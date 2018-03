6 марта в истории 6 марта именины празднуют: Даниил, Александр, Георгий, Григорий, Захар, Иван, Константин, Ольга, Тимофей, Юрий.

Международный день зубного врача

Знаменательные события

1521 - кругосветная экспедиция Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских Фердинанд

1665 - в Лондоне вышел первый в мире журнал ("Философские труды Королевского общества")

1853 - в Венеции прошла премьера оперы Джуппе Верди "Травиата"

1899 - немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин

1900 – в Сан-Франциско нашли мертвого китайца - начало первой в США эпидемии бубонной чумы

1913 - в газете Сан-Франциско впервые в печати упомянуто слово "джаз"

1918 - в водах Бермудского треугольника исчезло военно-морское судно «Циклоп»

1918 - Центральная Рада провозгласила административную реформу Украины, поделив ее на 32 земли

1919 - в Харькове на волне первых побед большевиков над Директорией открылся III Всеукраинский съезд Советов, на котором утвердили новую структуру власти и проект первой Конституции Советов

1925 - вышел первый номер газеты «Пионерская правда»

1939 - в Киеве открыт памятник Тарасу Шевченко

1964 - Чемпион мира по боксу Классиус Клей принял другое имя - Мухаммед Али

1970 - в Англии вышел сингл The Beatles "Let It Be"

1986 - автоматическая межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея

1991 - основан Национальный Олимпийский Комитет Украины

2003 - Верховная Рада Украины приняла Закон «О Государственном гимне Украины»

2002 - Енья получила награду World Music Award как самая успешная исполнительница в мире

2003 - Верховная Рада приняла Закон «Про Государственный гимн Украины», согласно которому главной песней страны стала композиция «Ще не вмерла України і слава, і воля»

6 марта родились

1475 - Микеланджело (Микеланджело Буонаротти), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт

1619 - Савиньен де Сирано де Бержерак, французский сатирик и драматург, герой множества недостоверных легенд

1806 - Элизабет Браунинг английская поэтесса

1856 - Василий Матэ русский художник, гравер, офортист

1873 - Сидор Тимофеевич Голубович, адвокат, доктор права, депутат парламента Австрии и Галицкого сейма

1901 - Марк Донской советский кинорежиссер, сценарист, Народный артист СССР

1909 - Станислав Ежи Лец польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам 1913 - Александр Иванович Покрышкин, летчик-ас, трижды Герой Советского Союза

1923 - Вес Монтгомери, американский джазовый гитарист

1926 - Вайда Анджей польский режиссер, сценарист, театральный деятель

1927 - Габриэль Гарсиа Маркес колумбийский писатель-прозаик, журналист, Нобелевский лауреат

1934 - Михаил Жванецкий, известный писатель-сатирик, популярный исполнитель своих произведений

1937 - Валентина Владимировна Терешкова, первая женщина-космонавт, Герой Советского Союза

1947 – Иван Вакарчук, украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007 - 2010), ректро Львовского университета (1990 – 2007 и 2017 - 2013)

1969 - Татьяна Буланова, русский поп-певица

1972 - Шакил О'Нил, американский баскетболист, многократный чемпион НБА

Умерли 6 марта

1837 - Юрий Лисянский русский мореплаватель и путешественник

1851 - Александр Алябьев русский композитор, пианист и дирижер

1870 - Дмитрий Бибиков российский военный и государственный деятель

1900 - Готлиб Даймлер немецкий инженер, конструктор и промышленник

1945 - Вячеслав Шишков русский и советский писатель, инженер

1951 – Владимир Винниченко, украинский писатель, политический деятель

1969 - Надя Рушева советский художник-график

1973 - Александр Птушко советский кинорежиссер и режиссер мультфильмов, мастер сказочного жанра

1973 - Перл Бак американская писательница, Нобелевский лауреат

1975 - Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1980 – Григор Тютюнник, украинский писатель, лауреат премии Т.Г. Шевченко

1994 - Тенгиз Абуладзе грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии

2005 - Ханс Альбрехт Бете американский физик, Нобелевский лауреат

2007 - Жан Бодрийяр французский социолог, культуролог и философ-постмодернист

2013 - Андрей Панин советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России.