6 марта в истории

Знаменательные события
1521 - кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских Фердинанд
1665 - в Лондоне вышел первый в мире журнал ("Философские труды Королевского общества")
1853 - в Венеции прошла премьера оперы Джуппе Верди "Травиата"
1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин
1900 – в Сан-Франциско нашли мертвого китайца - начало первой в США эпидемии бубонной чумы
1913 - в газете Сан-Франциско впервые в печати упомянуто слово "джаз"
1918 - в водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп»
1918 - Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив ее на 32 земли
1919 - в Харькове на волне первых побед большевиков над Директорией открылся III Всеукраинский съезд Советов, на котором утвердили новую структуру власти и проект первой Конституции Советов
1925 - вышел первый номер газеты «Пионерская правда»
1939 - в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко
1964 - Чемпион мира по боксу Классиус Клей принял другое имя - Мухаммед Али
1970 - в Англии вышел сингл The Beatles "Let It Be"
1986 - автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея
1991 - основан Национальный Олимпийский Комитет Украины
2003 - Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины»
2002 - Енья получила награду World Music Award как самая успешная исполнительница в мире
2003 - Верховная Рада приняла Закон «Про Государственный гимн Украины», согласно которому главной песней страны стала композиция «Ще не вмерла України і слава, і воля»
6 марта родились
1475 - Микеланджело (Микеланджело Буонаротти), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт
1619 - Савиньен де Сирано де Бержерак, французский сатирик и драматург, герой множества недостоверных легенд
1806 - Элизабет Браунинг английская поэтесса
1856 - Василий Матэ русский художник, гравер, офортист
1873 - Сидор Тимофеевич Голубович, адвокат, доктор права, депутат парламента Австрии и Галицкого сейма
1901 - Марк Донской советский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР
1909 - Станислав Ежи Лец польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам 1913 - Александр Иванович Покрышкин, летчик-ас, трижды Герой Советского Союза
1923 - Вес Монтгомери, американский джазовый гитарист
1926 - Вайда Анджей польский режиссер, сценарист, театральный деятель
1927 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат
1934 - Михаил Жванецкий, известный писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений
1937 - Валентина Владимировна Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза
1947 – Иван Вакарчук, украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007 - 2010), ректро Львовского университета (1990 – 2007 и 2017 - 2013)
1969 - Татьяна Буланова, русский поп-певица
1972 - Шакил О'Нил, американский баскетболист, многократный чемпион НБА
Умерли 6 марта
1837 - Юрий Лисянский русский мореплаватель и путешественник
1851 - Александр Алябьев русский композитор, пианист и дирижер
1870 - Дмитрий Бибиков российский военный и государственный деятель
1900 - Готлиб Даймлер немецкий инженер, конструктор и промышленник
1945 - Вячеслав Шишков русский и советский писатель, инженер
1951 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель
1969 - Надя Рушева советский художник-график
1973 - Александр Птушко советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра
1973 - Перл Бак американская писательница, Нобелевский лауреат
1975 - Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1980 – Григор Тютюнник, украинский писатель, лауреат премии Т.Г. Шевченко
1994 - Тенгиз Абуладзе грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии
2005 - Ханс Альбрехт Бете американский физик, Нобелевский лауреат
2007 - Жан Бодрийяр французский социолог, культуролог и философ-постмодернист
2013 - Андрей Панин советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.
9 февраля День ангела празднуют Дмитрий, Иван, Петр....