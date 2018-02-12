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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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4 марта в истории

4 марта именины празднуют: Никита, Архип, Богдан, Евгений, Макар, Максим, Федот.

Международный день детского телевидения и радиовещания 

Знаменательные события

1152 - Германским королем был избран Фридрих I Штауфен, по прозвищу Барбаросса

1386 - князь литовский Ягайло выбран польским королем
1493 - Папа римский Александр VI издал буллу, по которой все колонии Нового Света распределялись между Испанией и Португалией по 50° западной долготы
1750 - Кирилл Разумовский избран гетманом Украины
1813 - мороженое впервые представлено на официальном приеме
1818 - в Москве открыт первый в городе памятник - Минину и Пожарскому 
1837 - русский поэт Михаил Лермонтов арестован за стихотворение «Смерть поэта»
1877 - в Большом театре в Москве прошла премьера балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро»
1877 - американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон
1880 - в американской газете «Нью-Йорк Дейли График» опубликована первая в мире репродукция фотографии
1918 - Нарком просвещения издал постановление об обязательном изучении в школе украинского языка
1918 - Центральная Рада приняла постановление о регистрации гражданства Украины
1919 - Совнарком Украины принял решение о ликвидации платы за обучение в начальной школе
1939 -. на широкий экран вышла картина выдающегося украинского режиссера Александра Довженко «Щорс»
1939 - немецким правительством было принято постановление, по которому легализировалась принудительная работа еврейского населения Германии 
1944 -  Первый Украинский фронт в рамках Днепровско-Карпатской стратегической наступательной операции начал Проскуровско-Черновицкую операцию
1950 - на экраны США вышел фильм Уолта Диснея «Золушка». Это был первый полнометражный анимационный фильм, работа над которым длилась около восьми лет
1955 - небольшая японская фирма «Sony», новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных приемников 
1963 - ЦК Компартии Украины постановил издать на украинском языке «Всеобщую декларацию прав человека»
1966 - Джон Леннон заявил, что группа «Beatles» стала популярнее чем Иисус Христос, в ответ на что прошли акции сжигания пластинок с записями этой группы
1975 - Чарли Чаплин посвящен в рыцари
1989 - в Киеве учредили украинское добровольное культурно-просветительское правозащитное благотворительное общество «Мемориал» имени Василия Стуса
1990 - в СССР состоялись первые альтернативные выборы народных депутатов
2006 - открыта 45-я станция Киевского метрополитена - "Вырлица" 

4 марта родились

1678 - Антонио Вивальди - итальянский композитор и скрипач
1815 - Михаил Вербицкий - композитор, общественный деятель, автор гимна Украины «Ще не вмерла Украина»
1870 - Евгений Оскарович Патон, украинский академик - специалист электросварки и мостостроения, создатель Института электросварки, автор моста Патона в Киеве
1904 - Георгий Гамов, американский физик, первый рассчитал генетический код
1925 - Поль Мориа французский композитор, аранжировщик и дирижер

1928 - Василий Грязев советский и российский конструктор артиллерийского и стрелкового вооружения

1937 - Юрий Сенкевич российский путешественник, телеведущий

1939 - Лариса Лужина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1941 - создатель фильма «Лолита» Эдриан Лайн
1949 - Ивасюк Владимир, украинский поэт и композитор
1954 - Борис Моисеев, певец и шоумен, заслуженный артист Российской Федерации

1979 - Вячеслав Малафеев российский футболист, вратарь, Заслуженный мастер спорта России

Умерли 4 марта

 1832 - Жан-Франсуа Шампольон французский историк-ориенталист, основатель египтологии

1852 - Николай Гоголь русский писатель, классик мировой литературы

1916 - Франц Марк немецкий художник-экспрессионист

1923 - Александр Опекушин русский художник, скульптор-монументалист

1988 – Владимир Белицер, украинский и российский биохимик

 1992 - Евгений Евстигнеев советский актер театра и кино, Народный артист СССР.

Общество Гоголь Иваськ Патон

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