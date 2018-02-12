5 марта в истории

Знаменательные события
1616 - Конгрегация Индекса запретила все тексты, соглашающиеся с истинностью системы Коперника
1711 - Указом Петра I учрежден Сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления
1770 - расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне, в результате чего было убито 5 человек. Событие получило название «Бостонская Резня»
1792 - революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране
1836 - Сэмюэл Кольт представляет промышленный образец револьвера (.34-калибр)
1868 - в Англии запетентований степлер
1877 - в Большом театре прошла премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»
1901 - в «Церковных ведомостях» объявлено об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви
1904 - Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии
1907 - в Санкт-Петербурге российские военные разгоняют мирную демонстрацию численностью около 40 тыс. человек
1912 - итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой Линии
1918 - большевики переносят столицу из Петрограда в Москву
1933 - Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет «банковский выходной», который закрыл все банки США, и заморозил все финансовые операции
1933 - в Германии нацисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов
1939 - Киевскому университету присвоено имя Тараса Шевченко
1946 - Уинстон Черчилль использовал словосочетание «Железный занавес» в своей речи в Фултоне
1960 - фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру (фотограф не получил за нее ни копейки)
1970 - вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия
1998 - NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные запасы воды для обеспечения человеческой колонии на Луне
2000 - английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней
5 марта родились
1685 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист
1696 - Джованни Баттиста Тьеполо, итальянский художник
1703 - Василий Тредиаковский русский писатель и поэт
1760 - Кацусика Хокусай, выдающийся японский живописец
1820 - Август Фридрих Зигерт, немецкий живописец
1827 - Леонид Иванович Глебов. украинский писатель и поэт, издатель
1862 - Зигберт Тарраш, один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории
1865 - Тимофей Петрович Краснобаев, хирург, один из основоположников детской хирургии, академик АМН СССР
1871 - Роза Люксембург немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения
1891 - Матвей Генрихович Манизер, советский скульптор, вице-президент Академии художеств СССР (памятник Шевченко в Харькове, Ленину в Ульяновске)
1892 - Касьян Голейзовский русский и совесткий артист балета и балетмейстер
1910 - Константин Михайлович Сергеев, артист балета, балетмейстер, народный артист СССР
1910 - Андо Момофуку японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления
1918 - Джеймс Тобин, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1981 года
1919 - Алексей Фатьянов советский поэт, автор многих популярных песен
1922 - Пьер Паоло Пазолини, итальянский поэт, писатель и кинорежиссёр
1922 - Семен Гудзенко советский поэт-фронтовик
1931 - Тамара Миансарова советская и российская эстрадная певица, педагог, Народная артистка России 1934 - Дэниэл Канеман, израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года
1936 - Владимир Маслаченко советский футболист-вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР
1944 - началась Уманско-Ботошанская операция
1953 - Валерий Григорьевич Корзун, российский космонавт
1957 - Марк Э. Смит, английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы The Fall
1960 - Дэвид Тибет, английский музыкант. Участник и основатель апокалиптик-фолк группы Current 93
1961 - Елена Яковлева, киноактриса («Интердевочка», сериалы «Петербургские тайны» и «Каменская»)
1982 - Мицуо Икари, ритм-гитарист, основной бэк-вокалист и один из основателей J-rock'группы Nightmare
Умерли 5 марта
1534 - Антонио Корреджо итальянский живописец
1814 - Андрей Воронихин русский архитектор и живописец
1815 - Франц Месмер австрийский врач
1827 - Алессандро Вольта итальянский физик и физиолог
1827 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном
1895 - Николай Лесков русский писатель-прозаик
1914 - Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь
1950 – Роман Шухевич, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА, председатель Секритариата УГВР
1953 - Иосиф Сталин советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953)
1953 - Сергей Прокофьев русский композитор, пианист и дирижер
1966 - Анна Ахматова русская и советская поэтесса
2013 - Уго Чавес венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013)