительных рейсов, об этом рассказывает пресс-служба ведомства. Новые поезда будут курсировать по маршрутам Одесса–Киев, Одесса–Львов, Киев–Ивано-Франковск, Киев–Хмельницкий, Киев–Херсон, Киев–Львов, Днепр–Киев, Киев–Львов, Жмеринк–Киев, Хмельницкий–Киев.

Вырастут страховые выплаты за производственные травмы

Кабинет министров Украины увеличил размер страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и от профессиональных заболеваний, повлекших утрату трудоспособности. Был установлен коэффициент перерасчета страховых выплат с 1 марта 2018 года в размере 1,2, исходя из финансовых возможностей бюджета Фонда социального страхования Украины.

Также будет проведено осовременивание выплат в соответствии с зарплатой, которая была у человека до повреждения здоровья. Для повышения выплат в бюджете Фонда соцстрахования на этот год предусмотрено 2,1 млрд грн.

Если, после перерасчета размер выплаты будет меньше минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2017 г., то установится новый размер страховой выплаты с учетом процента потери трудоспособности и размера минималки (3 200 грн.)

Нужно будет перевести часы на летнее время

В последнюю неделю марта Украина традиционно переходит на летнее время. Так, этой весной, часы будут переводиться на час вперед, в ночь с субботы на воскресенье, а именно 25 марта, в 03:00.

Источник: segodnya.ua