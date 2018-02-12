3 марта в истории

Знаменательные события
1585 - представлением трагедии Софокла «Царь Эдип» в Виченце открылся театр «Олимпико»
1613 - Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова 1639 - Колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь спонсора Джона Гарварда
1802 - в Вене опубликовано «Лунную сонату» Бетховена
1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном
1861 - российский император Александр II подписал манифест об отмене в стране крепостного права
1866 - в Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины)
1875 - в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе
1915 - в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов - «Рождение нации» с Лилиан Гиш, Мэй Марш и Уоллесом Рейдом в главных ролях
1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий
1918 - подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший поражение и выход России из Первой мировой войны
1920 - в Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста)
1933 - в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха
1943 - закончилась Харьковская наступательная операция
1945 - под давлением США и Советского Союза Финляндия, которая в сентябре 1944 года подписала с СССР соглашение о перемирии, объявила войну Германии, своему недавнему союзнику во 2-й Мировой войне
1947 – вступил в действие первый агрегат Днипровской ГЭС, который был подорван во время Второй мировой войны
1973 - принята Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС)
1978 - на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки выдающегося американского актера Чарли Чаплина, они были найдены через 11 недель около Женевского озера
1985 - на американском телеканале ABC состоялась премьера сериала "Агентство« Лунный свет » с Сибил Шепард и Брюсом Уиллисом в главных ролях
1991 - в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, большинство участников которых высказались за выход этих республик из состава СССР
3 марта родились
1824 - Алексей Абрикосов российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский»
1831 - Джордж Мортимер Пуллман, американский изобретатель, конструктор знаменитых спальных вагонов
1845 - Георг Фердинанд Кантор, немецкий математик, основоположник теории множеств
1847 - Александр Грэхем Белл, американский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения
1899 - Юрий Олеша русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик
1911 - Джин Гарлоу, американская киноактриса, звезда 1930-х годов, известная по прозвищу «Платиновая блондинка»
1914 - Татьяна Окуневская советская актриса театра и кино
1918 - Артур Корнберг американский биохимик, Нобелевский лауреат
1919 - Погорелов Алексей Васильевич, украинский математик
1925 - Римма Маркова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
1929 - Ирина Токмакова советская и российская детская писательница, поэтесса, переводчик
1940 - Георгий Мартынюк советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
1942 - Ион Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров декабрьской революции, президент Румынии
1958 - Миранда Ричардсон, американская актриса («Империя солнца», «Танец с незнакомцем»)
1977 - Ронан Китинг, ирландский поп-певец, вокалист группы «Boyzone»
Умерли 3 марта
1703 - Роберт Гук английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель
1943 – Теофиль Каструба, украинский церковный историк, переводчик, журналист, священник-василиянин
1947 – Филарет Колесса, украинский этнограф, фольклорист, композитор, музыковед и литературовед
1953 - Джеймс Джеффрис американский профессиональный боксер
1973 - Николай Никитин советский архитектор и ученый в области строительных конструкций
1973 - Вера Панова cоветская писательница, кинодраматург
1981 - Олег Даль советский актер театра и кино
1983 - Артур Кестлер британский писатель и журналист
1985 - Иосиф Шкловский советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель
2016 - Наталья Крачковская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.