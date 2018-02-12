Крым будет судиться с Украиной за блэкаут

Российские власти аннексированного Крыма готовят десятки исков в суды Украины с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова. Об этом руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при "правительстве" Крыма Александр Молохов сказал: "Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов, в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление".

По его словам, иски будут подаваться в течение года.

"Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно", – подчеркнул Молохов.

Он напомнил, что хозяйственный суд Киева вообще не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 млн рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после вооруженной аннексии Крыма Россией.

"Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск в Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге", – заявил Молохов.

Напомним, в ноябре 2015 года были повреждены четыре ЛЭП, в результате чего Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста состороны соседней России. Последняя его нитка была запущена в мае 2016 года. С тех пор на энергомосту неоднократно происходили аварии.

Источник: "Корреспондент"