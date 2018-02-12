2 марта в истории

Знаменательные события
1796 - Французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией
1831 - Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Все - плохие признаки»
1836 - в городке Вашингтон-на-Бразоси на съезде американцев Техаса была провозглашена независимость этого штата от Мексики
1837 - Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта»
1911 - в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого
1917 - в Петрограде основали Временный Украинский революционный комитет
1923 - в США вышел в свет первый номер журнала «Time» - 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей
1930 - в газете «Правда» опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов» о «перегибах на местах», допущенных при коллективизации
1949 - завершился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часов и был осуществлен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress)
1956 - Марокко стала независимым султанатом во главе с Мухаммедом V
1958 - английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду
1962 - в Бирме произошел государственный переворот - премьер-министр генерал Неон распустил правительство, объявил о создании Революционного совета и выдвинул программу "Бирманский путь к социализму"
1969 - начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский
1972 - с мыса Канаверал (штат Флорида) в направлении к Юпитеру стартовал космический аппарат "Пионер-10
1983 - в Великобритании продемонстрирован первый компакт-диск
1992 - начало конфликта в Приднестровье
1993 - основана Академия медицинских наук Украины
2 марта родились
1760 - Камиль Демулен, французский журналист, активный участник Великой французской революции
1800 - Евгений Боратынский русский поэт
1824 - Константин Ушинский русский педагог, основоположник научной педагогики в России
1859 - Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович), еврейский писатель
1882 - Тесленко Архип, украинский писатель. Произведения Тесленко переиздавались много раз. Самые полные издания: «Из книги жизни», «Полное собрание сочинений», «Сочинения» и др.
1927 - Витольд Шальонек, польский композитор. Первооткрыватель "комбинированных звуков" на деревянных духовых. С 1970 года проводил семинары и курсы по собственной композиторской технике в высших учебных заведениях Дании, Германии, Финляндии, Польши и Словакии
1931 - Томас Вулф, американский писатель
1931 - Михаил Горбачев советский и российский политик и общественный деятель, единственный президент СССР
1936 - Ия Савина, советская и русская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, народная артистка СССР
1938 - Вячеслав Зайцев, известный российский модельер
1942 - Джон Ирвинг, американский писатель
1947 - Юрий Богатырев советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1962 - Джон Бон Джови, американский рок-певец, композитор, лидер группы «Bon Jovi»
1968 - Дэниел Крейг Рафтон - английский актер, нынешний Bond 007
Умерли 2 марта
1282 - Агнесса Чешская чешская святая, сподвижница святой Клары Ассизской
1797 - Хорас Уолпол английский писатель, основатель жанра готического романа
1855 - Николай I российский император (1825-1855)
1895 - Берта Моризо французская художница
1904 – Кошиц Павел Алексеевич, украинский и российский оперный и камерный певец (лирический и лирико-драматический тенор)
1929 – Николай Кузнецов, украинский график и живописец, брат художника Дмитрия Кузнецова, отец оперной певицы Марии Кузнецовой- Бенуа
1939 - Говард Картер английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона
2008 - Софико Чиаурели советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении.