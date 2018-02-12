5 марта в истории 5 марта именины празднуют: Давид, Афанасий, Василий, Денис, Иван, Игнат, Корнилий, Лев, Леонтий, Самсон, Сергей, Тихон, Федор.

Знаменательные события

1616 - Конгрегация Индекса запретила все тексты, соглашающиеся с истинностью системы Коперника

1711 - Указом Петра I учрежден Сенат – высший государственный орган в России по делам законодательства и государственного управления

1770 - расстрел английскими солдатами толпы жителей во время беспорядков в Бостоне, в результате чего было убито 5 человек. Событие получило название «Бостонская Резня»

1792 - революционное правительство Франции закрыло университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране

1836 - Сэмюэл Кольт представляет промышленный образец револьвера (.34-калибр)

1868 - в Англии запетентований степлер

1877 - в Большом театре прошла премьера балета Чайковского «Лебединое озеро»

1901 - в «Церковных ведомостях» объявлено об отлучении Льва Толстого от Русской православной церкви

1904 - Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии

1907 - в Санкт-Петербурге российские военные разгоняют мирную демонстрацию численностью около 40 тыс. человек

1912 - итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой Линии

1918 - большевики переносят столицу из Петрограда в Москву

1933 - Великая Депрессия: Президент США Франклин Рузвельт объявляет «банковский выходной», который закрыл все банки США, и заморозил все финансовые операции

1933 - в Германии нацисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов

1939 - Киевскому университету присвоено имя Тараса Шевченко

1946 - Уинстон Черчилль использовал словосочетание «Железный занавес» в своей речи в Фултоне

1960 - фотограф Альберто Корда сделал фотографию Че Гевары, которая разошлась по всему миру (фотограф не получил за нее ни копейки)

1970 - вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия

1998 - NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные запасы воды для обеспечения человеческой колонии на Луне

2000 - английские ученые впервые в мире провели успешную операцию по клонированию свиней

5 марта родились

1685 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист

1696 - Джованни Баттиста Тьеполо, итальянский художник

1703 - Василий Тредиаковский русский писатель и поэт

1760 - Кацусика Хокусай, выдающийся японский живописец

1820 - Август Фридрих Зигерт, немецкий живописец

1827 - Леонид Иванович Глебов. украинский писатель и поэт, издатель

1862 - Зигберт Тарраш, один из крупнейших шахматистов и теоретиков шахмат в истории

1865 - Тимофей Петрович Краснобаев, хирург, один из основоположников детской хирургии, академик АМН СССР

1871 - Роза Люксембург немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения

1891 - Матвей Генрихович Манизер, советский скульптор, вице-президент Академии художеств СССР (памятник Шевченко в Харькове, Ленину в Ульяновске)

1892 - Касьян Голейзовский русский и совесткий артист балета и балетмейстер

1910 - Константин Михайлович Сергеев, артист балета, балетмейстер, народный артист СССР

1910 - Андо Момофуку японский бизнесмен, изобретатель лапши быстрого приготовления

1918 - Джеймс Тобин, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1981 года

1919 - Алексей Фатьянов советский поэт, автор многих популярных песен

1922 - Пьер Паоло Пазолини, итальянский поэт, писатель и кинорежиссёр

1922 - Семен Гудзенко советский поэт-фронтовик

1931 - Тамара Миансарова советская и российская эстрадная певица, педагог, Народная артистка России 1934 - Дэниэл Канеман, израильско-американский психолог, лауреат Нобелевской премии по экономике 2002 года

1936 - Владимир Маслаченко советский футболист-вратарь, Заслуженный мастер спорта СССР

1944 - началась Уманско-Ботошанская операция

1953 - Валерий Григорьевич Корзун, российский космонавт

1957 - Марк Э. Смит, английский певец, поэт и музыкант, фронтмен группы The Fall

1960 - Дэвид Тибет, английский музыкант. Участник и основатель апокалиптик-фолк группы Current 93

1961 - Елена Яковлева, киноактриса («Интердевочка», сериалы «Петербургские тайны» и «Каменская»)

1982 - Мицуо Икари, ритм-гитарист, основной бэк-вокалист и один из основателей J-rock'группы Nightmare

Умерли 5 марта

1534 - Антонио Корреджо итальянский живописец

1814 - Андрей Воронихин русский архитектор и живописец

1815 - Франц Месмер австрийский врач

1827 - Алессандро Вольта итальянский физик и физиолог

1827 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном

1895 - Николай Лесков русский писатель-прозаик

1914 - Георгий Седов русский гидрограф и полярный исследователь

1950 – Роман Шухевич, генерал-хорунжий, главнокомандующий УПА, председатель Секритариата УГВР

1953 - Иосиф Сталин советский государственный и военный деятель, глава СССР (1924-1953)

1953 - Сергей Прокофьев русский композитор, пианист и дирижер

1966 - Анна Ахматова русская и советская поэтесса

2013 - Уго Чавес венесуэльский государственный и военный деятель, президент Венесуэлы (1999-2013)