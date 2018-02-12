3 марта в истории 3 марта именины празднуют: Василий, Виктор, Дорофей, Кузьма, Лев, Феодул, Флавиан.

Всемирный день дикой природы

Всемирный день писателя

Международный день охраны здоровья уха и слуха

Знаменательные события

1585 - представлением трагедии Софокла «Царь Эдип» в Виченце открылся театр «Олимпико»

1613 - Земский собор избрал российским царем Михаила Федоровича Романова 1639 - Колледж, основанный в Бостоне (США), получил имя Гарвард в честь спонсора Джона Гарварда

1802 - в Вене опубликовано «Лунную сонату» Бетховена

1813 - Британия заплатила Швеции за отказ той от союза с Наполеоном

1861 - российский император Александр II подписал манифест об отмене в стране крепостного права

1866 - в Киеве открыта публичная библиотека (теперь - Национальная парламентская библиотека Украины)

1875 - в Париже завершилась провалом премьера оперы «Кармен» Жоржа Бизе

1915 - в Нью-Йорке прошла премьера самого выдающегося немого фильма всех времен и народов - «Рождение нации» с Лилиан Гиш, Мэй Марш и Уоллесом Рейдом в главных ролях

1917 - 3-4 марта в Киеве организована Украинская Центральная Рада (УЦР), объединяющая представителей главных украинских политических партий

1918 - подписан Брест-Литовский мирный договор, ознаменовавший поражение и выход России из Первой мировой войны

1920 - в Москве открылся Дом печати (сегодня – Центральный Дом журналиста)

1933 - в Потсдаме Гитлер провозгласил образование Третьего рейха

1943 - закончилась Харьковская наступательная операция

1945 - под давлением США и Советского Союза Финляндия, которая в сентябре 1944 года подписала с СССР соглашение о перемирии, объявила войну Германии, своему недавнему союзнику во 2-й Мировой войне

1947 – вступил в действие первый агрегат Днипровской ГЭС, который был подорван во время Второй мировой войны

1973 - принята Конвенция «О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (СИТЕС)

1978 - на кладбище в городке Веве (Швейцария) с могилы похищены останки выдающегося американского актера Чарли Чаплина, они были найдены через 11 недель около Женевского озера

1985 - на американском телеканале ABC состоялась премьера сериала "Агентство« Лунный свет » с Сибил Шепард и Брюсом Уиллисом в главных ролях

1991 - в Латвии и Эстонии состоялись референдумы, большинство участников которых высказались за выход этих республик из состава СССР

3 марта родились

1824 - Алексей Абрикосов российский предприниматель, основатель концерна «Бабаевский»

1831 - Джордж Мортимер Пуллман, американский изобретатель, конструктор знаменитых спальных вагонов

1845 - Георг Фердинанд Кантор, немецкий математик, основоположник теории множеств

1847 - Александр Грэхем Белл, американский изобретатель (телефонный аппарат) шотландского происхождения

1899 - Юрий Олеша русский и советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик

1911 - Джин Гарлоу, американская киноактриса, звезда 1930-х годов, известная по прозвищу «Платиновая блондинка»

1914 - Татьяна Окуневская советская актриса театра и кино

1918 - Артур Корнберг американский биохимик, Нобелевский лауреат

1919 - Погорелов Алексей Васильевич, украинский математик

1925 - Римма Маркова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России

1929 - Ирина Токмакова советская и российская детская писательница, поэтесса, переводчик

1940 - Георгий Мартынюк советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1942 - Ион Илиеску, румынский политический деятель, один из лидеров декабрьской революции, президент Румынии

1958 - Миранда Ричардсон, американская актриса («Империя солнца», «Танец с незнакомцем»)

1977 - Ронан Китинг, ирландский поп-певец, вокалист группы «Boyzone»

Умерли 3 марта

1703 - Роберт Гук английский ученый, естествоиспытатель и изобретатель

1943 – Теофиль Каструба, украинский церковный историк, переводчик, журналист, священник-василиянин

1947 – Филарет Колесса, украинский этнограф, фольклорист, композитор, музыковед и литературовед

1953 - Джеймс Джеффрис американский профессиональный боксер

1973 - Николай Никитин советский архитектор и ученый в области строительных конструкций

1973 - Вера Панова cоветская писательница, кинодраматург

1981 - Олег Даль советский актер театра и кино

1983 - Артур Кестлер британский писатель и журналист

1985 - Иосиф Шкловский советский астроном, астрофизик, член-корреспондент АН СССР, писатель

2016 - Наталья Крачковская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России.