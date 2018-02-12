2 марта в истории 2 марта именины День ангела празднуют: Роман, Карл, Марк, Мария, Федор.

Международный день спички

Знаменательные события

1796 - Французский генерал Наполеон Бонапарт назначен главнокомандующим так называемой Итальянской армией

1831 - Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской в Москве. При обмене кольцами кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Все - плохие признаки»

1836 - в городке Вашингтон-на-Бразоси на съезде американцев Техаса была провозглашена независимость этого штата от Мексики

1837 - Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта»

1911 - в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого

1917 - в Петрограде основали Временный Украинский революционный комитет

1923 - в США вышел в свет первый номер журнала «Time» - 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей

1930 - в газете «Правда» опубликована статья Иосифа Сталина «Головокружение от успехов» о «перегибах на местах», допущенных при коллективизации

1949 - завершился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часов и был осуществлен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress)

1956 - Марокко стала независимым султанатом во главе с Мухаммедом V

1958 - английская экспедиция В. Фукса впервые пересекла Антарктиду

1962 - в Бирме произошел государственный переворот - премьер-министр генерал Неон распустил правительство, объявил о создании Революционного совета и выдвинул программу "Бирманский путь к социализму"

1969 - начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский

1972 - с мыса Канаверал (штат Флорида) в направлении к Юпитеру стартовал космический аппарат "Пионер-10

1983 - в Великобритании продемонстрирован первый компакт-диск

1992 - начало конфликта в Приднестровье

1993 - основана Академия медицинских наук Украины

2 марта родились

1760 - Камиль Демулен, французский журналист, активный участник Великой французской революции

1800 - Евгений Боратынский русский поэт

1824 - Константин Ушинский русский педагог, основоположник научной педагогики в России

1859 - Шолом-Алейхем (Шолом Нохумович Рабинович), еврейский писатель

1882 - Тесленко Архип, украинский писатель. Произведения Тесленко переиздавались много раз. Самые полные издания: «Из книги жизни», «Полное собрание сочинений», «Сочинения» и др.

1927 - Витольд Шальонек, польский композитор. Первооткрыватель "комбинированных звуков" на деревянных духовых. С 1970 года проводил семинары и курсы по собственной композиторской технике в высших учебных заведениях Дании, Германии, Финляндии, Польши и Словакии

1931 - Томас Вулф, американский писатель

1931 - Михаил Горбачев советский и российский политик и общественный деятель, единственный президент СССР

1936 - Ия Савина, советская и русская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР, народная артистка СССР

1938 - Вячеслав Зайцев, известный российский модельер

1942 - Джон Ирвинг, американский писатель

1947 - Юрий Богатырев советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1962 - Джон Бон Джови, американский рок-певец, композитор, лидер группы «Bon Jovi»

1968 - Дэниел Крейг Рафтон - английский актер, нынешний Bond 007

Умерли 2 марта

1282 - Агнесса Чешская чешская святая, сподвижница святой Клары Ассизской

1797 - Хорас Уолпол английский писатель, основатель жанра готического романа

1855 - Николай I российский император (1825-1855)

1895 - Берта Моризо французская художница

1904 – Кошиц Павел Алексеевич, украинский и российский оперный и камерный певец (лирический и лирико-драматический тенор)

1929 – Николай Кузнецов, украинский график и живописец, брат художника Дмитрия Кузнецова, отец оперной певицы Марии Кузнецовой- Бенуа

1939 - Говард Картер английский археолог, открывший гробницу фараона Тутанхамона

2008 - Софико Чиаурели советская и грузинская актриса, Народная артистка Грузии и Армении.



